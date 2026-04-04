Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ công an thông tin tiến độ điều tra vụ Hoàng Hường, Mailisa và ACV

Như Nguyệt

04/04/2026, 07:53

Liên quan đến vụ án Mailisa, cơ quan điều tra đã thu hồi trên 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC; hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phục vụ điều tra, xử lý vụ án...

Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông tin tại Họp báo về vụ án liên quan hệ sinh thái của Mailisa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông tin tại Họp báo về vụ án liên quan hệ sinh thái của Mailisa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026 do Bộ Công an tổ chức chiều 03/4/2026, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra các vụ án liên quan đến hệ sinh thái Mailisa và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường.

Về vụ án Hoàng Hường, Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về tội “Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã trưng cầu giám định đối với các sản phẩm trong hệ sinh thái các công ty của Hoàng Thị Hường. Tuy nhiên đến nay, do số lượng sản phẩm để giám định rất lớn và hiện còn có các quan điểm khác nhau trong đánh giá kết quả kiểm nghiệm sản phẩm nên chưa có kết luận giám định.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an thông tin tiến độ vụ án liên quan Hoàng Hường. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an thông tin tiến độ vụ án liên quan Hoàng Hường. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung đánh giá hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”; điều tra, xác minh nguồn gốc của các sản phẩm do Hoàng Thị Hường kinh doanh và mở rộng điều tra đối với hành vi “Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” để xử lý các đối tượng đồng phạm và Hoàng Thị Hường khi có kết quả giám định.

Về vụ án liên quan hệ sinh thái của Mailisa, Thượng tá Hồ Văn Hùng cho biết sau khi khởi tố vụ án và khởi tố 8 bị can liên quan, trong đó có Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã tiến hành thu thập mẫu tất cả các sản phẩm do hệ sinh thái Mailisa bán ra trên thị trường.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định theo tố tụng hình sự đối với chất lượng các sản phẩm này để có cơ sở làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan. Hiện chưa có kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn.

Quá trình điều tra đến nay đã thu hồi trên 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC; hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hơn 12 giấy đăng ký xe ô tô các loại và một số tài sản khác có giá trị để phục vụ điều tra, xử lý vụ án.

Cũng tại họp báo, Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về 3 tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra mở rộng, đấu tranh, làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan và hậu quả, thiệt hại xảy ra trong vụ án.

Tại họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tiến độ điều tra vụ án Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các đồng phạm.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết sau khi đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, tháng 10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình cùng với 10 bị can khác về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Trốn thuế.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khai thác mở rộng, điều tra làm rõ hành vi phạm tội liên quan đến hành vi Rửa tiền của Nguyễn Hòa Bình trong vụ án Phó Đức Nam. 

Đối với vụ án này, cơ quan điều tra thu giữ số tiền mặt, vàng và các bất động sản tương đương trị giá trên 900 tỷ đồng để phục vụ cho việc khắc phục thiệt hại cho các nhà đầu tư.

VnEconomy

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

2

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

3

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

4

SSI Research và FTSE Russell đưa ra danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng thu hút vốn khi chính thức nâng hạng

Chứng khoán

5

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy