Blog chứng khoán: Kéo trụ

Thị trường hôm nay lặp lại kịch bản của ngày 15/8, điểm khác là VNI được một số cổ phiếu lớn kéo xanh, trong khi các mã còn lại vẫn giảm rất sâu. Một diễn biến bất ngờ khác là dù chỉ số được đẩy lên rõ nét phiên chiều nhưng dòng tiền vào lại sụt giảm.
Kiểu dao động này nhìn từ góc độ chỉ số thì rất đẹp khi biên
độ phục hồi cực rộng: VNI tăng hơn 3% so với giá Low và thanh khoản cả ngày cao
nhất 11 phiên với gần 64,3k tỷ. Do đó về mặt kỹ thuật có thể coi là ngày tiền băt
đáy tạo hiệu ứng mạnh mẽ.
Tuy nhiên nhìn từ cổ phiếu thì thị trường không đẹp như vậy.
Quá nhiều cổ phiếu vẫn giảm rất sâu cho thấy hiệu ứng bắt đáy kém. Thậm chí nhiều
mã còn bị xả với thanh khoản rất lớn và giá bị kiềm chế rõ ràng. Nếu hôm nay độ
rộng thể hiện được sự giằng co thì hiệu quả của “nến rút chân” sẽ tin cậy hơn.
Các trụ quyết định chỉ số hôm nay là VIC, VHM, VPB, TCB,
LPB, CTG… Nhiều mã trong số này được đẩy giá ấn tượng trong buổi chiều. Nhóm này
cũng chiếm xấp xỉ 29% tổng thanh khoản rổ VN30 phiên chiều, trong khi cả rổ giảm
giao dịch tầm 39% so với buổi sáng. Toàn sàn HSX giao dịch chiều nay cũng yếu đáng
kể, giảm 47%. Nói đơn giản thì tâm lý bắt đáy không được hưng phấn, bất chấp
VNI leo dốc.
Dù vậy đây cũng không phải là tín hiệu đáng lo ngại vì tổng
thể dòng tiền lớn đang có cần kiểm chứng sức mạnh qua nhiều lần rung lắc chứ không
phải diễn biến một ngày. Quá khứ gần cũng cho thấy tâm lý dễ thay đổi và hưng
phấn trở lại chỉ sau một đêm. Việc cung cầu chênh lệch ở một thời điểm chỉ là tín
hiệu cảnh báo, cần thêm các xác nhận khác.
Nhìn chung kể từ sau khi VNI vượt 1500 điểm đầu tháng 8 đến
nay, thị trường diễn biến trong bối cảnh không mới, kỳ vọng vẫn thế, chỉ là tiền
quá nhiều. Dòng tiền đầu cơ mới là động lực, còn kỳ vọng chỉ là một cách giải
thích cho diễn biến giá. Có thể thấy rõ điều này qua nhóm chứng khoán, mức
thanh khoản cực lớn thường là lý do để giải thích cho giá tăng, nhưng thực ra
những mã “điên nhất” gần đây lại không phải là nhóm có thị phần lớn. Vì vậy chừng
nào tiền nóng còn đủ mạnh và đủ hưng phấn, người cầm cổ còn “lỳ” thì giá không
giảm được.
Phiên dao động lớn hôm nay chắc chắn sẽ kích hoạt ngưỡng chặn
lãi ở rất nhiều cổ phiếu và nếu tuân thủ kỷ luật thì nhà đầu tư hẳn đã thoát vị
thế. Bị thị trường “đá” ra là điều bình thường và ở bối cảnh tâm lý dò đỉnh như
lúc này thì cứ có lãi và thu về tiền mặt là tốt, không có gì sai cả. Các giao dịch
kế tiếp sẽ được tính là một chu kỳ mới.
Thị trường phái sinh hôm nay dao động dữ dội và có lẽ việc sắp
đáo hạn cũng là nhân tố hỗ trợ VN30 tăng điểm. Tính từ thời điểm đảo kỳ hạn
18/7 tới nay, Long vẫn là bên chiến thắng và lượng OI lớn đảm bảo cơ hội để
VN30 còn tốt.
Sát ngày đáo hạn nên basis không còn là vấn đề lớn vì ngay cả
khi xuất hiện chênh lệch trong vài phút thì cũng sớm được điều chỉnh lại. Việc
Short buổi sáng thì khá dễ quyết độ rộng yếu quá rõ, chỉ cần các trụ giảm là
xong. Duy nhất nhịp nảy lên từ 1772.xx là hơi nhanh và có đảo basis nên không
nhanh tay đóng vị thế thì sẽ thiệt khá nhiều, thậm chí tới cả chục điểm. Buổi
chiều khó giao dịch hơn vì sự lệch pha giữa các trụ và không có sự cộng hưởng tốt
từ độ rộng nên rất khó biết liệu các trụ được kéo lên có đủ sức đi ngược dòng ổn
định hay không. Trong khi đó basis lại đảo chiều liên tục. Chiến lược an toàn
duy nhất là đánh từng nhịp và nâng dần mức dừng lãi, thị trường dao động mạnh nên
“cho” bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu!
Cổ phiếu bị xả nhiều và giảm giá sâu hôm nay vẫn chỉ là hiệu
ứng chốt lời thông thường. Tiền mua vẫn còn mạnh nên vẫn có cơ hội tăng tiếp. Cơ
hội VN30 tăng trong phiên đáo hạn là cao. Chiến lược vẫn là Long/Short linh hoạt.
VN30 đóng cửa tại 1828.46. Cản gần nhất ngày mai là 1832;
1840; 1854; 1861; 1868; 1877. Hỗ trợ 1815; 1808; 1800; 1785; 1771.
