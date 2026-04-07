Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 7/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bước vào ngày làm việc thứ hai, tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031; đồng thời xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031.

Buổi sáng: Bầu Chủ tịch nước, thông qua cơ cấu tổ chức Chính phủ

Từ 8h00 đến 9h15, Quốc hội họp riêng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội.

Cùng thời gian, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Từ 9h15 đến 9h45, phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 9h45 đến 10h45, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội họp thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Từ 10h45 đến 11h30, Quốc hội họp riêng, nghe đại diện Chính phủ nhiệm kỳ 2021–2026 trình Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031; nghe Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; thảo luận, giải trình, tiếp thu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031.

Buổi chiều: Bầu Thủ tướng Chính phủ và các chức danh khác

Từ 14h00 đến 15h00, Quốc hội họp riêng. Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín; Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả.

Từ 15h00 đến 15h30, phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ; Quốc hội thảo luận, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 15h30, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín; Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả.

Từ 16h40 đến 17h10, phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Quốc hội thảo luận, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và biểu quyết thông qua Nghị quyết. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 17h10, Quốc hội họp riêng, xem xét và biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.