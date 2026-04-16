Thứ Năm, 16/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất thuốc đông y giả

Đỗ Như

16/04/2026, 09:55

Để đánh vào niềm tin của người tiêu dùng, các đối tượng thường quảng cáo tự nhận mình là thầy thuốc đông y, có bài thuốc gia truyền, cam kết sẽ chữa khỏi hoàn toàn...

Tang vật bị thu giữ trong vụ án Nguyễn Duy Sơn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Tang vật bị thu giữ trong vụ án Nguyễn Duy Sơn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Trong tháng 4/2026, công an các tỉnh, thành đã liên tiếp triệt phá thành công đường dây sản xuất thuốc giả với nhiều chiêu thức hoạt động tinh vi, nhằm qua mặt các cơ quan quản lý, giám sát.

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Sơn (sinh năm 1987, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Duy Sơn và gia đình không có chuyên môn, không được đào tạo về sản xuất thuốc nam, thuốc gia truyền. Số sản phẩm trên được đối tượng mua trôi nổi trên mạng xã hội, sau đó tự dán nhãn mác, quảng cáo sai sự thật để bán kiếm lời. Từ năm 2025 đến khi bị bắt, Sơn tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả.

Để quảng bá sản phẩm, Sơn sử dụng nhiều thủ đoạn, thường mang theo bình xịt sơn, di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 1A qua nhiều tỉnh, thành để phun dòng chữ “100% KHỎI HEN SUYỄN” kèm số điện thoại (0366.666.206) lên vị trí dễ quan sát như: tường nhà, biển quảng cáo, biển báo giao thông…

Đồng thời, đối tượng còn sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook) đăng tải nội dung quảng cáo sai sự thật như: “Khỏi hẳn hen suyễn sau 30 ngày 100%”, “Thuốc nam gia truyền Ông Cố truyền lại”, “Hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, khỏi hẳn hen 100% mà không tác dụng phụ cho mọi người”... nhằm tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Công an khám xét, phát hiện tại phòng ngủ của đối tượng có cất giấu gần 200 lọ thuốc chữa bệnh hen suyễn tên “Thuốc hen suyễn, thuốc nam gia truyền điều trị hen suyễn, không chất bảo quản – không tác dụng phụ - hoàn toàn từ thảo dược” cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, trong thành phần thuốc tìm thấy, thành phần thuốc tân dược: dexamethasone, chlorpheniramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe (quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế).

Trước đó, chiều 14/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ trì phối hợp triệt phá chuyên án, đánh sập đường dây sản xuất, buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng. Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1991, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua công tác trinh sát và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện 4 trang facebook gồm: Đông Y Gia Truyền - Ông Hiền, Điều Trị Vẩy nến - Đông Y Ông Hiền, Ông Hiền - Đặc Trị Các Bệnh Ngoài Da, Ông Hiền - Da Liễu Số 1 Thái Bình do Hải chỉ đạo tạo lập, quản lý, sử dụng.

Hải cùng một số đối tượng thuê người quen đóng giả bệnh nhân, dàn dựng kịch bản quay video khám chữa bệnh tại cơ sở phòng khám “Đông Y Gia Truyền - chuyên điều trị vảy nến, viêm da cơ địa” rồi đăng lên mạng xã hội facebook, quảng cáo tự nhận mình là thầy thuốc đông y, có bài thuốc gia truyền 4 đời chuyên điều trị các bệnh ngoài da như vảy nến, hắc lào, lang ben, tổ đỉa, viêm da cơ địa… cam kết sẽ chữa khỏi hoàn toàn.

Qua các vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua và sử dụng thuốc chữa bệnh, chỉ nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan chức năng cấp phép; đồng thời cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Từ khóa:

hàng giả lừa dảo sản xuất thuốc chữa bệnh sản xuất thuốc giả thuốc giả

Đọc thêm

Hải Phòng yêu cầu tháo dỡ

Hải Phòng yêu cầu tháo dỡ "con lươn” dự án chắn lối đi cư dân

Đại diện Sở Xây dựng và chính quyền địa phương yêu cầu chủ đầu tư dự án khu đô thị phá dỡ “con lươn” bê tông chắn lối đi khu dân cư…

Điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026

Điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026

Với việc nắm được các quy định mới nhất về điều kiện thụ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, sẽ giúp người lao động đảm bảo tối đa quyền lợi của mình...

TP.Hồ Chí Minh triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

TP.Hồ Chí Minh triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

TP.Hồ Chí Minh đang bước vào cao điểm triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 với yêu cầu xuyên suốt là tăng cường kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong toàn chuỗi cung ứng thực phẩm, từ sản xuất, chế biến đến lưu thông và tiêu dùng.

TP.Hồ Chí Minh khám sức khỏe, sàng lọc cho người dân Thành phố

TP.Hồ Chí Minh khám sức khỏe, sàng lọc cho người dân Thành phố

TP.Hồ Chí Minh chính thức triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân năm 2026 với mục tiêu bao phủ 100% người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần trong năm.

Hỗ trợ tối đa 300% mức lương cho người giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Hỗ trợ tối đa 300% mức lương cho người giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Theo dự thảo, người trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế tại Cơ quan đại diện pháp lý và Cơ quan chủ trì được hỗ trợ hàng tháng không quá 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp)...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Biến động giá xăng dầu ảnh hưởng thế nào tới PLX?

Doanh nghiệp niêm yết

2

VPBankS chi gần 40 tỷ làm cổ đông lớn của KBC

Doanh nghiệp niêm yết

3

Chứng khoán Mỹ cao nhất mọi thời đại, giá dầu chững lại chờ tin đàm phán

Thế giới

4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thân nhân tướng lĩnh, nhân sĩ hữu nghị Việt - Trung

Tiêu điểm

5

Giá vàng giằng co mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy