Bộ công an thông tin tiến độ điều tra vụ Hoàng Hường, Mailisa và ACV

Liên quan đến vụ án Mailisa, cơ quan điều tra đã thu hồi trên 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC; hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phục vụ điều tra, xử lý vụ án...

Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026 do Bộ Công an tổ chức chiều 03/4/2026, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra các vụ án liên quan đến hệ sinh thái Mailisa và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường.

Về vụ án Hoàng Hường, Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về tội “Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã trưng cầu giám định đối với các sản phẩm trong hệ sinh thái các công ty của Hoàng Thị Hường. Tuy nhiên đến nay, do số lượng sản phẩm để giám định rất lớn và hiện còn có các quan điểm khác nhau trong đánh giá kết quả kiểm nghiệm sản phẩm nên chưa có kết luận giám định.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an thông tin tiến độ vụ án liên quan Hoàng Hường. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung đánh giá hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”; điều tra, xác minh nguồn gốc của các sản phẩm do Hoàng Thị Hường kinh doanh và mở rộng điều tra đối với hành vi “Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” để xử lý các đối tượng đồng phạm và Hoàng Thị Hường khi có kết quả giám định.

Về vụ án liên quan hệ sinh thái của Mailisa, Thượng tá Hồ Văn Hùng cho biết sau khi khởi tố vụ án và khởi tố 8 bị can liên quan, trong đó có Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã tiến hành thu thập mẫu tất cả các sản phẩm do hệ sinh thái Mailisa bán ra trên thị trường.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định theo tố tụng hình sự đối với chất lượng các sản phẩm này để có cơ sở làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan. Hiện chưa có kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn.

Quá trình điều tra đến nay đã thu hồi trên 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC; hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hơn 12 giấy đăng ký xe ô tô các loại và một số tài sản khác có giá trị để phục vụ điều tra, xử lý vụ án.

Cũng tại họp báo, Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về 3 tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra mở rộng, đấu tranh, làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan và hậu quả, thiệt hại xảy ra trong vụ án.