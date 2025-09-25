Cổ đông lớn muốn bán hơn 1,7 triệu cổ phiếu DTL

Nếu thành công, tổ chức này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại DTL từ 11,7 triệu cổ phiếu, chiếm 19,22% xuống còn 9,9 triệu cổ phiếu, chiếm 16,27%.

Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức vừa đăng ký bán 1.789.100 cổ phiếu DTL, từ ngày 26/9-24/10 nhằm giải quyết nhu cầu tài chính.

Về mối liên hệ, bà Nguyễn Thị Bích Liên hiện là người đại diện phần vốn góp của Thép Tâm Đức đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hiện, bà Liên đang sở hữu gần 7,9 triệu cổ phiếu, chiếm 13,03% vốn điều lệ tại DTL.

Đáng chú lý, bà Liên là vợ ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cũng là cổ đông lớn nhất của DTL với tỷ lệ sở hữu 47,56% vốn.

Trên thị trường, cổ phiếu DTL đã có chuỗi 6 phiên tăng giá liên tiếp (17-24/09), trong đó có 4 phiên tăng trần, từ mức 11.500 đồng/cổ phiếu lên 15.750 đồng/cổ phiếu - tăng 37% chỉ trong 1 tuần.



Tuy nhiên, sáng nay 25/9, giá cổ phiếu DTL đang giảm 1,17% còn 15.550 đồng/cổ phiếu, nếu thành công, Thép Tâm Đức có thể thu về gần 28 tỷ đồng. Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại DTL từ 11,7 triệu cổ phiếu, chiếm 19,22% xuống còn 9,9 triệu cổ phiếu, chiếm 16,27%.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, DTL ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 209 tỷ lên 986 tỷ đồng, nhưng lỗ ròng 69 tỷ đồng, tăng thêm 10 tỷ đồng so với BCTC tự lập (cùng kỳ lãi 4,4 tỷ đồng).

Theo DTL doanh thu doanh thu tăng là do công ty đẩy mạnh hàng tồn kho, giá bán trên thị trường tăng. Tuy nhiên lợi nhuận giảm là do thị trường xuất khẩu giảm, thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt và giá vốn tồn kho cao nên lợi nhuận giảm.

Đáng chú ý trên BCTC riêng bán niên 2025, bên kiểm toán có ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục cùa công ty do “Nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn” trong thời gian tới. Theo DTL cho biết, tại ngày lập báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2025 soát xét, công ty đã lập kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp theo. Theo đó, dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thu hồi các khoản cho vay từ các đối tác, các khoản công nợ từ các khách hàng.

Thêm vào đó, dòng tiền còn đến từ hoạt động kinh doanh, các khoản vay từ các ngân hàng thương mại theo thỏa thuận tín dụng hiện tại. Cùng với đó là việc vay thêm vốn lưu động từ các thành viên hội đồng quản trị, nhằm ổn định dòng tiền cho chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

Ngoài ra, trên Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất bán niên 2025 của công ty không bị ghi nhận vấn đề này.

Hiện, cổ phiếu DTL vẫn nằm trong diện cảnh báo do lỗ lũy kế 127,19 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/04/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.