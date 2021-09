Blog chứng khoán: Tình thế thay đổi

Có vẻ thông điệp chiết khấu ngày càng rộng trên thị trường phái sinh đã đúng. Thị trường cơ sở hôm nay sụp đổ dưới áp lực bán tăng vọt trong nhóm blue-chips, những mã hầu như không có lợi nhuận suốt từ đầu tháng 9...

Trạng thái đi ngang của VNI hay VN30 gần sát đỉnh cao tháng 8 dẫn đến tình thế 50/50, khi các chỉ số hoàn toàn có cơ hội vượt lên đỉnh cao mới, thậm chí đã có kỳ vọng sẽ hướng về đỉnh lịch sử. Kịch bản xấu hơn là thị trường đi ngang mãi không vượt được đỉnh tháng 8 thì sẽ quay đầu giảm. Cho đến cuối tuần trước, tình thế giằng co này vẫn chưa rõ ràng.

Mức giảm mạnh hôm nay đã khiến xác suất xảy ra kịch bản xấu cao hơn. Những áp lực bên ngoài không phải là nguyên nhân dẫn đến áp lực tháo chạy gia tăng trên toàn thị trường trong nước, vì trong phiên, chứng khoán thế giới vẫn tăng tốt, Futures Mỹ cũng xanh mướt.

Thậm chí, cho đến hết phiên sáng thị trường cũng không phát tín hiệu bất lợi nào, khi nhóm blue-chips VN30 vẫn có độ phân hóa cân bằng, một số trụ vẫn giữ được điểm số ở mức giảm nhẹ. Chỉ đến chiều tình thế mới xấu đi, mà xấu trên diện rất rộng. Duy nhất VJC và PLX còn trên tham chiếu, trong khi rất nhiều blue-chips mạnh buổi sáng lại quay đầu giảm sâu buổi chiều.

Biên độ dao động của blue-chips đến cuối phiên là khá rộng. VN30 giảm 1,42% và biên giảm trong ngày khoảng 1,73% so với đỉnh, nhưng bình quân các cổ phiếu trong rổ có biên giảm intraday tới 2,5%.

Biên độ dao động lớn như vậy nhưng thanh khoản của VN30 không có gì đột biến. Tổng giao dịch khoảng 7,5k tỷ, cũng chỉ tương đương với bình quân tuần trước. Như vậy lý do duy nhất khiến biên dao động trở nên rộng là do sức cầu yếu chứ chưa hẳn là do bán quá lớn. Người mua thoái lui nên bên bán phải hạ giá mới thoát được.

Một câu chuyện cũng phải suy nghĩ là cổ phiếu blue-chips chưa lời lãi gì nhiều đến mức phải bán hạ giá đến thế. Trong các mã gây sức ép lớn nhất thì MSN giảm 5,2% có thể bị chốt lời trong ngắn hạn do giá cũng diễn biến tốt, còn GVR giảm 3,78%, VHM giảm 1,76% hay đặc biệt là nhóm ngân hàng, diễn biến vừa qua chưa có gì đáng nói. Cả VNI lẫn VN30 chỉ một phiên giảm hôm nay đã xóa sạch mức tăng từ đầu tháng.

Trong vài ngày tới, thị trường sẽ đối diện trước hết với số liệu vĩ mô quý 3. “Xấu” là điều thị trường đã chuẩn bị tinh thần, nhưng xấu đến mức nào thì chưa rõ. Kết quả kinh doanh quý 3 cũng vậy, sẽ ra trong tầm 2 tuần tới. Xấu là chắc, nhưng đến mức nào thì chưa.

Như đã nói nhiều lần suốt cả tháng 9, thị trường dù không giảm nhưng cũng không có tín hiệu rõ ràng nào là có khả năng tăng đến mức làm thay đổi xu hướng ngắn hạn vẫn là đang giảm. Thị trường hồi kỹ thuật trong xu hướng giảm thì bất kỳ lúc nào cũng có thể quay lại xu hướng tiếp tục giảm. Vì vậy những phiên biến động như hôm nay luôn có thể xảy ra. Chuỗi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước vẫn đang hình thành thì điều tốt nhất có thể kỳ vọng là các chỉ số không thủng đáy tháng 8 và tệ hơn là thủng đáy tháng 7 để rơi vào xu hướng giảm tới các ngưỡng hỗ trợ cứng hơn.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn phản ánh những gì xấu nhất của năm 2021. Khi tình thế không thể xấu hơn thì thị trường sẽ phục hồi. Điều cần là chờ đợi đến lúc thị trường có những tín hiệu chiết khấu hết điều đó. Đây là giai đoạn kiên nhẫn chọn mua với tầm nhìn dài hạn hơn, bỏ qua những biến động vài ngày, vài tuần.

Thị trường phái sinh cuối phiên hôm nay có hiện tượng co basis, F1 chỉ còn -5,2 điểm. Tuy nhiên basis có thể sẽ rộng hơn trong phiên ngày mai. Thị trường quốc tế cũng có thể rơi vào xu hướng điều chỉnh giảm. Chiến lược nên là Long trước Short sau.

Vn30 chốt hôm nay tại 1439.2, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp là 1445; 1448; 1453; 1458; 1464. Hỗ trợ 1431; 1426; 1422; 1417; 1412; 1406; 1403.

Diễn biến F1 hôm nay.

