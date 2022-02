Blog chứng khoán: Thị trường đang bỏ qua ảnh hưởng từ trụ

Thị trường đã bỏ qua ảnh hưởng của VIC và duy trì độ phân hóa như kỳ vọng. Chừng nào danh mục vẫn có hiệu quả thì dù các chỉ số bị kiềm chế đến mức nào cũng không đáng lo. Khi áp lực từ trụ giảm, cơ hội tăng sẽ thuận lợi.

VIC hôm nay tiếp tục ảnh hưởng lớn đến xu hướng của chỉ số trong phiên, nhưng tổn hại ở các cổ phiếu khác là không nhiều. Trụ này cũng đang có tín hiệu chậm dần đà rơi và giảm áp lực bán.

Điểm kém của VIC phiên này là đã không có được một nhịp kéo lên đủ ấn tượng cuối ngày. Giao dịch khá giống chiều hôm qua, VIC cũng chững giá và xuất hiện một nhịp hồi sau 2h. Tuy vậy về cả biên độ nảy lên cũng như đợt ATC lại bị dìm xuống thay vì kéo tiếp.

Dù vậy thanh khoản giảm gần một phần ba so với hôm qua và biên độ dao động trong ngày hẹp lại có thể xem là tín hiệu khá tốt cho VIC. Áp lực bán thể hiện qua dao động và thanh khoản chính là tín hiệu sớm nhất. Giá đương nhiên sẽ giảm trong bối cảnh hiện tại, nhưng lực bán ép giá đến mức nào khi cầu vẫn đang chọn mua vùng giá thấp? Nước ngoài cũng đang giảm bán ở VIC. Tuy vậy dao động giá hôm nay cũng thể hiện không có cầu nâng lên mà chủ đạo là mua theo chiều giảm.

Ngoài ảnh hưởng dễ đoán của VIC thì hôm nay có thêm bất ngờ tại VCB. Trụ này đột nhiên tụt mạnh ở lần giao dịch cuối khiến các chỉ số mất thêm điểm. Tuy nhiên ảnh hưởng lan tỏa là không có, khi đa số blue-chips khác giảm bình thường, vẫn có độ phân hóa. Trên toàn sàn HSX thì độ rộng vẫn ổn.

Hiệu suất cổ phiếu vẫn ổn định nếu thống kê biến động trong tuần. Tỷ lệ có hiệu suất dương ở VN100 là 81% (81/100 mã tăng). Một xác suất cao như vậy với danh mục không tổn thương hoặc có lời trong bối cảnh thị trường lình xình là điều tích cực.

Điều này tiếp tục thể hiện rằng việc lựa chọn danh mục mang tính quyết định ở thời điểm này. Một danh mục tốt sẽ tăng giảm bổ sung cho nhau. Điều còn lại là chờ đợi khi ảnh hưởng mang tính cá biệt tại các trụ giảm đi. Với biến số như VIC thì việc phân tích chỉ số trở nên thiếu tin cậy.

Thị trường phái sinh hôm nay bắt đầu co basis vì thời hạn chỉ còn 1 tuần. Tuy nhiên basis vẫn chiết khấu khá rộng và phản ứng ở F1 nhạy cảm với khả năng tăng ở VN30. Do đó chiến lược Long không hiệu quả. Cơ hội tốt nhất là nhịp kéo VIC, nhưng hiệu quả cũng hạn chế nhiều so với chiều hôm qua.

Khả năng phục hồi ngắn hạn ở VIC vẫn đang được trông đợi. Thanh khoản mã này càng thấp càng tốt. Ngoài VIC thì các mã còn lại trong VN30 không có gì đáng lo, lên xuống dao động bình thường trong xu hướng tăng ngắn hạn. Vì vậy chiến lược tiếp tục là giữ danh mục, canh Long.

VN30 chốt hôm nay tại 1545.92, ngay tại một mốc. Cản gần nhất phiên tới là 1551; 1557; 1560; 1565; 1570; 1576; 1581; 1585. Hỗ trợ 1540; 1534; 1530; 1525; 1521.

Nhịp kéo VIC cuối phiên khá giống chiều qua, nhưng kém hơn.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.