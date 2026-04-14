Bệnh tay chân miệng tăng nhanh, đã có 8 trường hợp tử vong
Thu Hằng
14/04/2026, 15:34
Với khoảng 26.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng và 8 trường hợp tử vong trên cả nước tính từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ Y tế cảnh báo trong thời gian tới, nếu không triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, số mắc và số ca bệnh nặng có thể tiếp tục gia tăng...
Thông tin về tình hình dịch bệnh tay chân miệng, ông Võ Hải Sơn,
Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cho biết thời gian gần đây, bệnh tay chân miệng có xu hướng
gia tăng tại một số địa phương, đặc biệt tại khu vực phía Nam.
Đây là bệnh truyền
nhiễm lưu hành quanh năm, lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và thường gia
tăng theo mùa, nhất là vào các tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 10 hằng năm.
"Qua giám sát
dịch tễ, phần lớn trường hợp mắc tập trung ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ trong độ
tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Trong thời gian tới, nếu không triển khai đồng bộ các
biện pháp phòng, chống, số mắc và số ca bệnh nặng có thể tiếp tục gia tăng", ông Sơn thông tin.
Theo số liệu giám sát từ đầu năm 2026 đến nay, cả
nước ghi nhận khoảng 26.000 trường hợp mắc và 8 trường hợp tử vong. Riêng
trong tháng 3/2026, số mắc trung bình theo tuần tăng so với tháng trước.
Kết quả
xét nghiệm tại một số mẫu bệnh phẩm cho thấy chủng EV71 đang lưu hành với tỷ lệ
đáng lưu ý. Đây là chủng virus thường liên quan đến nguy cơ bệnh diễn biến nặng
hơn, vì vậy ngành y tế đang theo dõi chặt chẽ để có biện pháp ứng phó phù hợp.
Theo ông Sơn, có nhiều yếu tố làm gia tăng bệnh tay chân miệng
trong thời gian gần đây. Trước hết, thời tiết nóng ẩm xuất hiện sớm tạo điều kiện
thuận lợi cho mầm bệnh lưu hành. Bên cạnh đó, sự lưu hành của chủng EV71 làm
tăng nguy cơ ghi nhận các trường hợp bệnh diễn biến nặng.
Mặt khác, bệnh chủ yếu
gặp ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi, là nhóm tuổi chưa có ý thức vệ sinh cá
nhân đầy đủ và thường sinh hoạt tập trung tại nhà trẻ, mẫu giáo nên nguy cơ lây
lan cao hơn. "Nếu trẻ không được phát hiện sớm và cho nghỉ học kịp thời, bệnh có
thể lan rộng trong lớp học và cộng đồng", lãnh đạo Cục Phòng bệnh cho hay.
Trong bối cảnh đó, hiện nay, ngành y tế đang kết hợp nhiều kênh để
phát hiện sớm ca bệnh, gồm báo cáo từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thông
tin cảnh báo từ cộng đồng, trường học.
Đồng thời, ngành cũng phối hợp chặt chẽ
với ngành giáo dục và chính quyền địa phương để phát hiện sớm trường hợp nghi
ngờ, hướng dẫn xử trí kịp thời và hạn chế lây lan.
Trọng tâm là tăng cường truyền thông cho giáo viên, phụ huynh về dấu hiệu
nhận biết bệnh; hướng dẫn các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, đồ
chơi, bề mặt tiếp xúc thường xuyên; bảo đảm lớp học sạch sẽ, thông
thoáng, đủ ánh sáng.
Các cơ sở giáo dục cần theo dõi sát tình hình sức khỏe của
trẻ, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, thông báo kịp thời cho gia
đình và cơ sở y tế để được hướng dẫn xử trí phù hợp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa
nhà trường, gia đình và ngành y tế có ý nghĩa rất quan trọng trong hạn chế lây
lan dịch bệnh.
Tại các cơ sở điều trị, những trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng được theo dõi sát và được hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên nhằm cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.
Bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính,
lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng lây lan
nhanh. Do đó, để chủ động phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên theo dõi sức khỏe của
trẻ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi.
Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ như sốt, loét miệng,
nổi ban ở tay, chân hoặc mông, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và hướng
dẫn chăm sóc, điều trị. Trẻ mắc bệnh cần nghỉ học để tránh lây lan cho các trẻ
khác.
Bên cạnh đó, nhà trường cần tăng cường vệ sinh lớp học, đồ chơi, vật dụng thường xuyên
tiếp xúc; theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh
và cơ sở y tế trong phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.
