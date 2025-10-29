Blog chứng khoán: Trụ “bập bênh” tích cực, cổ phiếu thuận đà tăng

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng tốt hôm nay đã bù đắp được sức ép từ nhóm cổ phiếu Vin, duy trì trạng thái đi ngang của chỉ số. Tâm lý thị trường rất tích cực và dòng tiền hoạt động mạnh với lực cầu chủ động áp đảo.

Dù VNI chỉ tăng rất nhẹ 0,32% nhưng cổ phiếu xanh nhiều gấp 2,8 lần cổ phiếu đỏ, thậm chí 155 mã trong chỉ số tăng hơn 1% thì không thể là một phiên giao dịch kém được. Nhìn từ tương quan tăng/giảm và biên độ thì hôm nay còn tốt hơn nhiều những phiên chỉ số tăng cả chục điểm trước đó.

Thị trường tiếp tục chứng minh rằng điểm số chỉ có thể tác động tới tâm lý nếu có giảm quá mạnh và sức ép như vậy không kéo dài được. Nguyên nhân là cổ phiếu đã điều chỉnh khá mạnh từ trước nên có giảm thêm cũng không nhiều và chắc chắn sẽ có dòng tiền tham lam vào bắt đáy. Biến động mạnh của chỉ số chỉ xuất hiện khi có sự cộng hưởng của các cổ phiếu dẫn dắt lớn nhất và tác dụng chính là kiểm tra cung cầu.

Khi thị trường không có thông tin bất lợi nào và cung cầu đi vào giai đoạn ổn định ở mặt bằng thấp – người cầm cổ không còn lo sợ và chịu sức ép nữa trong khi người cầm tiền chưa sẵn sàng “tất tay” – thì quá trình tạo mặt bằng tích lũy sẽ phải kéo dài. Dù rủi ro giảm thêm - ở cổ phiếu – không lớn nhưng để bước vào xu hướng tăng mới cũng cần có thời điểm thích hợp và lý do kích hoạt đúng lúc. Hiện kết quả kinh doanh coi như đã hết hiệu lực và chỉ có thể tạo tâm lý ổn định. Trong ngắn hạn vẫn chưa có yếu tố hỗ trợ nào mới.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay khá thấp với 24,8k tỷ chưa tính thỏa thuận, giảm 17% so với hôm qua. So với mức trung bình tuần trước khoảng 38k tỷ/phiên thì mức này là quá thấp và so với trung bình 3 tuần gần nhất khoảng 37,4k tỷ/phiên thì cũng không ấn tượng. Thanh khoản này báo hiệu thời gian tích lũy có thể còn dài, trừ phi có “chất xúc tác” nào đó để mở biên độ.

Việc phân tích kỹ thuật VNI lúc này không có nhiều tác dụng. Nếu thị trường xuất hiện một phiên mở biên độ chỉ số (dù là tăng hay giảm) thì cũng chỉ là cơ hội để kiểm tra cung cầu, không phải là tín hiệu về xu hướng. Các cổ phiếu cụ thể vẫn đang trong giai đoạn tạo nền củng cố, do đó nếu mở biên độ giảm theo sức ép thị trường thì đó chính là cơ hội để mua thêm.

Thị trường phái sinh hôm nay mắc kẹt trong sự “bập bênh” của nhóm ngân hàng và họ Vin với dao động khá nhỏ. Điểm tốt là basis không chênh lệch nhiều nên cũng bớt rủi ro cho cả Long lẫn Short, chỉ tốn thời gian mà hiệu quả thấp. Nếu tình trạng giằng co ở trụ vẫn còn thì phái sinh sẽ khó kiếm ăn. Thậm chí dao động nhỏ cũng khiến dòng tiền đầu cơ ở cổ phiếu cũng nghỉ ngơi. Tóm lại giai đoạn này cứ chờ đợi, nếu giá mở biên độ giảm thì mua thêm, còn không thì nghỉ.

VN30 đóng cửa tại 1949.76. Cản gần nhất ngày mai là 1950; 1959; 1975; 1981; 1990; 2004. Hỗ trợ 1937; 1927; 1915; 1897.

