Blog chứng khoán: Ít hàng lướt sóng

Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.

Kể từ diễn biến giảm mạnh ngày 17,20/10, các nhịp bull-trap trên đường xuống 1600 điểm của VNI kéo dài trong khoảng T3. Hôm này là một diễn biến hơi khác khi dao động rất nhỏ. Nếu phiên cuối tuần thị trường điều chỉnh rõ hơn thì có khả năng nhịp hồi 2 phiên vừa qua cũng chỉ là một bull-trap và gia tăng cơ hội để quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm.

Phiên hôm nay là ngày tích lũy lượng hàng ngắn hạn giá thấp, đặc biệt là phiên chiều. Về mặt tâm lý, nếu lo sợ một bull-trap thì hôm nay là ngày chốt lời tốt, vì thống kê sơ bộ với VNAllshare cũng có 29,6% số cổ phiếu trong rổ đạt lợi nhuận từ 3% trở lên. Ngược lại, nếu tự tin vào “đáy” 1600 điểm thì nhà đầu tư mua đúng đáy sẽ giữ cổ phiếu lại với kỳ vọng lợi nhuận cao hơn.

Với mức thanh khoản khá thấp chiều nay – khoảng 9,9k tỷ khớp lệnh HSX và HNX chưa tính thỏa thuận – thì áp lực bán là không lớn. Dĩ nhiên vẫn sẽ có những cổ phiếu giảm điểm mạnh hơn và thanh khoản cao hơn mặt bằng chung, như VIX, SSI, STB, FPT, GEX, DIG… Dù vậy khi nhìn một cách tổng thể, cổ phiếu giảm giá vẫn ít hơn cổ phiếu tăng giá và nhóm giảm với thanh khoản lớn không nhiều.

Sự phân hóa về giá và thanh khoản này thực chất là phản ánh của tâm lý. Có những mã nhu cầu lướt sóng cao hơn số khác hoặc áp lực tái cơ cấu danh mục khác nhau nên hành động giao dịch cũng như quy mô giao dịch khác nhau. Trong một xu hướng giảm, phân hóa sức mạnh luôn là tín hiệu tích cực vì nó cho thấy sự không đồng thuận trong suy nghĩ. Nếu tất cả cùng một hướng bán ra (vì thị trường đang trong xu thế giảm) thì giao dịch sẽ tiêu cực hơn nhiều. Ngược lại, nhà đầu tư bán mã này, mua mã khác hay áp lực bán khác nhau ở các cổ phiếu sẽ khiến cung cầu cân bằng với các trường hợp riêng lẻ.

Trạng thái tâm lý này là một phiên bản ngược với sự đồng thuận ở chiều tăng. Khi nhà đầu tư bắt đầu có suy nghĩ khác biệt và “rời tàu” ở chiều tăng thì động lực đi lên sẽ yếu dần. Đến lúc xu thế tâm lý nghiêng hẳn về phía chốt lời thì thị trường đảo chiều. Trong xu thế giảm cũng vậy, từ chỗ ai cũng lo sợ bán ra để tránh rủi ro, sự phân hóa trong suy nghĩ tạo nhóm người đi ngược dòng mua vào. Khi hai luồng suy nghĩ này còn xung đột thì giá cổ phiếu phân hóa, đến khi sự đồng thuận cao hơn thì thị trường tạo đáy.

Hiện chưa có gì đảm bảo chắc chắn rằng thị trường đã tạo đáy. Kết quả tốt nhất cho đến lúc này là áp lực bán giảm dưới vùng hỗ trợ 1600 điểm của VNI và sự tích cực chủ yếu đến từ phiên tăng mạnh ngày 12/11. Nếu biên độ giá này trả lại hết thì rủi ro vẫn còn. Dĩ nhiên kịch bản tích cực thì ai cũng muốn, nhưng mong muốn không có ý nghĩa gì với thị trường. Điều cần là quá trình “test” cung cầu có kết quả nhìn thấy rõ ràng.

Mặc dù chỉ số chưa cho thấy một trạng thái tạo nền đáng tin cậy nhưng cổ phiếu thì khác. Áp lực bán có thể quan sát rõ với những mã mạnh, khả năng hấp thụ hàng ngắn hạn tốt hoặc thanh khoản thấp do bán ít. Nói chung lúc này chỉ số cũng có thể quan tâm ở ngưỡng 1600 nhưng quan trọng hơn là cổ phiếu của mình đang vận động thế nào.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng dao động nhỏ theo VN30. Lợi thế là basis rất chặt nên Long hay Short đều có rủi ro thấp. VN30 chủ đạo dao động trong biên độ 1860.xx tới 1871.xx, các căn cứ đặt stoploss đều rõ ràng.

Kịch bản thị trường lùi lại và VNI test 1600 vẫn còn trong tuần tới. Cơ hội mua vẫn xuất hiện ở các nhịp giảm, không cần phải đuổi.

VN30 đóng cửa tại 1864.23. Cản gần nhất ngày mai là 1871; 188; 1890; 1902; 1915; 1926. Hỗ trợ 1860; 1852; 1839; 1831; 1819; 1807; 1800.

