Blog chứng khoán: Đẩy trụ vượt đỉnh, thị trường khó bùng nổ
iTrader
07/05/2026, 16:29
VNI hôm nay tăng tốt và vượt mốc 1900 điểm nhưng thị trường chung lại yếu vì đa số cổ phiếu giảm giá. Nhóm chứng khoán bùng nổ được một nhịp rồi lại đuối sức ngay. Ngay cả khi chỉ số vượt hẳn vùng đỉnh lịch sử thì điều quan trọng hơn là có sự ủng hộ của số đông hay không.
Yếu tố kéo trụ khiến các tín hiệu kỹ thuật của trạng thái đột
phá ngưỡng kháng cự kỹ thuật trở nên kém tin cậy. Nhìn lại giai đoạn cuối tháng
12 năm ngoái, VNI cũng được VIC, VHM kéo vượt đỉnh lịch sử (khi đó là quanh
1800 điểm), nhưng rồi cũng không đi đến đâu. Khi các trụ dẫn quay đầu giảm, ảnh
hưởng thậm chí còn tệ hơn cả nhịp điều chỉnh thông thường.
Sự phân kỳ giữa độ rộng và chỉ số là tín hiệu cảnh báo về hiệu
ứng đẩy trụ. Thế giới cũng có tình trạng này với tất cả những chỉ số tính theo
giá trị vốn hóa. Dĩ nhiên vẫn sẽ “kiếm ăn” được khi cũng có những cổ phiếu “ăn
theo” VNI, nhưng nhìn từ góc độ xác suất thì cơ hội khá thấp.
Ví dụ hôm nay tỷ lệ tăng/giảm khoảng 0,62/1 và trong 4 tuần
gần nhất chỉ có 6 phiên tỷ lệ này cân bằng hoặc phía tăng nhỉnh hơn. Điểm tốt là
chỉ số tăng mạnh giúp tâm lý không yếu và lực bán không dẫn đến những pha mở biên
độ giảm ở cổ phiếu. Tuy nhiên điều cần hơn là một nhịp vượt đỉnh chất lượng, đem
lại hiệu quả tích cực cho số đông chứ không phải một nhóm cổ phiếu.
Diễn biến thị trường trong phiên ở đa số cổ phiếu là mạnh
trước, yếu sau, thậm chí là tăng trước, giảm sau. Đó không phải là kiểu giao dịch
phù hợp với một phiên VNI đột phá qua ngưỡng tâm lý quan trọng. Thậm chí tới
hơn 54% số cổ phiếu có giao dịch của VNI đã bị ép lùi giá quá 1% so với mức High
và 70% số này bị ép đến mức rơi qua tham chiếu. Đây là kết quả rõ ràng nhất của
hành động bán ra một cách chủ động, dù chưa đến mức quyết liệt: xấp xỉ 22%
thanh khoản của VNI tập trung ở nhóm cổ phiếu yếu nhất (giảm trên 1% so với
tham chiếu) cũng không phải là con số áp đảo.
Tuy nhiên đây vẫn là kết quả thất vọng trong một phiên lẽ ra
thị trường đã có thể bùng nổ thực sự khi chứng khoán thế giới tăng mạnh, giá dầu
giảm sâu, thêm tín hiệu hạ nhiệt xung đột… là những tin tốt hỗ trợ. Điều này góp
phần xác nhận động lực để khởi động sóng tăng mới vẫn chưa đủ, dù điểm nóng vẫn
xuất hiện lẻ tẻ.
Vẫn giữ quan điểm thị trường hiện tại ngay cả khi VNI lên đỉnh
cao mới thì cơ hội cũng chỉ mang tính cục bộ. Việc tham gia thị trường vẫn có
thể, nhưng chỉ nên hạn chế tỷ trọng vừa phải và đánh ngắn là chính.
Thị trường phái sinh hôm nay khá thuận lợi cho trading khi
chênh lệch basis hẹp. Trừ 30 phút đầu tiên F1 chênh lệch khá rộng, sau đó VN30
test thành công 2061.xx basis chỉ dưới 2 điểm, rất tốt để Long với stoploss
theo chỉ số nếu giảm tiếp xuống dưới 2061. Tuy biên độ nhịp này hơi hẹp nhưng
an toàn. Nhịp tăng thứ hai từ 2073.xx lên 2086.xx diễn ra rất nhanh ngay khi vào
phiên chiều, basis mở rộng cũng nhanh. VN30 lại không đủ quán tính để vượt xa
hơn 2086.xx để vào vùng mở biên độ tới 2100.xx. Rủi ro của vị thế Long là khá
cao, thậm chí nếu không thoát nhanh có thể lỗ.
Với tình trạng kéo trụ và cả VIC, VHM đều có đỉnh cao mới thì
VNI rất dễ vượt qua ngưỡng 1918-1920 điểm, tức là có đỉnh cao mới, nếu như các
trụ còn lại không quá tệ. Tuy nhiên diễn biến đó khó có thể kích hoạt một nhịp
tăng tổng thể. Chiến lược vẫn là đầu cơ hạn chế với cơ sở, tập trung vào phái
sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 2079.1. Cản gần nhất ngày mai là
2087; 2100; 2117; 2130; 2140; 2149. 2073; 2061; 2049; 2040; 2028; 2015.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
VN-Index có thể lên 2.317 điểm trong thời gian tới?
Đằng sau con số tồn kho kỷ lục 36.000 tỷ của Petrolimex
Cổ phiếu đảo chiều diện rộng dưới sức ép bán ra, trụ "neo" VN-Index trên mốc 1900 điểm
VN-Index đột phá ngưỡng 1900 điểm, thanh khoản tăng mạnh
VN-Index có thể lên 2.317 điểm trong thời gian tới?
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: