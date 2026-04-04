Bộ công an thông tin tiến độ điều tra vụ Hoàng Hường, Mailisa và ACV
Như Nguyệt
04/04/2026, 07:53
Liên quan đến vụ án Mailisa, cơ quan điều tra đã thu hồi trên 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC; hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phục vụ điều tra, xử lý vụ án...
Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác
công an Quý I/2026 do Bộ Công an tổ chức chiều 03/4/2026, Thiếu tướng Lê Văn
Tân, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Thượng tá Hồ
Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế,
buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra các vụ án liên quan đến hệ
sinh thái Mailisa và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường.
Về vụ án Hoàng Hường, Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết đến
nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về tội “Vi
phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cơ quan Cảnh sát điều
tra, Bộ Công an đã trưng cầu giám định đối với các sản phẩm trong hệ sinh thái
các công ty của Hoàng Thị Hường. Tuy nhiên đến nay, do số lượng sản phẩm để
giám định rất lớn và hiện còn có các quan điểm khác nhau trong đánh giá kết quả
kiểm nghiệm sản phẩm nên chưa có kết luận giám định.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung
đánh giá hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”; điều tra, xác minh nguồn gốc
của các sản phẩm do Hoàng Thị Hường kinh doanh và mở rộng điều tra đối với hành
vi “Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” để xử
lý các đối tượng đồng phạm và Hoàng Thị Hường khi có kết quả giám định.
Về vụ án liên quan hệ sinh thái của Mailisa, Thượng tá Hồ
Văn Hùng cho biết sau khi khởi tố vụ án và khởi tố 8 bị can liên quan, trong
đó có Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa. Cục Cảnh sát điều
tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã tiến hành thu thập
mẫu tất cả các sản phẩm do hệ sinh thái Mailisa bán ra trên thị trường.
Đồng thời
phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định theo tố tụng hình sự đối với chất
lượng các sản phẩm này để có cơ sở làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật có liên
quan. Hiện chưa có kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn.
Quá trình điều tra đến nay đã thu hồi trên 300 tỷ đồng,
400.000 USD, 300 lượng vàng SJC; hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hơn
12 giấy đăng ký xe ô tô các loại và một số tài sản khác có giá trị để phục vụ
điều tra, xử lý vụ án.
Cũng tại họp báo, Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh
sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin
liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).
Đến
nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công
an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về 3 tội danh: Vi phạm quy định về đấu
thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ.
Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế,
buôn lậu, Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra mở rộng, đấu tranh,
làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan và hậu quả, thiệt hại xảy
ra trong vụ án.
Tại họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP.
Hà Nội đã cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tiến độ điều tra vụ án Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các đồng phạm.
Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết sau khi đã thu thập đầy đủ
các tài liệu chứng cứ, tháng 10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa
Bình cùng với 10 bị can khác về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm
các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Trốn thuế.
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khai thác mở rộng, điều tra làm
rõ hành vi phạm tội liên quan đến hành vi Rửa tiền của Nguyễn Hòa Bình trong vụ án Phó Đức Nam.
Đối với vụ án này, cơ quan điều tra thu giữ số tiền mặt, vàng và các bất động sản
tương đương trị giá trên 900 tỷ đồng để phục vụ cho việc khắc phục thiệt hại
cho các nhà đầu tư.
