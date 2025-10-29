Blog chứng khoán: Trụ “bập bênh” tích cực, cổ phiếu thuận đà tăng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
29/10/2025, 16:33
Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng tốt hôm nay đã bù đắp được sức ép từ nhóm cổ phiếu Vin, duy trì trạng thái đi ngang của chỉ số. Tâm lý thị trường rất tích cực và dòng tiền hoạt động mạnh với lực cầu chủ động áp đảo.
Dù VNI chỉ tăng rất nhẹ 0,32% nhưng cổ phiếu xanh nhiều gấp 2,8 lần cổ phiếu đỏ, thậm chí 155 mã trong chỉ số tăng hơn 1% thì không thể là một phiên giao dịch kém được. Nhìn từ tương quan tăng/giảm và biên độ thì hôm nay còn tốt hơn nhiều những phiên chỉ số tăng cả chục điểm trước đó.
Thị trường tiếp tục chứng minh rằng điểm số chỉ có thể tác động tới tâm lý nếu có giảm quá mạnh và sức ép như vậy không kéo dài được. Nguyên nhân là cổ phiếu đã điều chỉnh khá mạnh từ trước nên có giảm thêm cũng không nhiều và chắc chắn sẽ có dòng tiền tham lam vào bắt đáy. Biến động mạnh của chỉ số chỉ xuất hiện khi có sự cộng hưởng của các cổ phiếu dẫn dắt lớn nhất và tác dụng chính là kiểm tra cung cầu.
Khi thị trường không có thông tin bất lợi nào và cung cầu đi vào giai đoạn ổn định ở mặt bằng thấp – người cầm cổ không còn lo sợ và chịu sức ép nữa trong khi người cầm tiền chưa sẵn sàng “tất tay” – thì quá trình tạo mặt bằng tích lũy sẽ phải kéo dài. Dù rủi ro giảm thêm - ở cổ phiếu – không lớn nhưng để bước vào xu hướng tăng mới cũng cần có thời điểm thích hợp và lý do kích hoạt đúng lúc. Hiện kết quả kinh doanh coi như đã hết hiệu lực và chỉ có thể tạo tâm lý ổn định. Trong ngắn hạn vẫn chưa có yếu tố hỗ trợ nào mới.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay khá thấp với 24,8k tỷ chưa tính thỏa thuận, giảm 17% so với hôm qua. So với mức trung bình tuần trước khoảng 38k tỷ/phiên thì mức này là quá thấp và so với trung bình 3 tuần gần nhất khoảng 37,4k tỷ/phiên thì cũng không ấn tượng. Thanh khoản này báo hiệu thời gian tích lũy có thể còn dài, trừ phi có “chất xúc tác” nào đó để mở biên độ.
Việc phân tích kỹ thuật VNI lúc này không có nhiều tác dụng. Nếu thị trường xuất hiện một phiên mở biên độ chỉ số (dù là tăng hay giảm) thì cũng chỉ là cơ hội để kiểm tra cung cầu, không phải là tín hiệu về xu hướng. Các cổ phiếu cụ thể vẫn đang trong giai đoạn tạo nền củng cố, do đó nếu mở biên độ giảm theo sức ép thị trường thì đó chính là cơ hội để mua thêm.
Thị trường phái sinh hôm nay mắc kẹt trong sự “bập bênh” của nhóm ngân hàng và họ Vin với dao động khá nhỏ. Điểm tốt là basis không chênh lệch nhiều nên cũng bớt rủi ro cho cả Long lẫn Short, chỉ tốn thời gian mà hiệu quả thấp. Nếu tình trạng giằng co ở trụ vẫn còn thì phái sinh sẽ khó kiếm ăn. Thậm chí dao động nhỏ cũng khiến dòng tiền đầu cơ ở cổ phiếu cũng nghỉ ngơi. Tóm lại giai đoạn này cứ chờ đợi, nếu giá mở biên độ giảm thì mua thêm, còn không thì nghỉ.
VN30 đóng cửa tại 1949.76. Cản gần nhất ngày mai là 1950; 1959; 1975; 1981; 1990; 2004. Hỗ trợ 1937; 1927; 1915; 1897.
Nhà đầu tư lâu lắm rồi mới được được trải nghiệm cảm giác chỉ số tăng èo uột nhưng danh mục lãi đậm. Các mã vốn hóa lớn điều chỉnh chỉ có thể kiềm chế VN-Index, trong khi dòng tiền lại đẩy giá tăng ở rất nhiều cổ phiếu khác.
Chứng khoán Vietcap vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với nền tảng trí tuệ nhân tạo AI Hay, nhằm ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán, hướng đến việc phổ cập kiến thức đầu tư và xây dựng cộng đồng nhà đầu tư thông minh tại Việt Nam.
Bất chấp việc một số mã vốn hóa lớn nhất thị trường vẫn đỏ rực vào ép mạnh chỉ số, đa số cổ phiếu vẫn tăng giá tích cực trong phiên sáng nay, thậm chí nhiều mã vừa và nhỏ còn tăng nóng. Dòng tiền cũng có tín hiệu vận động mạnh mẽ ở nhóm này.
Về cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày thứ Năm tuần này của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), giới phân tích dự báo lãi suất sẽ được giữ nguyên...
Phát hành cổ phần tăng vốn và trái phiếu doanh nghiệp đang được định hướng trở thành kênh dẫn vốn trung dài hạn quan trọng, giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng. Với nền tảng vốn mạnh, mạng lưới khách hàng rộng lớn và uy tín quốc tế, VPBankS đang ở vị thế thuận lợi để dẫn đầu trong mảng ngân hàng đầu tư tại Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: