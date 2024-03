Bộ Nội vụ phản hồi kiến nghị cân nhắc giảm 10% biên chế với giáo viên

Bộ Nội vụ đã có phản hồi kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV liên quan đến vấn đề tinh giản biên chế giáo viên.

Theo đó, cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Nội vụ xem xét việc bảo đảm lực lượng lao động trong ngành Giáo dục theo định mức quy định.

Cử tri cũng đề nghị cân nhắc việc giảm 10% biên chế, không nên thực hiện cứng nhắc đối với ngành Giáo dục, thống nhất phân bổ tỷ lệ tinh giản biên chế viên chức giai đoạn 2022 - 2026, theo hướng chia theo từng khu vực, vùng miền và không cào bằng.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Theo đó, yêu cầu tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị phải thực hiện, bảo đảm giai đoạn 2022-2026 giảm ít nhất 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước (không giảm số lượng người làm việc) so với năm 2021 (không bao gồm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp).

Việc này thực hiện theo Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, và Kết luận số 40-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Bộ Chính trị cũng đã phê duyệt biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với từng địa phương đến năm 2026, trong đó có tỉnh Thanh Hóa.

Đối với biên chế giáo viên, để bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đồng thời bảo đảm nguyên tắc “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, Bộ Chính trị đã bổ sung 65.980 biên chế giáo viên giai đoạn 2022-2026.

Trong đó, năm học 2022-2023, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên, năm học 2023-2024 bổ sung 27.826 biên chế giáo viên.

Riêng đối với tỉnh Thanh Hóa, năm học 2022-2023 được bổ sung 1.681 biên chế giáo viên, năm học 2023-2024 được bổ sung 2.654 biên chế giáo viên.

Trường hợp số biên chế giáo viên sau khi được bổ sung vẫn còn thiếu so với định mức, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa căn cứ quy định về định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Từ đó, để xác định số giáo viên sẽ thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, và đơn vị sự nghiệp công lập, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, để vừa thực hiện mục tiêu giảm 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII, Bộ Nội vụ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần thay đổi phương thức cấp phát ngân sách theo số lượng biên chế sang đặt hàng, theo quy mô học sinh phù hợp với từng bậc học, từng vùng, miền.

Trên cơ sở đó, tỉnh cần đẩy mạnh cơ chế tự chủ, nâng cao mức độ tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, tạo điều kiện cơ cấu lại số lượng người làm việc, theo hướng giảm số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đồng thời, tăng số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, tương ứng với mức độ tự chủ về tài chính.

Việc này phải được thực hiện theo yêu cầu của Nghị quyết số 75/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, bảo đảm đủ số lượng giáo viên đứng lớp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.