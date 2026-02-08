Giá Bitcoin có thể sẽ ngừng phụ thuộc vào “chính sách nới lỏng”

Việc tăng lãi suất của Fed trong tương lai có thể cũng sẽ không gây bất lợi đối với Bitcoin...

Trong podcast The Pomp Podcast của nhân vật nổi tiếng trong giới đầu tư tài sản mã hoá Anthony Pompliano mới đây, Giám đốc đầu tư của ProCap Financial Jeff Park nhận định: “Chúng ta nên chuẩn bị cho khả năng các chính sách tiền tệ nới lỏng hơn có thể không còn là yếu tố kích hoạt thị trường tăng giá như trước”.

GIÁ BITCOIN VẪN CÓ THỂ TĂNG DÙ FED TĂNG LÃI SUẤT?

CoinTelegraph trích dẫn, theo ông Park, cần chấp nhận kịch bản này như một thực tế có thể xảy ra. Các chính sách nới lỏng, như giảm lãi suất, vốn được Fed sử dụng nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, giảm thất nghiệp và tăng thanh khoản. Nhà đầu tư Bitcoin thường xem môi trường này là thuận lợi cho các tài sản rủi ro, bởi khi đó các kênh đầu tư truyền thống như trái phiếu hay tiền gửi trở nên kém hấp dẫn hơn.

Jeff Park và Anthony Pompliano trên The Pomp Podcast. Nguồn:Anthony Pompliano.

Ngược lại, việc tăng lãi suất thường bị coi gây bất lợi đối với Bitcoin. Tuy nhiên, ông Park cho rằng điều này có thể không còn đúng trong tương lai. Theo ông, động lực tăng giá tiếp theo thậm chí là “bước ngoặt” có thể đến khi xuất hiện trạng thái mà chuyên gia này gọi là “Bitcoin tăng trưởng độc lập”, tức giá vẫn đi lên ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ nâng lãi suất.

Tuy vậy, ông Park cho rằng kịch bản này cũng sẽ làm suy yếu khái niệm “tỷ suất phi rủi ro” trong hệ thống tài chính.

“Khi đó, chúng ta phải thừa nhận cái gọi là tỷ suất phi rủi ro không còn thực sự phi rủi ro; quyền lực của đồng USD cũng không còn như trước, và các đường cong lợi suất sẽ không thể được định giá theo cách truyền thống”, ông nói.

Ông Park cũng chỉ ra mối quan hệ giữa Fed và Bộ Tài chính Mỹ không còn đủ chặt chẽ để dẫn dắt thị trường.

Trên nền tảng dự đoán Polymarket, các nhà giao dịch hiện đặt xác suất cao nhất khoảng 27% cho kịch bản Fed sẽ có tổng cộng ba lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

THỊ TRƯỜNG ĐANG THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ NHỎ LẺ

Cập nhật dữ liệu lúc 15 giờ 10 phút ngày 8/2 trên CoinMarketCap, Bitcoin hiện đang được giao dịch quanh giá 69.576 USD, đã tăng khoảng 2% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin lúc 15 giờ 10 phút ngày 8/2.

Tổng vốn hoá thị trường của đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới hiện khoảng 1,39 tỷ USD, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là 49,75 tỷ USD, giảm gần 45% so với một ngày trước.

Một số nhà quan sát thị trường nhận định vùng giá hiện tại có thể đang thu hút sự chú ý trở lại của nhà đầu tư cá nhân. Giám đốc khu vực châu Âu của Bitwise, André Dragosch, viết trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy: “Nhà đầu tư cá nhân đang quay trở lại”.

Trong khi đó, Trưởng bộ phận nghiên cứu của CryptoQuant, Julio Moreno, cho biết trên X rằng các nhà đầu tư Mỹ đang gia tăng mua vào sau khi Bitcoin chạm mốc 60.000 USD. Theo ông, “phí chênh lệch Coinbase hiện đã chuyển sang dương lần đầu kể từ giữa tháng 1”.

Chỉ số Crypto Fear & Greed (Chỉ số Sợ hãi và Tham lam) của Alternative.me tiếp tục giảm trong ngày hôm nay xuống mức “Sợ hãi tột độ” với 7 điểm, thấp hiếm thấy kể từ tháng 6/2022. Thông thường, chỉ báo tâm lý thị trường càng thận trọng sẽ khiến một bộ phận nhà đầu tư cho rằng đây có thể là tín hiệu cho cơ hội mua vào.

Bên cạnh đó, lượng tìm kiếm trên Google đối với từ khóa “Bitcoin” đã tăng mạnh trong tuần qua, khi giá tài sản này lần đầu giảm về mốc 60.000 USD kể từ tháng 10/2024.

Mức độ tìm kiếm Bitcoin trên Google.

Dữ liệu sơ bộ từ Google Trends cho thấy mức độ tìm kiếm “Bitcoin” trên toàn cầu đạt 100 điểm trong thời gian 1/2 - 8/2, cao nhất trong 12 tháng gần đây. Trước đó, đỉnh gần nhất là 95 điểm trong tuần từ 16–23/11, thời điểm Bitcoin lần đầu sau gần sáu tháng rơi xuống dưới giá 100.000 USD.

Chỉ số tìm kiếm của Google là một trong những thước đo thường được các nhà phân tích tiền điện tử sử dụng để đánh giá mức độ quan tâm của nhà đầu tư cá nhân đối với Bitcoin và toàn bộ thị trường tiền số. Chỉ số này thường tăng mạnh khi giá biến động lớn, đặc biệt trong các đợt tăng nóng lên mức cao mới hoặc những cú bán tháo đột ngột.