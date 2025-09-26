Thứ Sáu, 26/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Hà Lê

26/09/2025, 14:22

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đến tháng 9/2024); đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Đỗ Trọng Hưng theo thẩm quyền.

Trụ sở Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa.
Trụ sở Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa.

Ngày 26/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

1. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9/2024) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

2. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

3. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương

.4. Các đồng chí: Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Lê Anh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Thành uỷ Thanh Hoá; Trần Anh Chung, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hoá; Trần Văn Thức, Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá; Phạm Quốc Nam, nguyên: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Bùi Quốc Nam, nguyên: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Phạm Tấn Hoàng, nguyên: Tỉnh uỷ viên, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên, Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đến tháng 9/2024); đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Đỗ Trọng Hưng theo thẩm quyền.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Thi, Lê Anh Xuân, Trần Anh Chung, Trần Văn Thức, Phạm Quốc Nam, Bùi Quốc Nam, Phạm Tấn Hoàng; Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Đỗ Minh Tuấn. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Cho thôi giữ chức vụ đối với nguyên Chủ tịch HĐND và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

08:44, 18/09/2025

Cho thôi giữ chức vụ đối với nguyên Chủ tịch HĐND và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Đọc thêm

Sửa đổi Luật Xây dựng để tạo động lực mới cho ngành xây dựng

Sửa đổi Luật Xây dựng để tạo động lực mới cho ngành xây dựng

Sáng 26/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi)...

Tổng đài 112: Giải pháp kịp thời cho sự cố thiên tai và thảm họa tại Việt Nam

Tổng đài 112: Giải pháp kịp thời cho sự cố thiên tai và thảm họa tại Việt Nam

Việc phổ biến rộng rãi tổng đài 112 lúc này là rất cần thiết, bởi thực tế nhiều người dân vẫn chưa biết hoặc chưa quen sử dụng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông, Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông, Trung Quốc

Thủ tướng đề nghị tỉnh Sơn Đông chia sẻ kinh nghiệm triển khai Khu Thương mại tự do và chính sách thuận lợi hóa thị trường, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường tốt hơn…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác kiểm toán năm 2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác kiểm toán năm 2025

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán, đến 30/8/2025, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 20.098 tỷ đồng và 16.676.890,83 USD...

Đẩy mạnh giao lưu và kết nối, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Đẩy mạnh giao lưu và kết nối, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, tại Thành phố, những năm qua, hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển mạnh mẽ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Dân sinh

2

Tạm đóng cửa một năm sân bay Cà Mau để thi công nâng cấp mở rộng

Đầu tư

3

Bệnh viện tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

Sức khỏe

4

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Thế giới

5

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy