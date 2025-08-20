Thứ Tư, 20/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Kéo trụ

iTrader

20/08/2025, 16:46

Thị trường hôm nay lặp lại kịch bản của ngày 15/8, điểm khác là VNI được một số cổ phiếu lớn kéo xanh, trong khi các mã còn lại vẫn giảm rất sâu. Một diễn biến bất ngờ khác là dù chỉ số được đẩy lên rõ nét phiên chiều nhưng dòng tiền vào lại sụt giảm.

VN30-Index và MA20
VN30-Index và MA20

Kiểu dao động này nhìn từ góc độ chỉ số thì rất đẹp khi biên độ phục hồi cực rộng: VNI tăng hơn 3% so với giá Low và thanh khoản cả ngày cao nhất 11 phiên với gần 64,3k tỷ. Do đó về mặt kỹ thuật có thể coi là ngày tiền băt đáy tạo hiệu ứng mạnh mẽ.

Tuy nhiên nhìn từ cổ phiếu thì thị trường không đẹp như vậy. Quá nhiều cổ phiếu vẫn giảm rất sâu cho thấy hiệu ứng bắt đáy kém. Thậm chí nhiều mã còn bị xả với thanh khoản rất lớn và giá bị kiềm chế rõ ràng. Nếu hôm nay độ rộng thể hiện được sự giằng co thì hiệu quả của “nến rút chân” sẽ tin cậy hơn.

Các trụ quyết định chỉ số hôm nay là VIC, VHM, VPB, TCB, LPB, CTG… Nhiều mã trong số này được đẩy giá ấn tượng trong buổi chiều. Nhóm này cũng chiếm xấp xỉ 29% tổng thanh khoản rổ VN30 phiên chiều, trong khi cả rổ giảm giao dịch tầm 39% so với buổi sáng. Toàn sàn HSX giao dịch chiều nay cũng yếu đáng kể, giảm 47%. Nói đơn giản thì tâm lý bắt đáy không được hưng phấn, bất chấp VNI leo dốc.

Dù vậy đây cũng không phải là tín hiệu đáng lo ngại vì tổng thể dòng tiền lớn đang có cần kiểm chứng sức mạnh qua nhiều lần rung lắc chứ không phải diễn biến một ngày. Quá khứ gần cũng cho thấy tâm lý dễ thay đổi và hưng phấn trở lại chỉ sau một đêm. Việc cung cầu chênh lệch ở một thời điểm chỉ là tín hiệu cảnh báo, cần thêm các xác nhận khác.

Nhìn chung kể từ sau khi VNI vượt 1500 điểm đầu tháng 8 đến nay, thị trường diễn biến trong bối cảnh không mới, kỳ vọng vẫn thế, chỉ là tiền quá nhiều. Dòng tiền đầu cơ mới là động lực, còn kỳ vọng chỉ là một cách giải thích cho diễn biến giá. Có thể thấy rõ điều này qua nhóm chứng khoán, mức thanh khoản cực lớn thường là lý do để giải thích cho giá tăng, nhưng thực ra những mã “điên nhất” gần đây lại không phải là nhóm có thị phần lớn. Vì vậy chừng nào tiền nóng còn đủ mạnh và đủ hưng phấn, người cầm cổ còn “lỳ” thì giá không giảm được.

Phiên dao động lớn hôm nay chắc chắn sẽ kích hoạt ngưỡng chặn lãi ở rất nhiều cổ phiếu và nếu tuân thủ kỷ luật thì nhà đầu tư hẳn đã thoát vị thế. Bị thị trường “đá” ra là điều bình thường và ở bối cảnh tâm lý dò đỉnh như lúc này thì cứ có lãi và thu về tiền mặt là tốt, không có gì sai cả. Các giao dịch kế tiếp sẽ được tính là một chu kỳ mới.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động dữ dội và có lẽ việc sắp đáo hạn cũng là nhân tố hỗ trợ VN30 tăng điểm. Tính từ thời điểm đảo kỳ hạn 18/7 tới nay, Long vẫn là bên chiến thắng và lượng OI lớn đảm bảo cơ hội để VN30 còn tốt.

Sát ngày đáo hạn nên basis không còn là vấn đề lớn vì ngay cả khi xuất hiện chênh lệch trong vài phút thì cũng sớm được điều chỉnh lại. Việc Short buổi sáng thì khá dễ quyết độ rộng yếu quá rõ, chỉ cần các trụ giảm là xong. Duy nhất nhịp nảy lên từ 1772.xx là hơi nhanh và có đảo basis nên không nhanh tay đóng vị thế thì sẽ thiệt khá nhiều, thậm chí tới cả chục điểm. Buổi chiều khó giao dịch hơn vì sự lệch pha giữa các trụ và không có sự cộng hưởng tốt từ độ rộng nên rất khó biết liệu các trụ được kéo lên có đủ sức đi ngược dòng ổn định hay không. Trong khi đó basis lại đảo chiều liên tục. Chiến lược an toàn duy nhất là đánh từng nhịp và nâng dần mức dừng lãi, thị trường dao động mạnh nên “cho” bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu!

Cổ phiếu bị xả nhiều và giảm giá sâu hôm nay vẫn chỉ là hiệu ứng chốt lời thông thường. Tiền mua vẫn còn mạnh nên vẫn có cơ hội tăng tiếp. Cơ hội VN30 tăng trong phiên đáo hạn là cao. Chiến lược vẫn là Long/Short linh hoạt.

VN30 đóng cửa tại 1828.46. Cản gần nhất ngày mai là 1832; 1840; 1854; 1861; 1868; 1877. Hỗ trợ 1815; 1808; 1800; 1785; 1771.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Trụ được kéo mạnh, VN-Index vẫn xanh, cổ giảm la liệt

Trụ được kéo mạnh, VN-Index vẫn xanh, cổ giảm la liệt

Blog chứng khoán: Hàng penny, midcap lại tăng nóng

Blog chứng khoán: Hàng penny, midcap lại tăng nóng

Top 100 doanh nghiệp lớn nhất trên HoSE dự báo tăng trưởng lợi nhuận 17% năm 2026

Top 100 doanh nghiệp lớn nhất trên HoSE dự báo tăng trưởng lợi nhuận 17% năm 2026

Từ khóa:

blog chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường phái sinh

Đọc thêm

Trụ được kéo mạnh, VN-Index vẫn xanh, cổ giảm la liệt

Trụ được kéo mạnh, VN-Index vẫn xanh, cổ giảm la liệt

Sau phiên sáng bị bán tháo dữ dội, VN-Index chiều nay “lầm lũi” đi lên, thậm chí cuối ngày còn đóng cửa trên tham chiếu. Đó chỉ là hiệu ứng của việc kéo giá một số cổ phiếu vốn hóa lớn, còn số lượng mã giảm nhiều hơn 3 lần số tăng, thậm chí hàng trăm cổ phiếu giảm sâu.

Tổng thống Trump đổ lỗi Chủ tịch Fed cản trở thị trường bất động sản

Tổng thống Trump đổ lỗi Chủ tịch Fed cản trở thị trường bất động sản

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/8 cáo buộc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell “gây tổn hại rất lớn” cho thị trường bất động sản, đồng thời tiếp tục kêu gọi Fed giảm mạnh lãi suất...

Thị trường đột ngột rung lắc mạnh, thanh khoản cao kỷ lục

Thị trường đột ngột rung lắc mạnh, thanh khoản cao kỷ lục

Diễn biến phiên ngày 15/8 đã lặp lại sáng nay khi thị trường đột ngột xuất hiện một đợt xả hàng cực mạnh, VN-Index có lúc bốc hơi gần 40 điểm (-2,39%) với thanh khoản khổng lồ. Dòng tiền bắt đáy một lần nữa hành động và đang đỡ giá lên thu hẹp biên độ giảm.

Việt Nam có thể cấp phép 5 sàn giao dịch tài sản số

Việt Nam có thể cấp phép 5 sàn giao dịch tài sản số

Hiện tại cơ quan quản lý chưa đề cập số lượng cụ thể mà chỉ đề cập sẽ có hơn một sàn giao dịch tài sản số được cấp phép thí điểm, tuy nhiên dự kiến có 5 sàn sẽ được cấp phép thí điểm giao dịch tài sản số…

Top 100 doanh nghiệp lớn nhất trên HoSE dự báo tăng trưởng lợi nhuận 17% năm 2026

Top 100 doanh nghiệp lớn nhất trên HoSE dự báo tăng trưởng lợi nhuận 17% năm 2026

Theo ước tính của KIM Việt Nam, Top 100 doanh nghiệp lớn nhất trên sàn chứng khoán HoSE có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 15% trong năm nay và khoảng 17% cho năm sau, một tốc độ tăng trưởng khá tích cực.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

Multimedia
Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

eMagazine

Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

1

Việt Nam có thể cấp phép 5 sàn giao dịch tài sản số

Tài sản số

2

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

3

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

4

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

5

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Thế giới

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: