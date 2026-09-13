ESG Symposium 2026: Thúc đẩy hợp tác ASEAN cho chuyển đổi xanh toàn diện

Một trong những nội dung trọng tâm của ESG Symposium 2026 là thúc đẩy chuyển đổi sang hệ thống năng lượng sạch, an toàn, linh hoạt và có khả năng cạnh tranh, nhằm củng cố an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ASEAN.
Với Việt Nam, chuyển đổi năng lượng gắn trực tiếp với mục tiêu giảm phát thải của quốc gia. Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu xác định mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 15,8% tổng lượng phát thải khí nhà kính, và có thể nâng lên 43,5% khi có điều kiện hỗ trợ.
SCG đang triển khai các giải pháp giảm phát thải và sử dụng năng lượng hiệu quả tại các đơn vị thành viên. Tại PRIME Group, thu hồi nhiệt thải và thay thế than bằng nhiên liệu sinh khối đã được áp dụng trong sản xuất. Bên cạnh đó, SCG phát triển xi măng low-carbon, các dòng vật liệu và sản phẩm tiết kiệm năng lượng nhằm mở rộng lựa chọn xanh hơn cho thị trường.
ESG Symposium 2026 cho thấy chuyển đổi xanh cần sự phối hợp và hành động chung của nhiều bên. Với vai trò cầu nối trong khu vực, SCG thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đưa các giải pháp bền vững vào thực tiễn, đồng hành cùng Việt Nam và ASEAN.
Tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn đang được thúc đẩy. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 xác định xanh hóa các ngành kinh tế gắn với áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn và giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp.
Cùng với chính sách trên, SCG đang đưa nguyên tắc kinh tế tuần hoàn vào sản phẩm và chuỗi giá trị thông qua việc thương mại hóa bao bì làm từ 100% nhựa tái chế sau tiêu dùng và thúc đẩy các giải pháp thu gom, phân loại, tái chế chất thải.
Chuyển đổi công bằng là một trong ba nội trọng tâm tại ESG Symposium 2026. Hội nghị nhấn mạnh việc tạo cơ hội để doanh nghiệp SME, người lao động và cộng đồng thích ứng và phát triển thông qua tiếp cận kiến thức, công nghệ, kỹ năng, nguồn vốn và thị trường.
Tại Việt Nam, yêu cầu bảo đảm tính công bằng trong chuyển đổi năng lượng cũng đang được cụ thể hóa trong chính sách. Cập nhật triển khai Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) xác định chuyển đổi năng lượng cần gắn với tạo việc làm mới, đào tạo lao động, bảo đảm an sinh xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Với các kinh nghiệm chuyển đổi xanh tại các đơn vị thành viên, SCG Việt Nam đang tiếp tục chia sẻ mô hình thực tiễn và kết nối nguồn lực cho cộng đồng SME thông qua các sáng kiến như Go Together, góp phần mở rộng khả năng tham gia của doanh nghiệp vào quá trình chuyển đổi xanh.
ESG Symposium 2026 khẳng định vai trò của hợp tác khu vực trong việc đưa các mục tiêu phát triển bền vững vào thực tiễn. Với định hướng phát triển dài hạn, SCG tiếp tục thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và phát triển bao trùm, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình hướng tới Net Zero 2050 và tăng trưởng bền vững.
Ngày 11/9 tại Hà Nội, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã tổ chức Họp báo giới thiệu AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long, hai TTTM mới dự kiến sắp khai trương vào tháng 10 và tháng 11/2026.
Novaon Energy, một công ty thành viên của Novaon Group, đã ký kết hợp tác chiến lược với CORNEX New Energy Co., Ltd. (CORNEX) nhằm phát triển và cung cấp các giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) tại thị trường Việt Nam.
Vietnam Airlines và Airbus trao biên bản ghi nhớ về việc chào bán 5 máy bay A350-900, dự kiến giao trong giai đoạn 2033-2034, trong kế hoạch đầu tư 30 máy bay thân rộng sau năm 2030 của hãng.
5 dòng sản phẩm chủ lực đồng loạt đạt Thương hiệu Quốc gia 2026, ghi dấu chặng đường trong hành trình 25 năm Công ty Cổ phần Richy Group (Richy Group) phát triển sản phẩm Việt.
Cơ quan tố tụng TP Đà Nẵng vừa truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép hơn 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng; lập “doanh nghiệp ma” để mở thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiều loại tội phạm như: lừa đảo, trốn thuế, đánh bạc, chuyển tiền trái phép, rửa tiền…
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...