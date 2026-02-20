Bitcoin có thể duy trì vùng giá 60.000 USD - 75.000 USD thời gian dài?

Trưởng bộ phận nghiên cứu K33 Vetle Lunde dự báo Bitcoin có thể dao động trong vùng 60.000–75.000 USD trong thời gian dài. Ông cho rằng mặt bằng giá hiện tại tương đối hấp dẫn, song nhấn mạnh nhà đầu tư cần kiên nhẫn và thận trọng...

Công ty nghiên cứu K33 nhận định diễn biến giá của Bitcoin đang xuất hiện nhiều điểm tương đồng với các giai đoạn tháng 9 và tháng 11/2022. Đây là thời điểm thị trường tạo đáy ngắn hạn nhưng sau đó bước vào chu kỳ tích lũy kéo dài thay vì phục hồi mạnh ngay lập tức.

Trong báo cáo công bố mới đây, K33 cho biết chỉ báo tổng hợp do đơn vị này xây dựng kết hợp dữ liệu lợi suất thị trường phái sinh, khối lượng hợp đồng mở (open interest), dòng vốn ETF cùng các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Trưởng bộ phận nghiên cứu K33 Vetle Lunde lưu ý dù các giai đoạn năm 2022 từng đánh dấu vùng đáy ngắn hạn của thị trường, sau đó thị trường chủ yếu đi ngang với mức sinh lời khiêm tốn, thay vì xuất hiện những nhịp phục hồi bứt phá.

Theo ông, mô hình phân tích của K33 đặt trọng số lớn vào dữ liệu phái sinh, bởi nhóm chỉ báo này phản ánh trực tiếp nhu cầu phòng ngừa rủi ro hoặc gia tăng vị thế mua, qua đó cho thấy khẩu vị thực tế của nhà giao dịch so với các khảo sát tâm lý.

Tính từ đầu tháng 1 đến nay, giá Bitcoin đã giảm gần 28%. Các chỉ số trên thị trường phái sinh đồng loạt chuyển sang trạng thái thận trọng. Chênh lệch giữa giá của tài sản trên thị trường tương lai và thị trường giao ngay (Funding rate) duy trì ở mức âm trong hơn 11 ngày liên tiếp, thể hiện tâm lý thị trường nghiêng về phòng thủ. Trong khi đó, tổng giá trị danh nghĩa của các hợp đồng mở chưa tất toán giảm xuống dưới 260.000 Bitcoin.

Ông Lunde cho biết khi đòn bẩy tài chính giảm xuống như hiện nay, thị trường sẽ bớt rủi ro xảy ra các đợt ép thanh lý hàng loạt khi giá biến động mạnh. Nói cách khác, do lượng vị thế sử dụng đòn bẩy đã thu hẹp, khả năng thị trường phái sinh gây ra những cú biến động đột ngột theo cả chiều tăng lẫn chiều giảm trong ngắn hạn cũng thấp hơn.

Khối lượng giao dịch trên thị trường giao ngay đã giảm 59% so với tuần trước, trong khi lãi suất mở của hợp đồng tương lai rơi xuống mức thấp nhất trong bốn tháng.

Theo K33, diễn biến này cho thấy thị trường đang dần “tiêu hóa” các khoản lỗ và ổn định trở lại sau những đợt rút vốn lớn.

Mức độ biến động cũng bắt đầu hạ nhiệt khi giá đi vào trạng thái cân bằng hơn, củng cố kỳ vọng về một giai đoạn giao dịch trầm lắng trong thời gian tới.

Hoạt động của khối tổ chức cũng phản ánh tâm lý thận trọng tương tự. Trên sàn CME Group, các nhà giao dịch phần lớn đứng ngoài thị trường, thể hiện qua lợi suất khiêm tốn và lãi suất mở ở mức thấp, cho thấy niềm tin vào xu hướng giá chưa rõ ràng.

Các quỹ ETF Bitcoin đã ghi nhận giảm 103.113 BTC so với khối lượng nắm giữ từ đỉnh tháng 10/2025. Tuy vậy, khoảng 93% lượng nắm giữ ở mức cao nhất vẫn được duy trì, dù giá Bitcoin đã giảm gần 50% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy nhà đầu tư tổ chức chủ yếu cắt giảm tỷ trọng, thay vì rút lui hoàn toàn khỏi thị trường.

Ở góc độ tâm lý, các chỉ báo cũng rơi xuống vùng cực đoan. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử gần đây giảm về 5 điểm, đây là mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, ông Lunde cảnh báo không nên quá phụ thuộc vào những con số này.

Theo dữ liệu lịch sử, mua Bitcoin khi thị trường ở trạng thái “Sợ hãi tột độ” chỉ mang lại mức lợi nhuận trung bình 2,4% trong 90 ngày sau đó, trong khi mua ở vùng “Tham lam tột độ” lại ghi nhận mức sinh lời trung bình lên tới 95%.

Ông Lunde dự báo Bitcoin có thể dao động trong vùng 60.000–75.000 USD trong thời gian dài. Ông cho rằng mặt bằng giá hiện tại tương đối hấp dẫn, song nhấn mạnh nhà đầu tư cần kiên nhẫn.

Theo mô hình của K33, các giai đoạn thị trường tương tự trong quá khứ thường mang lại mức lợi nhuận trung bình khoảng 3% trong 90 ngày, còn những môi trường kém tích cực hơn thậm chí có thể cho kết quả âm nhẹ.