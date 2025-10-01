Bế mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Như Nguyệt
01/10/2025, 15:38
Sáng 1/10, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc, cho ý kiến vào 21 luật, chia thành 4 nhóm lĩnh vực...
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết sau 2 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm cao, hội nghị đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.
Hội nghị đã cho ý kiến vào 21 dự án luật, chia thành 4 nhóm lĩnh vực; đã có 41 lượt đại biểu phát biểu, với nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, chi tiết. Bên cạnh đó, có 9 đại điện lãnh đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo cũng tham gia phát biểu giải trình và đều ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý tại Hội nghị.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, "với tinh thần không để lại những công việc dở dang cho Quốc hội khóa sau", Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV sắp tới dự kiến xem xét, thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết.
Để đảm bảo chất lượng các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua, tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bố trí thảo luận theo các nhóm vấn đề. Đây là cách làm mới nhận được sự đồng tình của các Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các cơ quan soạn thảo, thẩm tra.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến đóng góp vào các dự án luật bằng văn bản. Các cơ quan soạn thảo 21 dự án luật được cho ý kiến tại Hội nghị lần này sớm tiếp thu, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ trước ngày 10/10 để Quốc hội có thời gian nghiên cứu.
Sáng cùng ngày, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 thảo luận 7 dự án luật thuộc nhóm lĩnh vực pháp luật, tư pháp trong đó có dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi).
Quy định thẩm quyền tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng, cơ chế miễn, giảm trách nhiệm đối với viên chức khi thực hiện đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung nhưng không đạt kết quả là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm góp ý đối với dự thảo Luật Viên chức sửa đổi.
Góp ý đối dự thảo Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), các đại biểu đề nghị cần hạn chế triệt để tình trạng lạm phát về phiếu lý lịch tư pháp, yêu cầu công dân xuất trình khi không cần thiết.
08:59, 01/10/2025
22:00, 30/09/2025
Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc phiên chính thức với sự tham dự của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng 400 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 100 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ Hà Tĩnh .
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước trên 8% trong năm 2025.
Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để đổi mới mô hình tăng trưởng. Không một quốc gia nào có thể “cất cánh” với nền khoa học – công nghệ thấp kém, hoạt động đổi mới sáng tạo chậm chạp...
Tiếp tục Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, chiều 30/9, các đại biểu đã thảo luận về 6 dự án Luật thuộc nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự...
Để có những phân tích sâu hơn về kinh tế Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trao đổi với GS.TS. Hoàng Văn Cường, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
