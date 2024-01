Biên phòng Hải Phòng tăng cường phòng chống buôn lậu dịp cuối năm

Thượng tá Tạ Duy Hiển, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết, hiện đơn vị đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm, trấn áp, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Trong đó, tập trung vào hoạt động tuần tra đặc biệt tại những nơi có các lối mở, bến sông qua lại biên giới.

Đồng thời đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, tiếp tay và chủ động tố giác tội phạm. Đấu tranh với tội phạm ma túy, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, buôn lậu, khai thác khoáng sản trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng biển Hải Phòng thường sử dụng nhiều thủ đoạn, với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, như: Khai báo sai vận đơn hàng hóa trong container; xuất trình hóa đơn không đúng với hàng hóa vận chuyển thực tế; vận chuyển hàng hóa (than, cát, dầu) không có chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp; lợi dụng hoạt động thương mại điện tử qua tàu chuyên tuyến, với các sản phẩm, mặt hàng buôn lậu, chủ yếu là: Than, xăng, dầu, hàng điện tử gia dụng đã qua sử dụng, hàng tiêu dùng thiết yếu, cùng các loại hàng cấm như ma túy, pháo nổ, ngà voi và hoạt động khai thác cát trái phép…

Mới đây, trong các ngày 23/12 và 27/12/2023, tại bãi Container chi nhánh cảng Chùa Vẽ thuộc Công ty cổ phần cảng Hải Phòng và bãi Container Tân Cảng 128 Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khám xét đột xuất 2 container có biểu hiện nghi vấn, từ các cảng phía Nam vận chuyển về cảng Hải Phòng.

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn nhiều chủng loại hàng hóa điện tử dân dụng, quạt, tủ lạnh, loa đài, đồng hồ... đã qua sử dụng, có nguồn gốc từ nước ngoài với trị giá ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Chủ hàng không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của số hàng hóa nêu trên.

Ngày 1/10/2023, tại khu vực vùng biển giáp ranh Hải Phòng -Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ phương tiện Ngọc Linh 85, biển kiểm soát BN2385, trọng tải 1.589 tấn, do ông Phạm Văn Yên, sinh năm 1975, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng là thuyền trưởng đang vận chuyển gần 1.000 tấn than. Tại thời điểm kiểm tra, ông Yên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa trên phương tiện.

Xác định rõ đặc thù Hải Phòng là vùng cửa khẩu cảng thông thương thuận lợi cả bằng đường bộ và đường thủy, trở thành địa bàn nóng, thường xuyên tập trung nhiều đối tượng tổ chức buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Bộ đội Biên phòng Hải Phòng luôn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan như công an, hải quan, thường xuyên trao đổi tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch thực hiện tốt quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại ở khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng.

Đồng thời, đơn vị cũng thường xuyên cử lực lượng chuyên trách trực tiếp bám sát địa bàn nắm tình hình, chốt chặn ở những khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện những phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu, gian thương, chủ động đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh nhằm ngăn chặn, xử lý các hoạt động sai phạm từ xa, không để cho các đối tượng tập kết, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua khu vực biên giới cảng, biển.

Đơn vị cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tham mưu UBND thành phố Hải Phòng thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo, cửa khẩu cảng; không để bị động bất ngờ, không để tạo thành điểm nóng. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để khắc phục tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, đã xác lập, đấu tranh thành công 04 chuyên án; phát hiện, bắt giữ, xử lý 218 vụ/345 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật trên khu biên giới biển, cửa khẩu cảng, tăng 22 vụ và 27 đối tượng so với năm 2022, thu giữ 82.055 lít dầu các loại; 490kg ngà voi, 535 thùng carton rắn ráo khô; 28,812 tấn nội tạng động vật; 1.671 tấn than, 2.976m3 cát san lấp... Xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 3 tỷ đồng, Bán phát mại hàng hóa tịch thu, sung quỹ nhà nước số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Kiểm tra giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn cho gần 8.000 lượt tàu/trên 144.000 thuyền viên, thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển cho gần 14.500 lượt chuyến tàu nhập, xuất cảnh và chuyển cảng đến, đi; tăng gần 1.800 lượt so với năm 2022…