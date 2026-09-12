Novaon Energy và Cornex hợp tác chiến lược đưa năng lượng thông minh vào Việt Nam

Sự hợp tác này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đưa các giải pháp năng lượng thông minh vào ứng dụng thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện và khai thác các nguồn năng lượng tái tạo.
Với sự phát triển mạnh mẽ của điện mặt trời, điện gió và các nguồn năng lượng tái tạo, nhu cầu lưu trữ và sử dụng năng lượng một cách chủ động, hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết đối với doanh nghiệp. Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin cho phép tích trữ điện để sử dụng vào thời điểm phù hợp, hỗ trợ cân đối nhu cầu sử dụng điện, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn điện tái tạo và tăng tính chủ động trong quản trị năng lượng.
Novaon Energy định hướng phát triển các giải pháp năng lượng xanh và thông minh cho khách hàng doanh nghiệp, bao gồm điện mặt trời, lưu trữ năng lượng, quản lý năng lượng và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng điện. Trong đó, BESS là một cấu phần quan trọng, kết nối nguồn năng lượng tái tạo với nhu cầu sử dụng điện thực tế của doanh nghiệp. Việc kết hợp giữa nguồn điện, hệ thống lưu trữ, công nghệ quản lý và tự động hóa giúp doanh nghiệp có thêm công cụ để theo dõi, điều phối và tối ưu việc sử dụng năng lượng.
Trong khuôn khổ hợp tác, CORNEX và Novaon Energy sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên trong chuỗi giá trị lưu trữ năng lượng. CORNEX đóng góp năng lực nghiên cứu, công nghệ pin và các hệ thống lưu trữ năng lượng; Novaon Energy tập trung vào phát triển dự án, đầu tư, thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công, vận hành và bảo trì tại Việt Nam. Trọng tâm trước mắt là nghiên cứu và triển khai các giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng thương mại và công nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp và nhà máy có nhu cầu sử dụng năng lượng lớn.
Ông Châu Diệu Hải Nam, CEO Novaon Energy, cho biết việc hợp tác với CORNEX nhằm kết hợp công nghệ và sản phẩm lưu trữ năng lượng với năng lực phát triển, triển khai dự án của doanh nghiệp tại Việt Nam. “Chúng tôi mong muốn kết hợp công nghệ quốc tế với năng lực phát triển và triển khai dự án tại Việt Nam, từ đó từng bước xây dựng những giải pháp lưu trữ năng lượng phù hợp, hiệu quả và có giá trị thực tế cho doanh nghiệp”, ông Nam nói.
Theo đại diện CORNEX, Việt Nam là thị trường có tiềm năng đối với các giải pháp lưu trữ năng lượng. Ông Liu Runchang, Giám đốc Bộ phận Thị trường quốc tế của CORNEX, cho biết doanh nghiệp đánh giá cao năng lực giải pháp và hệ sinh thái của Novaon Energy và tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ mang lại những giải pháp năng lượng đột phá, đem lại giá trị tối ưu năng lượng cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà máy của Việt Nam.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ trước mắt tập trung nghiên cứu và triển khai các dự án BESS phù hợp với nhu cầu thị trường, từ đó xem xét mở rộng quy mô và phạm vi ứng dụng tại Việt Nam.
Sự hợp tác giữa Novaon Energy và CORNEX không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho cả hai bên mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành năng lượng tại Việt Nam, hướng tới một tương lai xanh và thông minh hơn.
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