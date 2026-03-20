Cựu kế toán lĩnh án 18 năm tù vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Nguyễn Thị Nhung làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa thông tin gian dối về việc có khả năng làm thủ tục chuyển đổi đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng...

Ngày 20/3, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Nhung (SN 1989, ở phường Hà Đông) mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, từ năm 2017-2022, Nhung là cựu cán bộ kế toán của UBND phường La Khê, quận Hà Đông (cũ).

Bị cáo đã làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng làm thủ tục chuyển đổi đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sử dụng các biên lai thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tự lập để yêu cầu nạn nhân nộp thuế… Với cách thức trên, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của các bị hại.

Một trong số các bị hại của Nhung là ông Lê Đăng T (SN 1970, ở Hà Nội). Năm 2021, vợ chồng ông T có mảnh đất chăn nuôi, diện tích 204m ở phường Hà Đông, Hà Nội muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên nên nhờ Nhung lo thủ tục.

Bị cáo Nguyễn Thị Nhung tại tòa

Bị cáo Nguyễn Thị Nhung đưa ra thông tin gian dối, khẳng định với ông T là bản thân có thể giúp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mảnh đất trên. Theo yêu cầu của Nhung, nạn nhân đã đưa hơn 471 triệu đồng để đi ngoại giao và làm các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, Nhung thừa nhận không liên hệ với ai để “chạy” giấy tờ như hứa hẹn mà dùng tiền để chi tiêu cá nhân, đầu tư làm ăn hết số tiền trên.

Đặc biệt, bị cáo còn lợi dụng "kẽ hở" trong hoạt động ngân hàng để chiếm đoạt số tiền 3,8 tỷ đồng của vợ chồng anh Trịnh Hoài N (ở phường Hà Đông).

Theo cáo trạng, ngân hàng cho phép khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm, mở sổ tiết kiệm dạng giấy và cho phép tất toán sổ tiết kiệm online (hình thức làm thủ tục rút tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản ngân hàng của khách hàng) nhưng sau khi tất toán ngân hàng không thu hồi lại sổ tiết kiệm giấy.

Lợi dụng “kẽ hở" này, Nhung nảy sinh ý định mở các sổ tiết kiệm để vay tiền người khác. Thông qua một công ty chuyên cung cấp dịch vụ chứng minh tài chính, Nhung đã mở được các sổ tiết kiệm và tất toán ngay sau đó. Bản thân Nhung được giữ lại các sổ tiết kiệm giấy.

Có sổ tiết kiệm giấy, Nhung đến gặp vợ chồng anh N, đưa ra thông tin gian dối về việc mình có sổ tiết kiệm chưa đến hạn rút. Do cần vốn để làm ăn nên Nhung đặt vấn đề hỏi vay nạn nhân và đặt lại 5 sổ tiết kiệm "làm tin".

Tin tưởng, vợ chồng anh Trịnh Hoài N đã cho Nhung vay 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên Nhung đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để chi tiêu cá nhân và đầu tư làm ăn nhưng thua lỗ hết.

Anh Trịnh Hoài N sau đó kiểm tra và phát hiện cả 5 quyển sổ tiết kiệm trên đều không có tiền. Bị anh N thúc giục đòi tiền, Nhung hứa sẽ chuyển nhượng thửa đất ở phường Hà Đông để trả nợ.

Tiếp đó, Nguyễn Thị Nhung đã liên hệ với đối tượng (chưa rõ nhân thân) để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao cho anh N. Anh N kiểm tra và phát hiện sổ đỏ Nhung giao cho mình là giả mạo nên làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Nhung tới cơ quan điều tra.