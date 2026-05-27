Xét xử phúc thẩm cựu lãnh đạo VICEM gây thiệt hại hơn 380 tỷ đồng
Đỗ Mến
27/05/2026, 15:04
Ngày 27/5, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) liên quan đến dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại VICEM”...
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên
VICEM) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét cách tính thiệt hại của
vụ án về số tiền thất thoát và lãng phí.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM) kháng cáo
toàn bộ bản án, đề nghị tòa án phúc thẩm đánh giá lại bản chất hành vi và mức
độ phạm tội, đồng thời đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm bồi thường.
Bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM)
kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin giảm trách nhiệm bồi thường và miễn án
phí dân sự.
Còn bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM)
kháng cáo đề nghị xem xét, sự việc xảy ra từ tháng 9/2010 đến hết năm 2015,
nhưng từ tháng 2/2012 bị cáo đã chuyển công tác. Bị cáo Hiếu đề nghị Tòa án cấp
phúc thẩm ghi nhận và xem xét lại cho bị cáo.
Các bị cáo còn lại cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc
xin hưởng án treo, giảm số tiền bồi thường.
Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh có
đơn xin xét xử vắng mặt.
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2006 đến năm 2011, mặc dù các
tài liệu thể hiện giá thuê văn phòng và dịch vụ phụ trợ trên thị trường ở mức
thấp, nhưng bị cáo Dư Ngọc Long vẫn tham mưu áp dụng mức giá cho thuê và giá dịch
vụ cao hơn để tính toán hiệu quả kinh tế, qua đó làm cơ sở đề xuất triển khai Dự
án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại VICEM”.
Dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại VICEM” được đầu tư 1.245 tỷ đồng; khởi công từ năm 2011 đến
năm 2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc; sau đó dừng thi công đến nay.
Trên cơ sở đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh đã ký văn bản đề nghị
UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng vốn dự kiến 1.482
tỷ đồng.
Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, mặc dù hồ sơ dự
án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh, nhưng bị cáo Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc
Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng
lên 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát
hơn 380 tỷ đồng.
Ngoài ra, khi thực hiện gói thầu số 19 “thi công tường vây
và cọc khoan nhồi” của dự án, các bị cáo vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại
hơn 15 tỷ đồng.
Đầu tháng 2/2026, Tòa án nhân dân TP Hà Nội – cấp sơ thẩm đã tuyên
phạt bị cáo Lê Văn Chung 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng
tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh lĩnh án 15 năm tù; bị cáo Dư Ngọc
Long lĩnh án 12 năm 6 tháng tù và Hoàng Ngọc Hiếu lĩnh án 11 năm tù cùng về tội
“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng
phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng
án treo – 9 năm tù.
