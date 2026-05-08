VN-Index tăng 10% trong tháng 4, "cá mập" Pyn Elite báo lãi 1%

Thu Minh

08/05/2026, 12:02

VN-Index tăng 10,7% chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL. Nhờ đó, hiệu suất quỹ PYN Elite Fund cũng tăng 1%.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund.

"Cá mập" Pyn Elite Fund vừa có báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 4 với mức tăng trưởng 1%. Cụ thể, theo quỹ đến từ Phần Lan, sự kiện đáng chú ý nhất trong tháng 4 là việc FTSE Russell xác nhận nâng hạng thị trường Việt Nam từ nhóm thị trường cận biên lên nhóm thị trường mới nổi.

Quá trình này sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Thông tin này, cùng với kết quả kinh doanh quý 1 tích cực, đã hỗ trợ đáng kể cho thị trường. VN-Index tăng 10,7% chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL. Nhờ đó, hiệu suất quỹ PYN Elite Fund cũng tăng 1%.

Phần lớn các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1 tích cực, với lợi nhuận tăng trưởng tổng cộng 36% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp chủ chốt trong danh mục của PYN Elite Fund thậm chí còn ghi nhận kết quả tốt hơn, với lợi nhuận tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu bởi HPG, MWG và KDH.

"Tuy nhiên, hiện tại kết quả kinh doanh tích cực này dường như vẫn chưa phản ánh rõ ràng vào diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường", báo cáo của Pyn Elite Fund nhấn mạnh. 

Về kinh tế vĩ mô, các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái tích cực. Trong tháng 4, sản xuất công nghiệp tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành du lịch tiếp tục phục hồi mạnh khi lượng khách quốc tế vượt mốc 2 triệu lượt, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng hành khách từ châu Âu tăng mạnh 46,1%, phản ánh hiệu quả từ các đường bay mới được mở.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước do giá năng lượng leo thang. Dự trữ nhiên liệu hiện tại của Việt Nam được cho là đủ để đáp ứng nhu cầu đến giữa tháng 7. Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua kế hoạch đầu tư tài chính công năm 2026 với tổng quy mô khoảng 33 tỷ euro, mức cao nhất trong lịch sử quốc gia.

Quỹ đánh giá về HPG hiện là nhà sản xuất thép hàng đầu Đông Nam Á và được kỳ vọng hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng tại Việt Nam trong những năm tới. Kế hoạch cả năm của doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 35% và tăng trưởng lợi nhuận 42%. Dựa trên kết quả quý 1 tích cực, quỹ kỳ vọng HPG có thể vượt các mục tiêu này.

Bên cạnh đó, HPG đang mở rộng sản xuất thép chất lượng cao phục vụ dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Sài Gòn, với một nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027. Doanh nghiệp cũng đang mở rộng hoạt động phát triển bất động sản. Việc tham gia dự án đại lộ sông Hồng tại khu vực trung tâm Hanoi được đánh giá sẽ mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho HPG.

Thị trường giá lên đưa giá vàng và giá bạc liên tục lập kỷ lục trong năm 2025 và đầu năm 2026 có thể được nối lại nếu Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình - một số nhà phân tích nhận định...

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm (7/5) sau khi lập kỷ lục nội phiên mới, do giá dầu thu hẹp mức giảm sau khi giảm sâu vào đầu phiên...

Sau OKX Ventures và HashKey, Bithumb là cái tên tiếp theo muốn "hiện diện" trên đường đua thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam...

HNX vừa công bố thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tháng 4/2026 giao dịch kém sôi động với thanh khoản giảm mạnh.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 8/5/2026

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

