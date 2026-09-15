Blum Việt Nam và Nội thất Trường Thắng tái khẳng định hợp tác sau hơn 16 năm đồng hành

Chiều ngày 26/8/2026, tại Blum Experience Center HCM, Blum Việt Nam - thương hiệu Phụ kiện Bếp và Nội thất cao cấp đến từ nước Áo, và Trường Thắng - thương hiệu Nội thất tại Việt Nam, đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU).

Đại diện Blum Việt Nam và Nội thất Trường Thắng tại buổi Lễ ký kết MOU. Nguồn: Blum Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong mối quan hệ hợp tác chiến lược, đồng thời tái khẳng định cam kết đồng hành đã được xây dựng trên hơn 16 năm tin tưởng giữa hai thương hiệu.

TỔNG QUAN BUỔI LỄ KÝ KẾT MOU

Buổi ký kết có sự tham dự của ông Albrecht Martin Bartolein – Tổng giám đốc Công ty TNHH Blum Việt Nam; ông Phan Văn Thành – Tổng giám đốc Công ty TNHH Trường Thắng, cùng đội ngũ hai bên.

Sự kiện diễn ra trong không khí thân mật, chuyên nghiệp và trang trọng, là dịp để hai thương hiệu nhìn lại hành trình hơn 16 năm đồng hành trên nền tảng niềm tin, sự thấu hiểu, giá trị chung và cam kết về chất lượng sản phẩm.

Nghi thức ký kết MOU giữa hai thương hiệu. Nguồn: Blum Việt Nam.

Không chỉ là nghi thức ký kết, buổi lễ còn là dịp để lãnh đạo và đại diện hai thương hiệu kết nối, chia sẻ về câu chuyện hợp tác, định hướng phát triển tương lai và cùng trải nghiệm các giải pháp phụ kiện Blum được ứng dụng thực tế tại Blum Experience Center HCM.

HƠN 16 NĂM ĐỒNG HÀNH: NỀN TẢNG CHO MỘT MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC LÂU DÀI

Điểm gặp gỡ giữa Blum Việt Nam và Trường Thắng nằm ở cùng một niềm tin: Giá trị của nội thất không chỉ đến từ vẻ đẹp bên ngoài, mà còn từ trải nghiệm sử dụng bền bỉ mỗi ngày. Từ những giải pháp phụ kiện được Blum phát triển dựa trên nhu cầu thực tế, Trường Thắng tiếp tục chuyển hóa tinh thần đó vào thiết kế, sản phẩm và không gian sống cho khách hàng Việt Nam.

Chính sự tương đồng về chất lượng, công năng, chi tiết và trải nghiệm người dùng là nền tảng giúp hai bên duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững qua nhiều năm.

VÌ SAO TRƯỜNG THẮNG LỰA CHỌN BLUM VIỆT NAM?

Với Trường Thắng, Blum không chỉ là nhà cung cấp phụ kiện nội thất đến từ châu Âu, mà còn là đối tác chiến lược đồng hành lâu dài trong hành trình nâng cao chất lượng, công năng và trải nghiệm sử dụng cho khách hàng tại Việt Nam.

Từ nền tảng phụ kiện được tin chọn ban đầu, mối quan hệ giữa hai bên đã phát triển thành sự hợp tác bền vững, được xây dựng bằng niềm tin và giá trị thực tế trong từng dự án.

Thông qua các giải pháp Blum, Trường Thắng tối ưu khả năng lưu trữ, chuyển động và độ bền sản phẩm, mang đến trải nghiệm sử dụng mượt mà, tiện nghi và chỉn chu hơn mỗi ngày.

Giao lưu và trải nghiệm không gian Trung tâm trải nghiệm - Blum Experience Center HCM. Nguồn: Blum Việt Nam.

VÌ SAO BLUM VIỆT NAM LỰA CHỌN TRƯỜNG THẮNG?

Với Blum Việt Nam, Trường Thắng là đối tác đặc biệt nhờ sự nhất quán về chất lượng, chú trọng chi tiết và năng lực thiết kế, kỹ thuật, sản xuất tại Việt Nam. Đây là nền tảng cho mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai bên trong hơn 16 năm qua.

Sự hợp tác không chỉ được thể hiện qua việc ứng dụng giải pháp Blum trong sản phẩm nội thất Trường Thắng, mà còn hiện diện tại Blum Experience Center HCM, nơi các không gian bếp do Trường Thắng tư vấn, thiết kế và sản xuất trở thành trải nghiệm thực tế cho khách hàng.

Cùng chung tiêu chuẩn chất lượng và sự thấu hiểu nhu cầu khách hàng Việt Nam, hai bên hướng tới những không gian sống đẹp, tiện nghi và bền vững hơn trong trải nghiệm sử dụng mỗi ngày.

TỪ CỘT MỐC MOU ĐẾN NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC TRONG TƯƠNG LAI

Buổi ký kết MOU lần này đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa Blum Việt Nam và Trường Thắng. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho hơn 16 năm đồng hành và tin tưởng, mà còn tái khẳng định cam kết của hai bên trong việc tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu và phát triển những giải pháp nội thất phù hợp hơn với nhu cầu khách hàng Việt Nam.

Trong tương lai, sự kết hợp giữa công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Blum và năng lực thiết kế, sản xuất tại Việt Nam của Trường Thắng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những sản phẩm tốt hơn, không gian sống tiện nghi hơn và giá trị bền vững hơn cho khách hàng.

Về Nội thất Trường Thắng

Thành lập năm 2004, Trường Thắng là thương hiệu Nội thất Việt Nam, tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dành cho không gian sống đương đại. Với triết lý “For a Better Life”, Trường Thắng lấy sản phẩm làm trọng tâm, kết hợp năng lực tư vấn, thiết kế, kỹ thuật và sản xuất để kiến tạo hệ sinh thái nội thất Made in Vietnam, nơi mỗi sản phẩm được hoàn thiện dựa trên sự cân bằng giữa chất lượng, công năng, thẩm mỹ và độ bền.

Thông tin liên hệ:

Website: https://truongthang.vn/

Hotline: 0907 000 268

Email: info@truongthang.vn

Hệ thống Showroom:

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng: 23 Nguyễn Lương Bằng, Tòa nhà Green View, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ, TP.HCM

Khu đô thị Sala: 72–74 Nguyễn Cơ Thạch, tòa nhà Sarimi, khu đô thị Sala, phường An Khánh, TP.HCM

Về Blum Việt Nam

Blum là thương hiệu phụ kiện bếp và nội thất cao cấp đến từ Áo, với hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các giải pháp phụ kiện cho không gian sống. Hiện Blum có mặt tại hơn 120 quốc gia trên toàn thế giới và sở hữu hơn 2.100 bằng sáng chế, thể hiện năng lực nghiên cứu, đổi mới và phát triển sản phẩm không ngừng. Tại Việt Nam, tất cả sản phẩm Blum được phân phối bởi các đối tác chính hãng của Blum đều được áp dụng chính sách bảo hành trọn đời cho tủ nội thất; các thiết bị sử dụng điện của Blum đi kèm chính sách bảo hành 5 năm.

Thông tin liên hệ:

Website: https://www.blum.com/vn/vi/

Email: support.bvn@blum.com

Hệ thống trung tâm trải nghiệm:

Blum Experience Center Hà Nội: Số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô (Tràng An Complex) - Số điện thoại hỗ trợ: 024 3359 5999

Blum Experience Center Hồ Chí Minh: Tầng 14, Halo Building Signature - Số 257 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa - Số điện thoại hỗ trợ: 028 3822 3304

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