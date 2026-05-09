Bắt đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô hơn 2.250 tỷ đồng

Đường dây vận hành tinh vi qua hàng chục website cá cược, sử dụng hơn 1.000 đại lý cùng hệ thống thanh toán ngầm để hợp thức hóa dòng tiền hàng nghìn tỷ đồng...

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

HỆ THỐNG ĐÁNH BẠC “NÉ” TRUY VẾT XUYÊN NHIỀU QUỐC GIA

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1987, trú tại phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh) được xác định là đối tượng cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống.

Các đối tượng Huỳnh Công Danh và Nguyễn Hoàng Phúc phụ trách kỹ thuật, vận hành nền tảng; nhiều đối tượng khác tham gia quản trị hệ thống, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 2004) được xác định là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân tại Hà Tĩnh.

Qua công tác trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình liên minh, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền. Trong đó, liên minh “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan điều tra

Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan nhằm lợi dụng những kẽ hở trong quản lý để ẩn danh hoạt động. Khi tình hình khu vực biến động, đặc biệt trong bối cảnh xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, các đối tượng nhanh chóng dịch chuyển hệ thống sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm phân tán rủi ro, né tránh truy vết của cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra cũng làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc với nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Đây được xác định là hệ thống thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc nước ngoài để tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền.

Đặc biệt, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam siết chặt quản lý tài khoản, yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng đã chuyển mạnh sang hình thức sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền đánh bạc với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

THU GIỮ HÀNG CHỤC THIẾT BỊ, HƠN 10.000 SIM PHỤC VỤ ĐÁNH BẠC

Theo Công an Hà Tĩnh, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc. Dòng tiền đánh bạc sau đó được phân tán qua nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc và phục vụ hoạt động rửa tiền.

Các đối tượng phân công vai trò cụ thể theo từng khâu như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng, nhóm Telegram và tên miền để né tránh sự giám sát của cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Huỳnh Công Danh

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng chức năng tổ chức 12 mũi trinh sát bám sát địa bàn, kết hợp phân tích dữ liệu điện tử và đấu tranh trực tiếp nhằm làm rõ cấu trúc vận hành, dòng tiền và phương thức liên kết giữa các nhóm tội phạm.

Sau quá trình củng cố chứng cứ, lực lượng chức năng đã đồng loạt triệu tập 20 đối tượng để đấu tranh, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim điện thoại, 6 thiết bị đọc sim cùng 1,3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.