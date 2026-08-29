Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tăng cường phối hợp liên ngành

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1666/QĐ -TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, nhằm tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện chính sách, kịp thời xử lý những vấn đề liên ngành phát sinh...

Tăng cường quản lý nhà ở và thị trường bất động sản. Ảnh: Thanh Xuân

Theo Quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản được kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành lập theo các Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 4/4/2008 và Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, vượt quá thẩm quyền giải quyết của một bộ, ngành hoặc địa phương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối liên ngành và địa phương trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc; kịp thời tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương hướng, giải pháp để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách; bảo đảm Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, không bao cấp, điều tiết hiệu quả kinh tế vĩ mô và tạo môi trường pháp lý đồng bộ, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững;

Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, trọng tâm là nhà ở cho các đối tượng chính sách, người yếu thế, người thu nhập thấp, cán bộ và lực lượng vũ trang nhân dân.

Đôn đốc việc rà soát, thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, bảo đảm quỹ đất xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê; đôn đốc các địa phương phát triển nhà ở đồng bộ với quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đôn đốc việc bảo đảm công khai, minh bạch trong xác định, xét duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở nhằm ngăn chặn hành vi trục lợi, đầu cơ.

Cùng với đó là tham mưu Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ hệ thống thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Chính phủ giao Bộ Xây dựng là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; sử dụng bộ máy của Bộ tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định việc kiện toàn Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; bảo đảm không tăng biên chế.

Khi cần thiết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét việc thành lập Tổ giúp việc, gồm các thành viên là lãnh đạo, công chức các Cục, Vụ chuyên môn của các bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ liên ngành.