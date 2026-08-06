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BIDV thúc đẩy giao thương Việt - Trung với dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới

T Tuấn Sơn

Ngày 6/8/2026, tại Hà Nội, BIDV phối hợp cùng NAPAS và Weixin Pay (Wechat Pay) thuộc Tập đoàn Tencent công bố mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

BIDV cùng các đối tác kích hoạt triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc.
BIDV cùng các đối tác kích hoạt triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong kết nối hạ tầng thanh toán số giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu kinh tế, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của BIDV trong phát triển hệ sinh thái tài chính số hiện đại, an toàn và hội nhập quốc tế.

BIDV, NAPAS VÀ WEIXIN PAY TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP VIỆT TIẾP CẬN HIỆU QUẢ HƠN VỚI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

Tham dự sự kiện có đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo BIDV, NAPAS, Weixin Pay cùng các đối tác, doanh nghiệp và cơ quan báo chí. Với vai trò là ngân hàng quyết toán và trực tiếp phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán, BIDV bảo đảm các giao dịch được xử lý thông suốt, nhanh chóng và an toàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường khách hàng Trung Quốc.

Thông qua kết nối giữa hạ tầng thanh toán của NAPAS, Weixin Pay và hệ thống thanh toán của BIDV, du khách Trung Quốc có thể sử dụng ứng dụng Weixin Pay để quét mã VietQRGlobal và thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán trên toàn lãnh thổ Việt Nam như cửa hàng bán lẻ, khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú và các điểm du lịch. Giao dịch được xử lý trực tiếp giữa đồng Nhân dân tệ (CNY) và đồng Việt Nam (VND), mang lại trải nghiệm thanh toán thuận tiện, an toàn và minh bạch.

MỞ RỘNG KHẢ NĂNG KẾT NỐI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ HỘ KINH DOANH VIỆT NAM

Việc triển khai dịch vụ không chỉ bổ sung thêm một phương thức thanh toán hiện đại mà còn mở rộng khả năng kết nối của doanh nghiệp và hộ kinh doanh Việt Nam với hơn 1 tỷ người dùng Weixin. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tiêu dùng, phát triển du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp & hộ kinh doanh trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Ông Hoàng Việt Hùng - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát biểu tại sự kiện.
Ông Hoàng Việt Hùng - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Việt Hùng, Tổng Giám đốc BIDV, nhấn mạnh: “Việc mở rộng kết nối thanh toán QR giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ mang đến thêm một phương thức thanh toán thuận tiện cho người dân và du khách, mà còn góp phần kết nối hai nền kinh tế thông qua hạ tầng tài chính số hiện đại. Với vai trò ngân hàng quyết toán và phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán, BIDV cam kết đồng hành cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các đối tác thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, phát triển du lịch và tăng cường kết nối kinh tế giữa hai quốc gia.”

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ tại sự kiện.
Khách hàng trải nghiệm dịch vụ tại sự kiện.

Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác triển khai chiều thanh toán ngược lại, cho phép khách hàng sử dụng ứng dụng BIDV SmartBanking để quét mã QR thanh toán tại Trung Quốc. Khi kết nối hai chiều được hoàn thiện, BIDV sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển hạ tầng thanh toán số, mở rộng kết nối quốc tế và xây dựng hệ sinh thái tài chính số hiện đại, góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế.


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