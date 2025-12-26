Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương dự thảo đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031

Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương dự thảo báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị. Trong đó, có đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các đơn vị hành chính cấp xã, trên cơ sở bố trí công chức theo cơ cấu vị trí việc làm…

Bộ Nội vụ phản hồi về giải quyết khó khăn, vướng mắc của địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó có kiến nghị tăng biên chế cho các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo đó, tỉnh Tây Ninh đề nghị Trung ương xem xét tăng số lượng biên chế cho các phòng chuyên môn thuộc cấp xã và tăng số lượng cấp phó cho các phòng chuyên môn nhằm đảm bảo nguồn nhân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nghiên cứu giảm, số hóa các thủ tục hành chính, giúp giảm tải công việc cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết tại Nghị quyết số 332/NQ-CP, Chính phủ đã quy định phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được bố trí bình quân 2 cấp phó.

Đồng thời, giao Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cụ thể số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không vượt quá tổng số lượng cấp phó theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Do đó, đề nghị tỉnh Tây Ninh thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết số 332/NQ-CP nêu trên.

Bên cạnh đó, tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về xác định biên chế cán bộ, công chức phù hợp với quy mô dân số, đặc thù từng địa bàn, ngành lĩnh vực. Hướng dẫn cụ thể việc xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ Nội vụ, về biên chế cán bộ, công chức, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Công văn số 03, Công văn số 09, và thực hiện Kết luận số 163-KL/TW, Kết luận số 174-KL/TW, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động quyết định, bố trí biên chế làm việc tại các cơ quan thuộc khối chính quyền và đảng, đoàn thể ở địa phương (trong đó có biên chế của chính quyền địa phương cấp xã) trong tổng số biên chế năm 2025 đã được Ban Tổ chức Trung ương giao.

Về xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, hiện nay, thực hiện ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương tại Văn bản số 9151-CV/BTCTW và Văn bản số 9671-CV/BTCTW, trên cơ sở đề xuất nhu cầu biên chế của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương dự thảo báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị.

Trong đó đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các đơn vị hành chính cấp xã, trên cơ sở bố trí công chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức ở cấp xã. Việc này có điều chỉnh theo tiêu chí về dân số, yếu tố đặc thù như miền núi, vùng cao.

Sau khi biên chế giai đoạn 2026-2031 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí: Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao; quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã, và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Từ đó để chủ động bố trí và giao biên chế cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2026-2031.

Căn cứ quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2025, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính.

Trong khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định này, trước mắt, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã được hướng dẫn tại Văn bản số 7415/BNV-CCVC và Văn bản số 9395/BNV-CCVC để sử dụng cho cơ quan, tổ chức hành chính ở cấp xã, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.