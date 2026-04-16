Liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất thuốc đông y giả

Để đánh vào niềm tin của người tiêu dùng, các đối tượng thường quảng cáo tự nhận mình là thầy thuốc đông y, có bài thuốc gia truyền, cam kết sẽ chữa khỏi hoàn toàn...

Trong tháng 4/2026, công an các tỉnh, thành đã liên tiếp triệt phá thành công đường dây sản xuất thuốc giả với nhiều chiêu thức hoạt động tinh vi, nhằm qua mặt các cơ quan quản lý, giám sát.

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Sơn (sinh năm 1987, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Duy Sơn và gia đình không có chuyên môn, không được đào tạo về sản xuất thuốc nam, thuốc gia truyền. Số sản phẩm trên được đối tượng mua trôi nổi trên mạng xã hội, sau đó tự dán nhãn mác, quảng cáo sai sự thật để bán kiếm lời. Từ năm 2025 đến khi bị bắt, Sơn tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả.

Để quảng bá sản phẩm, Sơn sử dụng nhiều thủ đoạn, thường mang theo bình xịt sơn, di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 1A qua nhiều tỉnh, thành để phun dòng chữ “100% KHỎI HEN SUYỄN” kèm số điện thoại (0366.666.206) lên vị trí dễ quan sát như: tường nhà, biển quảng cáo, biển báo giao thông…

Đồng thời, đối tượng còn sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook) đăng tải nội dung quảng cáo sai sự thật như: “Khỏi hẳn hen suyễn sau 30 ngày 100%”, “Thuốc nam gia truyền Ông Cố truyền lại”, “Hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, khỏi hẳn hen 100% mà không tác dụng phụ cho mọi người”... nhằm tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Công an khám xét, phát hiện tại phòng ngủ của đối tượng có cất giấu gần 200 lọ thuốc chữa bệnh hen suyễn tên “Thuốc hen suyễn, thuốc nam gia truyền điều trị hen suyễn, không chất bảo quản – không tác dụng phụ - hoàn toàn từ thảo dược” cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, trong thành phần thuốc tìm thấy, thành phần thuốc tân dược: dexamethasone, chlorpheniramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe (quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế).

Trước đó, chiều 14/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ trì phối hợp triệt phá chuyên án, đánh sập đường dây sản xuất, buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng. Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1991, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua công tác trinh sát và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện 4 trang facebook gồm: Đông Y Gia Truyền - Ông Hiền, Điều Trị Vẩy nến - Đông Y Ông Hiền, Ông Hiền - Đặc Trị Các Bệnh Ngoài Da, Ông Hiền - Da Liễu Số 1 Thái Bình do Hải chỉ đạo tạo lập, quản lý, sử dụng.

Hải cùng một số đối tượng thuê người quen đóng giả bệnh nhân, dàn dựng kịch bản quay video khám chữa bệnh tại cơ sở phòng khám “Đông Y Gia Truyền - chuyên điều trị vảy nến, viêm da cơ địa” rồi đăng lên mạng xã hội facebook, quảng cáo tự nhận mình là thầy thuốc đông y, có bài thuốc gia truyền 4 đời chuyên điều trị các bệnh ngoài da như vảy nến, hắc lào, lang ben, tổ đỉa, viêm da cơ địa… cam kết sẽ chữa khỏi hoàn toàn.

Qua các vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua và sử dụng thuốc chữa bệnh, chỉ nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan chức năng cấp phép; đồng thời cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.