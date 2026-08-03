Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới người dân

Cơ quan Bảo hiểm xã hội lưu ý người dân cần đặc biệt cảnh giác nếu nhận được các đường link không rõ nguồn gốc, hoặc các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội có nội dung yêu cầu xác thực tài khoản, cung cấp mã OTP, chuyển khoản, cài đặt ứng dụng lạ hoặc khai báo thông tin cá nhân...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: Duy Nguyễn.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đang triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2026.

Việc khảo sát nhằm ghi nhận khách quan ý kiến của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội, qua đó tiếp tục cải thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ trong toàn hệ thống.

Trong quá trình triển khai, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền để người dân nhận biết các hình thức khảo sát chính thức và phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng khảo sát để lừa đảo,

Theo đó, đối với hồ sơ thực hiện trên Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau khi thủ tục hành chính được giải quyết, hệ thống sẽ gửi thông báo kết quả kèm đường dẫn khảo sát đến đúng địa chỉ email mà tổ chức, cá nhân đã đăng ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Email khảo sát chỉ được gửi từ địa chỉ thongbao@baohiemxahoi.gov.vn, và luôn đi kèm thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Nếu email chỉ có đường link khảo sát, nhưng không kèm thông báo kết quả giải quyết hồ sơ, thì đó không phải email khảo sát của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đối với người dân đến giao dịch trực tiếp, việc khảo sát được thực hiện thông qua quét mã QR niêm yết tại Bộ phận Một cửa của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Riêng các trường hợp đã tương tác với hệ thống hỗ trợ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam qua Zalo, Fanpage, Email, hoặc Tổng đài 1900.9068, đường link khảo sát sẽ được gửi từ email công vụ tttruyenthong@vss.gov.vn, từ tài khoản Zalo, Fanpage chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hoặc qua cuộc gọi từ số điện thoại hiển thị tên định danh (Brandname) "BHXHVN".

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh, mọi hoạt động khảo sát đều hoàn toàn miễn phí. Cơ quan Bảo hiểm xã hội không thu bất kỳ khoản phí nào, không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng mới, không yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để tham gia khảo sát dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác nếu nhận được các đường link không rõ nguồn gốc hoặc các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội có nội dung yêu cầu xác thực tài khoản, cung cấp mã OTP, chuyển khoản, cài đặt ứng dụng lạ hoặc khai báo thông tin cá nhân.

Khi gặp các trường hợp này, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn và cần phản ánh ngay đến cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất để được xác minh, hỗ trợ xử lý.

Theo kế hoạch, hoạt động khảo sát được triển khai theo nhiều đợt từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 9/2026, thông qua các hình thức trực tuyến và trực tiếp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo các các tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo cơ quan Bảo hiểm xã hội, nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.