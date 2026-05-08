“Lệch pha” ngày càng rõ, VN-Index áp sát ngưỡng 1920 điểm, cổ phiếu đỏ la liệt

Kim Phong

08/05/2026, 15:49

VN-Index nhích thêm 6,36 điểm trong phiên hôm nay tiến lên mức 1915,37 điểm. Chỉ “nhấn” thêm chút nữa là chỉ số có đỉnh cao lịch sử mới và điều này hoàn toàn khả thi nếu VIC, VHM tiếp tục mạnh. Tuy nhiên nhà đầu tư có hưởng lợi hay không lại là vấn đề khác.

VN-Index suýt chút nữa đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới hôm nay.

VIC tăng 0,89%, VHM tăng 1,55%, thêm BID tăng 3,79%, CTG tăng 1,12% đem về tới hơn 8 điểm, tức là còn nhiều hơn tổng mức tăng của chỉ số. Ngay rổ VN30 cũng chỉ có 10 mã tăng và 18 mã giảm. Thanh khoản nhóm blue-chips giảm 11% so với hôm qua với đại đa số cổ phiếu thành phần bị ép giá lùi đáng kể, cho thấy sức cầu suy yếu.

Thực ra đây cũng là tình trạng chung. Với một thị trường chỉ số không đại diện cho cơ hội thì rất khó để thuyết phục nhà đầu tư hưng phấn mua vào. Chỉ số càng lên cao, độ rộng càng hẹp là diễn biến trái ngược. Ví dụ lúc VN-Index đạt đỉnh lúc 1h43 (tăng gần 13 điểm) thì cũng chỉ có 105 mã tăng/200 mã giảm. Kết phiên độ rộng ghi nhận 97 mã tăng/213 mã giảm thể hiện sức ép từ bên bán hoàn toàn áp đảo.

Ngay trong rổ VN30, có tới 18 cổ phiếu bị ép giá lùi quá 1% so với mức cao nhất. Không ít mã bị ép cực mạnh như DGC lùi tới 3,87% so với đỉnh, đóng cửa giảm 3,15% so với tham chiếu. GAS bị xả ép giá -3,36% thành giảm 1,71% so với tham chiếu. GVR đảo chiều -2,46% thành giảm 0,42%. Những cổ phiếu còn xanh cuối ngày cũng không thoát khỏi sức ép: CTG mất tới 1,36% dù chốt phiên vẫn tăng 1,12%. LPB lùi cực sâu, mất 2,26% và thu hẹp mức tăng tổng thể còn 1,17%. VCB lùi 1,62%, còn tăng 0,66%... Nếu các blue-chips này không suy yếu, VN-Index thậm chí có thể đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới khi mức cao nhất tháng 1/2026 là 1918,46 điểm trong khi cao nhất hôm nay VN-Index tới 1921,81 điểm.

Sắc đỏ phủ rộng hôm nay nhưng ở nhóm thanh khoản cao nhất, cổ phiếu giữ sắc xanh vẫn chiếm ưu thế.

Với phần còn lại của thị trường, diễn biến suy yếu dần khoét sâu thêm rủi ro ngắn hạn. Các tín hiệu kỹ thuật đột phá của VN-Index không phải là tín hiệu mua ở cổ phiếu, thậm chí còn là bẫy tăng giá. Thống kê khoảng 48% số cổ phiếu đã lùi giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất chỉ trong phiên này. Đây là “khoảng lỗ” của các nhà đầu cơ ngắn hạn, chưa kể phiên hôm qua cũng cả trăm mã có diễn biến tương tự.

Sàn HoSE kết phiên với 112 cổ phiếu giảm giá trên 1% so với tham chiếu trong khi tổng số xanh chỉ là 97 mã. Áp lực bán xuất hiện mạnh ở nhóm midcap, nổi bật là CTD giảm 4,71%, PC1 giảm 4,99%, POW giảm 2,44%, VCG giảm 1,34%, VND giảm 1,2%, HHV giảm 1,59%, DCM giảm 2,19%, PDR giảm 1,21$%... Các mã này đều thanh khoản trên trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu. Nếu nhìn từ góc độ biến động trong ngày, các cổ phiếu nói trên còn gây thiệt hại lớn hơn nhiều: CTD lùi giá -4,48%, PC1 -5,48%, POW -3,11%, VND -2,37%...

Dù vậy thị trường vẫn có nét tích cực, chỉ là không nhiều. Nhóm thanh khoản cao nhất sàn hôm nay sắc xanh vẫn là chủ đạo. Cụ thể, 20 cổ phiếu giao dịch sôi động nhất sàn HoSE – chiếm gần 60% thanh khoản sàn này – thì chỉ có 7 mã đỏ, còn lại toàn xanh. Nhìn từ góc độ phân bổ dòng tiền, đây là biểu hiện tốt vì ít nhất các “địa chỉ” hút dòng tiền nhất vẫn thể hiện được sức mạnh. VIX tăng 5,08% là cổ phiếu khớp lớn nhất với 1.457,5 tỷ đồng. VHM tăng 1,55%, GEX tăng 6,69%, BID tăng 3,79%, SHB tăng 1,06%, NVL tăng 3,93%, CTG tăng 1,12% thuộc Top 10 mã thanh khoản lớn nhất. Nhóm này giúp phân bổ thanh khoản tổng thể của phiên hôm nay vẫn nghiêng về phía tăng. Cụ thể, 97 mã xanh chiếm 54,6% tổng thanh khoản sàn HoSE và 213 mã đỏ chiếm 42,8%.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay duy trì phiên bán ròng thứ 12 liên tiếp với khoảng 11.376 tỷ đồng lũy kế. Riêng hôm nay HoSE bị rút thêm 905 tỷ đồng ròng. Các mã bị bán đáng chú ý là FPT -445,3 tỷ, VHM -269,9 tỷ, ACB -138,5 tỷ, MSB -123 tỷ, CTD -80,5 tỷ, STB -69,7 tỷ… Phía mua ròng có MSN +162 tỷ, VIX +147,1 tỷ, VIC +134,9 tỷ, BID +99,1 tỷ, GEX +59,3 tỷ…

Giao dịch khối ngoại sụt giảm mạnh trong tháng 4, rút ròng hơn 10.000 tỷ trong 10 phiên gần nhất

Thấy gì khi dòng tiền toàn cầu tiếp tục đổ mạnh vào các ETF cổ phiếu Mỹ?

Nhu cầu mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, nhất là PBOC, là một trong những lý do khiến giới phân tích lạc quan về triển vọng dài hạn của giá vàng...

Hoạt động giao dịch của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đều thu hẹp so với tháng trước. Trong đó, nhóm tổ chức nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất, lần lượt gần 37% và 31,6%.

ETF cổ phiếu tại Mỹ hút ròng khoảng 133,1 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 33,6 tỷ USD của tháng trước.

VN-Index tăng 10% trong tháng 4, "cá mập" Pyn Elite báo lãi 1%

VN-Index tăng 10,7% chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL. Nhờ đó, hiệu suất quỹ PYN Elite Fund cũng tăng 1%.

Thị trường giá lên đưa giá vàng và giá bạc liên tục lập kỷ lục trong năm 2025 và đầu năm 2026 có thể được nối lại nếu Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình - một số nhà phân tích nhận định...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy