Bế mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8

Sáng 1/10, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc, cho ý kiến vào 21 luật, chia thành 4 nhóm lĩnh vực...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết sau 2 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm cao, hội nghị đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Hội nghị đã cho ý kiến vào 21 dự án luật, chia thành 4 nhóm lĩnh vực; đã có 41 lượt đại biểu phát biểu, với nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, chi tiết. Bên cạnh đó, có 9 đại điện lãnh đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo cũng tham gia phát biểu giải trình và đều ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý tại Hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, "với tinh thần không để lại những công việc dở dang cho Quốc hội khóa sau", Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV sắp tới dự kiến xem xét, thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết.

Để đảm bảo chất lượng các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua, tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bố trí thảo luận theo các nhóm vấn đề. Đây là cách làm mới nhận được sự đồng tình của các Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các cơ quan soạn thảo, thẩm tra.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến đóng góp vào các dự án luật bằng văn bản. Các cơ quan soạn thảo 21 dự án luật được cho ý kiến tại Hội nghị lần này sớm tiếp thu, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ trước ngày 10/10 để Quốc hội có thời gian nghiên cứu.

Sáng cùng ngày, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 thảo luận 7 dự án luật thuộc nhóm lĩnh vực pháp luật, tư pháp trong đó có dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi).

Quy định thẩm quyền tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng, cơ chế miễn, giảm trách nhiệm đối với viên chức khi thực hiện đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung nhưng không đạt kết quả là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm góp ý đối với dự thảo Luật Viên chức sửa đổi.

Góp ý đối dự thảo Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), các đại biểu đề nghị cần hạn chế triệt để tình trạng lạm phát về phiếu lý lịch tư pháp, yêu cầu công dân xuất trình khi không cần thiết.