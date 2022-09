Bình Dương đã hỗ trợ hơn 823 tỷ cho hơn 1,2 triệu người lao động

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Dương, tính đến ngày 21/9/2022, 09/09 huyện, thị xã, thành phố của Bình Dương có người sử dụng lao động và người lao động thực hiện nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

UBND cấp huyện đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của 12.817 lượt doanh nghiệp với 1.511.783 lượt lao động tương ứng với kinh phí đề nghị hỗ trợ là hơn 1.019 tỷ đồng.

Đã thực hiện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho 12.422 lượt doanh nghiệp, 1.407.377 lượt lao động với kinh phí 963 tỷ 363 triệu đồng (tương đương 94% so với số kinh phí đề nghị).

Đã giải ngân kinh phí cho 10.464 lượt doanh nghiệp, 1.257.834 lượt lao động với số tiền 823 tỷ 548 triệu đồng (tỷ lệ giải ngân đạt 85%).

Hiện nay đã có 07/09 địa phương giải ngân hoàn tất là TP.Thủ Dầu Một, TX. Bến Cát, Tân Uyên, huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên. Các địa phương này vẫn tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại các thông tin trước đây do doanh nghiệp, đơn vị cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản người lao động chưa chính xác.

Riêng 02 địa phương còn lại là TP.Thuận An và TP.Dĩ An đến nay vẫn chưa thực hiện xong công tác giải ngân kinh phí, trong đó TP. Dĩ An đã giải ngân được 95% còn TP.Thuận An chỉ đạt 46%.

Qua báo cáo và giải trình của các địa phương, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh yêu cầu 02 địa phương TP.Thuận An, TP. Dĩ An tập trung huy động nguồn lực, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thành việc giải ngân các hồ sơ đã phê duyệt còn tồn.

Các địa phương còn lại rà soát, điều chỉnh thông tin cho chính xác để nhanh chóng hoàn tất thủ tục chi trả cho người lao động. Thời gian hoàn thành phải trước ngày 30/9/2022.

Bình Dương hiện có 41 khu, cụm công nghiệp, thu hút gần 42.300 doanh nghiệp trong nước và trên 3.750 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Toàn tỉnh có trên 1,3 triệu lao động, trong đó lao động đến từ các tỉnh, thành khác chiếm khoảng 85%. Kinh tế phát triển, thu nhập bình quân của người dân Bình Dương hiện đạt 152 triệu đồng/người/năm, thuộc tốp dẫn đầu cả nước.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, địa phương này có khoảng một triệu lao động ngoài tỉnh, trong đó hơn 480.000 người có nhà ở ổn định (mua nhà riêng, nhà ở xã hội, ở cùng gia đình...). Ngoài ra, có khoảng 200 doanh nghiệp tự xây dựng nhà ở cho người lao động, đáp ứng khoảng gần 50.000 người. Số còn lại khoảng 470.000 người lao động đang phải thuê nhà.