Bộ Tài chính từ chối việc trừ giá trị linh kiện nội địa khi tính thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô điện

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Theo Bộ Tài chính, việc trừ giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước khi tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện sẽ không phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Nếu áp dụng, chính sách này có thể dẫn tới vi phạm các cam kết song phương và đa phương; đồng thời ảnh hưởng tới việc thực hiện chính sách thuế minh bạch và công bằng…
Bộ Tài chính vừa có công văn phản hồi kiến nghị của Tập đoàn Vingroup liên quan đến các chính sách thuế, trong đó đề cập đến các quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện.
Trong văn bản gửi Bộ Tài chính, Vingroup nhấn mạnh vai trò quan trọng của ô tô điện trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Theo đó, Tập đoàn cho rằng việc thay thế xe xăng bằng xe điện không chỉ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và đảm bảo an toàn cho người sử dụng, mà còn tiết kiệm ngân sách nhà nước trong xử lý khí thải và giảm áp lực lên hệ thống y tế do tai nạn giao thông.
Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 tại COP27, đồng thời vẫn đẩy mạnh công nghiệp hóa hướng xuất khẩu, Vingroup kiến nghị mở rộng các cơ chế ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe điện bằng cách giảm thuế suất xuống 0% nhằm khuyến khích sản xuất trong nước và thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô nội địa.
Tập đoàn cũng lưu ý rằng, việc áp dụng chung nguyên tắc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe ô tô điện sản xuất trong nước và nhập khẩu chưa thực sự tạo động lực cho ngành công nghiệp ô tô nội địa phát triển.
Do đó, Vingroup đề xuất bổ sung quy định cho phép trừ giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước khi tính thuế tiêu thụ đặc biệt, nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và năng lực cạnh tranh của xe nội địa trong bối cảnh thuế nhập khẩu đang dần giảm theo các hiệp định thương mại tự do.
Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính nêu rõ, nhằm sớm cụ thể hóa chủ trương phát triển năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó quy định mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp đối với xe ô tô điện chạy pin ở mức thấp và theo lộ trình từ 1%-3% tùy theo số chỗ ngồi trong giai đoạn từ 01/3/2022 đến 28/02/2027, và từ 4% - 11% từ 01/3/2027 trở đi.
Đồng thời, các loại xe ô tô điện khác chịu mức thuế 5%–15%, trong khi xe sử dụng xăng và nhiên liệu hóa thạch có thuế suất từ 10%–150%.
Bộ Tài chính đề nghị Tập đoàn Vingroupthực hiện theo đúng quy định hiện hành và tiếp tục triển khai các ưu đãi thuế đối với xe điện theo lộ trình đã được Quốc hội phê duyệt.
Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt số 66/2025/QH15 có hiệu lực từ 1/1/2026, kế thừa quy định ưu đãi thuế suất cho xe điện chạy pin, giữ mức thấp và ưu đãi cao nhất trong nhóm các loại xe cùng loại. Do đó, Bộ đề nghị Vingroup thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
"Việc trừ giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước khi tính thuế không phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam theo các hiệp định thương mại tự do và nguyên tắc không phân biệt đối xử của Tổ chức Thương mại Thế giới", công văn Bộ Tài chính nêu.
Về cơ chế tính giá tính thuế, Bộ Tài chính khẳng định để bảo đảm công bằng giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa sản xuất trong nước, tại Khoản 1 Điều 2 của Luật số 106/2016/QH13 quy định, giá tính thuế đối với ô tô sản xuất trong nước và nhập khẩu là giá bán ra của cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu.
Đồng thời, Bộ Tài chính cho biết theo kinh nghiệm quốc tế về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện, chưa có quốc gia nào có chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dưới hình thức quy định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt cho phép trừ đi giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước
Chính vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Tập đoàn Vingroup thực hiện theo đúng quy định hiện hành và tiếp tục triển khai các ưu đãi thuế đối với xe điện theo lộ trình đã được Quốc hội phê duyệt.
