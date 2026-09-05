Bộ Nông nghiệp và Môi trường xử lý quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được hợp nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi hợp nhất tổ chức bộ máy, thực hiện các Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 03/2025/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành việc rà soát, kiểm kê và lập phương án sắp xếp lại tài sản công; đã rà soát tổng thể 1.645 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý.
Cụ thể, có 1.488 cơ sở nhà, đất do Bộ đang quản lý, trong đó, 1.063 cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất giữ lại; 198 cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, và được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt hình thức chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.
Tuy nhiên, qua thanh tra, một số tồn tại trong quá trình sắp xếp, quản lý và sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra. Theo đó, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đến thời điểm thanh tra còn 425 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.
Ở khâu lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất, có 39/182 hồ sơ cơ sở dôi dư khi sắp xếp không có báo cáo kê khai, chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP; 42/182 hồ sơ không có biên bản kiểm tra hiện trạng, chưa đúng quy định tại điểm e khoản 5 Điều 6 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP; 182 quyết định chuyển giao nhà, đất về địa phương quản lý, xử lý không ghi thông tin về nguyên giá và giá trị còn lại của danh mục tài sản, chưa đúng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP.
Ngoài ra, về việc chấp hành các quy định trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư, một số cơ sở cũng chưa được đưa vào sử dụng, bị lấn chiếm hoặc cho mượn không đúng quy định. Trong đó, 18 cơ sở nhà, đất bỏ trống, không đưa vào khai thác, sử dụng trên 12 tháng, chưa bảo đảm hiệu quả theo quy định; 14 cơ sở nhà, đất thuộc 12 đơn vị quản lý, sử dụng bị lấn, chiếm, là chưa thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tài sản công theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 22 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 3 cơ sở nhà, đất thuộc 2 đơn vị cho mượn không đúng quy định, vi phạm khoản 2 Điều 54 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Đáng chú ý, Viện Bảo vệ thực vật đã cho một số cá nhân mượn đất sau đó cho thuê lại, với số tiền thu được do các cá nhân tự kê khai từ việc cho thuê lại là 176,15 triệu đồng.
Bên cạnh những nội dung trên, Kết luận thanh tra xác định có 49 cơ sở nhà, đất dôi dư với tổng diện tích 290.072 m2 đất và 27.368 m2 nhà có thể khơi thông nguồn lực. Trước mắt, 29 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích 134.634 m2 đất và 17.088 m2 nhà có thể xử lý ngay. Đây là các cơ sở đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường có quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, không còn vướng mắc và có thể đưa vào khai thác, sử dụng.
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