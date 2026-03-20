Cựu kế toán lĩnh án 18 năm tù vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
Đỗ Mến
20/03/2026, 19:38
Nguyễn Thị Nhung làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa thông tin gian dối về việc có khả năng làm thủ tục chuyển đổi đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng...
Ngày 20/3, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Nhung
(SN 1989, ở phường Hà Đông) mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,
4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, từ năm 2017-2022, Nhung là cựu cán bộ kế toán
của UBND phường La Khê, quận Hà Đông (cũ).
Bị cáo đã làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa
ra thông tin gian dối về việc có khả năng làm thủ tục chuyển đổi đất, xin cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sử dụng các biên lai thu tiền thuế sử dụng đất
phi nông nghiệp tự lập để yêu cầu nạn nhân nộp thuế… Với cách thức trên, bị cáo
đã chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của các bị hại.
Một trong số các bị hại của Nhung là ông Lê Đăng T (SN
1970, ở Hà Nội). Năm 2021, vợ chồng ông T có mảnh đất chăn nuôi, diện tích 204m
ở phường Hà Đông, Hà Nội muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với
thửa đất trên nên nhờ Nhung lo thủ tục.
Bị cáo Nguyễn Thị Nhung đưa ra thông tin gian dối, khẳng định với ông T là bản
thân có thể giúp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mảnh đất trên.
Theo yêu cầu của Nhung, nạn nhân đã đưa hơn 471 triệu đồng để đi ngoại
giao và làm các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, Nhung thừa nhận không liên hệ với ai để “chạy” giấy
tờ như hứa hẹn mà dùng tiền để chi tiêu cá nhân, đầu tư làm ăn hết số tiền
trên.
Đặc biệt, bị cáo còn lợi dụng "kẽ hở" trong hoạt động ngân hàng
để chiếm đoạt số tiền 3,8 tỷ đồng của vợ chồng anh Trịnh Hoài N (ở phường Hà Đông).
Theo cáo trạng, ngân hàng cho phép khách hàng cá nhân gửi tiết
kiệm, mở sổ tiết kiệm dạng giấy và cho phép tất toán sổ tiết kiệm online (hình
thức làm thủ tục rút tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản ngân hàng của khách
hàng) nhưng sau khi tất toán ngân hàng không thu hồi lại sổ tiết kiệm giấy.
Lợi dụng “kẽ hở" này, Nhung nảy sinh ý định
mở các sổ tiết kiệm để vay tiền người khác. Thông qua một công ty chuyên cung cấp dịch vụ
chứng minh tài chính, Nhung đã mở được các sổ tiết kiệm và tất toán ngay sau đó.
Bản thân Nhung được giữ lại các sổ tiết kiệm giấy.
Có sổ tiết kiệm giấy, Nhung đến gặp vợ chồng
anh N, đưa ra thông tin gian dối về việc mình có sổ tiết kiệm chưa đến hạn rút. Do cần vốn để làm ăn nên Nhung đặt vấn đề hỏi vay nạn nhân và đặt lại
5 sổ tiết kiệm "làm tin".
Tin tưởng, vợ chồng anh Trịnh Hoài N đã cho Nhung vay 3,8 tỷ đồng.
Tuy nhiên Nhung đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để chi tiêu cá nhân và đầu tư làm
ăn nhưng thua lỗ hết.
Anh Trịnh Hoài N sau đó kiểm tra và phát hiện cả 5 quyển sổ tiết kiệm
trên đều không có tiền. Bị anh N thúc giục đòi tiền, Nhung hứa sẽ chuyển nhượng
thửa đất ở phường Hà Đông để trả nợ.
Tiếp đó, Nguyễn Thị Nhung đã liên hệ với đối tượng (chưa rõ nhân thân)
để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao cho anh N. Anh N kiểm tra và phát hiện sổ đỏ Nhung giao cho mình là giả mạo nên làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Nhung tới cơ quan điều tra.
Đề nghị truy tố Phó Đức Nam và 74 bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng
16:04, 18/03/2026
"Bà trùm" của nhóm lừa đảo đầu tư tài chính lĩnh án 13 năm tù
16:39, 11/02/2026
Triệt phá nhóm lừa đảo tại Campuchia đã chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: