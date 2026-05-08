Blog chứng khoán: Cơ hội ngày càng mỏng

Tâm lý chán nản dâng cao hơn trong phiên cuối tuần bất chấp VNI thực sự đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới. Độ rộng rất tiêu cực và cổ phiếu bị ép xuống biên độ khá rộng trong phiên xác nhận bên bán đã tạo áp lực đủ lớn.

VNI chốt phiên tăng 0,33% lên 1915,37 điểm, đã cao hơn đỉnh lịch sử đầu năm (tính theo giá đóng cửa). Biểu hiện ngược của chỉ số là tỷ lệ tăng giảm trên cổ phiếu chỉ có 0,46/1. Độ rộng này xác nhận nhà đầu tư thua lỗ nhiều hơn.

Thống kê tuần này VNI tăng hơn 61 điểm tương đương +3,27% nhưng chỉ 38% số cổ phiếu trong rổ VNAllshare đóng cửa cao hơn mức chốt cuối tuần trước. Chưa tới 14% số cổ phiếu đạt hiệu suất bằng hoặc cao hơn chỉ số. Có 19 cổ phiếu trong nhóm này đạt thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Nếu nhà đầu tư nắm giữ các cổ phiếu mạnh đó thì tuần tăng tích cực vừa qua vẫn đem lại niềm vui. Tuy nhiên nhìn từ góc độ tổng thể, 14% là xác suất quá nhỏ, thậm chí 19 cổ phiếu có dòng tiền tốt nhất còn chiếm chưa tới 7%.

Cũng có thể coi những nhà đầu tư lựa chọn trúng nhóm xác suất thấp nhất nói trên là những người giỏi nhất. Vấn đề là nhóm nhỏ cổ phiếu không thể đại diện một xu hướng tăng của thị trường. Do đó VNI ngày càng trở nên bất cập trong việc phân tích kỹ thuật cơ hội đầu tư.

Hôm nay chỉ riêng VIC, VHM, BID, CTG đã đem về điểm số tăng còn nhiều hơn tổng mức tăng của VNI. Nếu các trụ tiếp tục “phối hợp” tốt, VNI có thể đột phá hoàn toàn lên vùng đỉnh cao mới. Chỉ có điều phần còn lại của thị trường có hưởng hứng hay không mới là cơ sở để nhà đầu tư tham gia.

Cho đến lúc này có thể khẳng định kết quả kinh doanh quý 1/2026 đã kết thúc và hiệu ứng không còn. Thị trường sẽ chuyển sang giai đoạn vận động theo cung cầu, trừ phi bối cảnh thế giới có tiến triển mới. Với đa số cổ phiếu tăng ít trong 2 tháng qua, áp lực giảm giá cũng sẽ không lớn vì lợi nhuận quý 1 góp phần khiến định giá cơ bản trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên để tăng thì “lý do” lại chưa tìm thấy. Vì vậy trong ngắn hạn kịch bản khả dĩ là thanh khoản từ từ giảm xuống và đa số cổ phiếu đi ngang tích lũy, còn VNI sẽ lên xuống phụ thuộc vào trụ.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng rất khó chịu, biên độ tuy không hẹp nhưng setup phù hợp để giao dịch thì không nhiều và hiệu quả cũng thấp. Buổi sáng VNI luẩn quẩn retest 2073.xx nhiều lần và xuất hiện nhịp điều chỉnh từ khoảng 10h30 đến 11h, setup khá đẹp cho Short nhưng F1 lại giảm rất ít. Nhịp tăng đầu giờ chiều VN30 cũng không lên đủ mạnh mà điểm vào Long lại bị thiệt hơn 4 điểm, nên dù kiếm được cũng không nhiều. Nhịp giảm nửa sau phiên chiều VN30 xuyên qua 2073.xx thì cũng rất giới hạn.

Nhìn chung thị trường đang đi vào giai đoạn khó chịu, cơ sở phập phù thiếu động lực nên phái sinh cũng có thể dao động hẹp. Nếu không có tác động của trụ thì phái sinh sẽ rất khó kiếm ăn. Chiến lược là giao dịch hạn chế, chỉ mang tính ngắn hạn.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2074.06. Cản gần nhất phiên tới là 2090; 2100; 2110; 2120; 2130; 2150. Hỗ trợ 2073; 2064; 2050; 2040; 2030; 2015; 2004.

