Bộ Công Thương khẳng định văn bản "Phê duyệt dự án tham gia nhận quà online" là giả mạo

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết đã nhận được phản ánh của cơ quan báo chí, truyền thông về việc một số đối tượng trên mạng xã hội đăng tải văn bản giả mạo quyết định của Bộ Công Thương về việc “Phê duyệt dự án tham gia nhận quà online”.

Bộ Công Thương khẳng định, văn bản trên là hoàn toàn giả mạo và thông báo để người dân, doanh nghiệp biết và tránh bị lừa đảo.

“Bộ Công Thương và Sàn giao dịch thương mại điện tử TiKi hoàn toàn không có chương trình hợp tác nào như vậy. Sàn giao dịch thương mại điện tử TiKi cũng đã khẳng định hành vi giả mạo tương tự nêu trên và đã nhiều lần cảnh báo trên website của Tiki”, đại diện Bộ Công Thương khẳng định.

Trong văn bản của Bộ Công Thương phát đi cho biết, nếu phát hiện đối tượng giả mạo nêu trên, đề nghị người dân gửi phản ánh cho Bộ Công Thương tại địa chỉ: Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024-22205512. Email: qltmdt@moit.gov.vn.

Liên quan đến vấn đề giả mạo, theo ghi nhận của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng 37,82 % so với 6 tháng cuối năm 2022. Các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số.

Có 3 nhóm lừa đảo chính (giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác) với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam, nhắm vào các nhóm đối tượng: Người cao tuổi với 15 hình thức lừa đảo thường xuyên; trẻ em có 3 hình thức dẫn dụ trên mạng; sinh viên/thanh niên có 13 hình thức; các đối tượng công nhân/người lao động, nhân viên văn phòng bị dẫn dụ với 19 hình thức lừa đảo…