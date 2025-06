Bắt tạm giam chủ kênh TikTok triệu follow vì bán thực phẩm chức năng giả

Thực hiện chỉ đạo về cao điểm tăng cường đấu tranh chống hàng giả, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt tình hình trên không gian mạng, đặc biệt là các kênh bán hàng trực tuyến.

Qua theo dõi, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản TikTok “Gia đình Hải Sen” do Lê Văn Hải quản lý thường xuyên đăng tải video bán hàng, trong đó có sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé”, loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị nhiều người tiêu dùng phản ánh không đảm bảo chất lượng như quảng cáo.

Kênh TikTok với 2,6 triệu lượt follow "Gia đình Hải Sen"

Được biết, Lê Văn Hải là một trong những người sáng lập, đồng thời là thành viên góp vốn của Công ty TNHH Hải Bé. Ngoài TikTok, đối tượng này còn sở hữu kênh Facebook “Hải Sen Vlog”, hoạt động tích cực trong việc quảng bá và bán các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Trước những dấu hiệu bất thường, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Hải Bé trụ sở tại thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan (Ninh Bình), do Trần Đại Phúc làm Giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ nhiều sản phẩm là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình công bố khám xét đối với Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé. Ảnh: Cơ quan công an

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán ra thị trường hơn 800.000 sản phẩm thông qua các nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Facebook và Shopee với các tên gọi “Gia đình Hải Sen” và “Hải Sen”. Trong số đó, riêng sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” đã được tiêu thụ với số lượng hơn 100.000 hộp.

Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành lấy mẫu, giám định chất lượng sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé”. Kết quả cho thấy, các thành phần chính được công bố là Vitamin A, Calci, Vitamin C – vốn được coi là yếu tố tạo nên công dụng chính của sản phẩm – chỉ đạt dưới 70% hàm lượng theo công bố. Theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng không đạt mức công bố sẽ bị xem là hàng giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Hải Sen. Ảnh: Cơ quan Công an

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc – Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé – và Lê Văn Hải – người sáng lập, quản lý các kênh bán hàng của công ty – về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Song song với việc khởi tố, lực lượng công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam hai bị can để phục vụ công tác điều tra. Hiện nay, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ các hành vi vi phạm khác nếu có, đồng thời xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Sự việc một cá nhân nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu lượt theo dõi lợi dụng sức ảnh hưởng để tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo chất lượng đã đặt ra nhiều cảnh báo đối với người tiêu dùng trong việc lựa chọn nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm thực phẩm chức năng. Đồng thời, đây cũng là hồi chuông cảnh báo về việc cần siết chặt quản lý các hoạt động kinh doanh trực tuyến đang ngày càng phổ biến hiện nay.