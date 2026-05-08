VN-Index tăng 10% trong tháng 4, "cá mập" Pyn Elite báo lãi 1%

"Cá mập" Pyn Elite Fund vừa có báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 4 với mức tăng trưởng 1%. Cụ thể, theo quỹ đến từ Phần Lan, sự kiện đáng chú ý nhất trong tháng 4 là việc FTSE Russell xác nhận nâng hạng thị trường Việt Nam từ nhóm thị trường cận biên lên nhóm thị trường mới nổi.

Quá trình này sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Thông tin này, cùng với kết quả kinh doanh quý 1 tích cực, đã hỗ trợ đáng kể cho thị trường. VN-Index tăng 10,7% chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL. Nhờ đó, hiệu suất quỹ PYN Elite Fund cũng tăng 1%.

Phần lớn các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1 tích cực, với lợi nhuận tăng trưởng tổng cộng 36% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp chủ chốt trong danh mục của PYN Elite Fund thậm chí còn ghi nhận kết quả tốt hơn, với lợi nhuận tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu bởi HPG, MWG và KDH.

"Tuy nhiên, hiện tại kết quả kinh doanh tích cực này dường như vẫn chưa phản ánh rõ ràng vào diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường", báo cáo của Pyn Elite Fund nhấn mạnh.

Về kinh tế vĩ mô, các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái tích cực. Trong tháng 4, sản xuất công nghiệp tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành du lịch tiếp tục phục hồi mạnh khi lượng khách quốc tế vượt mốc 2 triệu lượt, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng hành khách từ châu Âu tăng mạnh 46,1%, phản ánh hiệu quả từ các đường bay mới được mở.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước do giá năng lượng leo thang. Dự trữ nhiên liệu hiện tại của Việt Nam được cho là đủ để đáp ứng nhu cầu đến giữa tháng 7. Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua kế hoạch đầu tư tài chính công năm 2026 với tổng quy mô khoảng 33 tỷ euro, mức cao nhất trong lịch sử quốc gia.

Quỹ đánh giá về HPG hiện là nhà sản xuất thép hàng đầu Đông Nam Á và được kỳ vọng hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng tại Việt Nam trong những năm tới. Kế hoạch cả năm của doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 35% và tăng trưởng lợi nhuận 42%. Dựa trên kết quả quý 1 tích cực, quỹ kỳ vọng HPG có thể vượt các mục tiêu này.

Bên cạnh đó, HPG đang mở rộng sản xuất thép chất lượng cao phục vụ dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Sài Gòn, với một nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027. Doanh nghiệp cũng đang mở rộng hoạt động phát triển bất động sản. Việc tham gia dự án đại lộ sông Hồng tại khu vực trung tâm Hanoi được đánh giá sẽ mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho HPG.