“Lệch pha” ngày càng rõ, VN-Index áp sát ngưỡng 1920 điểm, cổ phiếu đỏ la liệt
Kim Phong
08/05/2026, 15:49
VN-Index nhích thêm 6,36 điểm trong phiên hôm nay tiến lên mức 1915,37 điểm. Chỉ “nhấn” thêm chút nữa là chỉ số có đỉnh cao lịch sử mới và điều này hoàn toàn khả thi nếu VIC, VHM tiếp tục mạnh. Tuy nhiên nhà đầu tư có hưởng lợi hay không lại là vấn đề khác.
VIC tăng 0,89%, VHM tăng 1,55%, thêm BID tăng 3,79%, CTG tăng
1,12% đem về tới hơn 8 điểm, tức là còn nhiều hơn tổng mức tăng của chỉ số. Ngay
rổ VN30 cũng chỉ có 10 mã tăng và 18 mã giảm. Thanh khoản nhóm blue-chips giảm
11% so với hôm qua với đại đa số cổ phiếu thành phần bị ép giá lùi đáng kể, cho
thấy sức cầu suy yếu.
Thực ra đây cũng là tình trạng chung. Với một thị trường chỉ
số không đại diện cho cơ hội thì rất khó để thuyết phục nhà đầu tư hưng phấn
mua vào. Chỉ số càng lên cao, độ rộng càng hẹp là diễn biến trái ngược. Ví dụ lúc
VN-Index đạt đỉnh lúc 1h43 (tăng gần 13 điểm) thì cũng chỉ có 105 mã tăng/200 mã
giảm. Kết phiên độ rộng ghi nhận 97 mã tăng/213 mã giảm thể hiện sức ép từ bên
bán hoàn toàn áp đảo.
Ngay trong rổ VN30, có tới 18 cổ phiếu bị ép giá lùi quá 1%
so với mức cao nhất. Không ít mã bị ép cực mạnh như DGC lùi tới 3,87% so với đỉnh,
đóng cửa giảm 3,15% so với tham chiếu. GAS bị xả ép giá -3,36% thành giảm 1,71%
so với tham chiếu. GVR đảo chiều -2,46% thành giảm 0,42%. Những cổ phiếu còn xanh
cuối ngày cũng không thoát khỏi sức ép: CTG mất tới 1,36% dù chốt phiên vẫn tăng
1,12%. LPB lùi cực sâu, mất 2,26% và thu hẹp mức tăng tổng thể còn 1,17%. VCB lùi
1,62%, còn tăng 0,66%... Nếu các blue-chips này không suy yếu, VN-Index thậm chí
có thể đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới khi mức cao nhất tháng 1/2026 là 1918,46
điểm trong khi cao nhất hôm nay VN-Index tới 1921,81 điểm.
Với phần còn lại của thị trường, diễn biến suy yếu dần khoét
sâu thêm rủi ro ngắn hạn. Các tín hiệu kỹ thuật đột phá của VN-Index không phải
là tín hiệu mua ở cổ phiếu, thậm chí còn là bẫy tăng giá. Thống kê khoảng 48% số
cổ phiếu đã lùi giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất chỉ trong phiên này. Đây
là “khoảng lỗ” của các nhà đầu cơ ngắn hạn, chưa kể phiên hôm qua cũng cả trăm
mã có diễn biến tương tự.
Sàn HoSE kết phiên với 112 cổ phiếu giảm giá trên 1% so với
tham chiếu trong khi tổng số xanh chỉ là 97 mã. Áp lực bán xuất hiện mạnh ở nhóm
midcap, nổi bật là CTD giảm 4,71%, PC1 giảm 4,99%, POW giảm 2,44%, VCG giảm 1,34%,
VND giảm 1,2%, HHV giảm 1,59%, DCM giảm 2,19%, PDR giảm 1,21$%... Các mã này đều
thanh khoản trên trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu. Nếu nhìn từ góc độ biến động trong
ngày, các cổ phiếu nói trên còn gây thiệt hại lớn hơn nhiều: CTD lùi giá
-4,48%, PC1 -5,48%, POW -3,11%, VND -2,37%...
Dù vậy thị trường vẫn có nét tích cực, chỉ là không nhiều. Nhóm
thanh khoản cao nhất sàn hôm nay sắc xanh vẫn là chủ đạo. Cụ thể, 20 cổ phiếu giao
dịch sôi động nhất sàn HoSE – chiếm gần 60% thanh khoản sàn này – thì chỉ có 7
mã đỏ, còn lại toàn xanh. Nhìn từ góc độ phân bổ dòng tiền, đây là biểu hiện tốt
vì ít nhất các “địa chỉ” hút dòng tiền nhất vẫn thể hiện được sức mạnh. VIX tăng
5,08% là cổ phiếu khớp lớn nhất với 1.457,5 tỷ đồng. VHM tăng 1,55%, GEX tăng
6,69%, BID tăng 3,79%, SHB tăng 1,06%, NVL tăng 3,93%, CTG tăng 1,12% thuộc Top
10 mã thanh khoản lớn nhất. Nhóm này giúp phân bổ thanh khoản tổng thể của phiên
hôm nay vẫn nghiêng về phía tăng. Cụ thể, 97 mã xanh chiếm 54,6% tổng thanh khoản
sàn HoSE và 213 mã đỏ chiếm 42,8%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay duy trì phiên bán ròng thứ 12
liên tiếp với khoảng 11.376 tỷ đồng lũy kế. Riêng hôm nay HoSE bị rút thêm 905
tỷ đồng ròng. Các mã bị bán đáng chú ý là FPT -445,3 tỷ, VHM -269,9 tỷ, ACB
-138,5 tỷ, MSB -123 tỷ, CTD -80,5 tỷ, STB -69,7 tỷ… Phía mua ròng có MSN +162 tỷ,
VIX +147,1 tỷ, VIC +134,9 tỷ, BID +99,1 tỷ, GEX +59,3 tỷ…
Giao dịch khối ngoại sụt giảm mạnh trong tháng 4, rút ròng hơn 10.000 tỷ trong 10 phiên gần nhất
Hoạt động giao dịch của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đều thu hẹp so với tháng trước. Trong đó, nhóm tổ chức nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất, lần lượt gần 37% và 31,6%.
Thấy gì khi dòng tiền toàn cầu tiếp tục đổ mạnh vào các ETF cổ phiếu Mỹ?
ETF cổ phiếu tại Mỹ hút ròng khoảng 133,1 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 33,6 tỷ USD của tháng trước.
VN-Index tăng 10% trong tháng 4, "cá mập" Pyn Elite báo lãi 1%
VN-Index tăng 10,7% chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL. Nhờ đó, hiệu suất quỹ PYN Elite Fund cũng tăng 1%.
Thị trường giá lên của vàng và bạc đang trở lại?
Thị trường giá lên đưa giá vàng và giá bạc liên tục lập kỷ lục trong năm 2025 và đầu năm 2026 có thể được nối lại nếu Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình - một số nhà phân tích nhận định...
