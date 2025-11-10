Thứ Hai, 10/11/2025

Trang chủ Tài chính

Bộ Tài chính từ chối việc trừ giá trị linh kiện nội địa khi tính thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô điện

Mai Nhi

10/11/2025, 23:36

Theo Bộ Tài chính, việc trừ giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước khi tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện sẽ không phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Nếu áp dụng, chính sách này có thể dẫn tới vi phạm các cam kết song phương và đa phương; đồng thời ảnh hưởng tới việc thực hiện chính sách thuế minh bạch và công bằng…

Trừ linh kiện nội địa trong thuế ô tô điện sẽ vi phạm cam kết quốc tế
Trừ linh kiện nội địa trong thuế ô tô điện sẽ vi phạm cam kết quốc tế

Bộ Tài chính vừa có công văn phản hồi kiến nghị của Tập đoàn Vingroup liên quan đến các chính sách thuế, trong đó đề cập đến các quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện.

Trong văn bản gửi Bộ Tài chính, Vingroup nhấn mạnh vai trò quan trọng của ô tô điện trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Theo đó, Tập đoàn cho rằng việc thay thế xe xăng bằng xe điện không chỉ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và đảm bảo an toàn cho người sử dụng, mà còn tiết kiệm ngân sách nhà nước trong xử lý khí thải và giảm áp lực lên hệ thống y tế do tai nạn giao thông.

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 tại COP27, đồng thời vẫn đẩy mạnh công nghiệp hóa hướng xuất khẩu, Vingroup kiến nghị mở rộng các cơ chế ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe điện bằng cách giảm thuế suất xuống 0% nhằm khuyến khích sản xuất trong nước và thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô nội địa.

Tập đoàn cũng lưu ý rằng, việc áp dụng chung nguyên tắc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe ô tô điện sản xuất trong nước và nhập khẩu chưa thực sự tạo động lực cho ngành công nghiệp ô tô nội địa phát triển.

Do đó, Vingroup đề xuất bổ sung quy định cho phép trừ giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước khi tính thuế tiêu thụ đặc biệt, nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và năng lực cạnh tranh của xe nội địa trong bối cảnh thuế nhập khẩu đang dần giảm theo các hiệp định thương mại tự do.

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính nêu rõ, nhằm sớm cụ thể hóa chủ trương phát triển năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó quy định mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp đối với xe ô tô điện chạy pin ở mức thấp và theo lộ trình từ 1%-3% tùy theo số chỗ ngồi trong giai đoạn từ 01/3/2022 đến 28/02/2027, và từ 4% - 11% từ 01/3/2027 trở đi.

Đồng thời, các loại xe ô tô điện khác chịu mức thuế 5%–15%, trong khi xe sử dụng xăng và nhiên liệu hóa thạch có thuế suất từ 10%–150%.

Bộ Tài chính đề nghị Tập đoàn Vingroupthực hiện theo đúng quy định hiện hành và tiếp tục triển khai các ưu đãi thuế đối với xe điện theo lộ trình đã được Quốc hội phê duyệt.  

(Bộ Tài chính)

Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt số 66/2025/QH15 có hiệu lực từ 1/1/2026, kế thừa quy định ưu đãi thuế suất cho xe điện chạy pin, giữ mức thấp và ưu đãi cao nhất trong nhóm các loại xe cùng loại. Do đó, Bộ đề nghị Vingroup thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

"Việc trừ giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước khi tính thuế không phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam theo các hiệp định thương mại tự do và nguyên tắc không phân biệt đối xử của Tổ chức Thương mại Thế giới", công văn Bộ Tài chính nêu.

Về cơ chế tính giá tính thuế, Bộ Tài chính khẳng định để bảo đảm công bằng giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa sản xuất trong nước, tại Khoản 1 Điều 2 của Luật số 106/2016/QH13 quy định, giá tính thuế đối với ô tô sản xuất trong nước và nhập khẩu là giá bán ra của cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu.

Đồng thời, Bộ Tài chính cho biết theo kinh nghiệm quốc tế về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện, chưa có quốc gia nào có chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dưới hình thức quy định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt cho phép trừ đi giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Tập đoàn Vingroup thực hiện theo đúng quy định hiện hành và tiếp tục triển khai các ưu đãi thuế đối với xe điện theo lộ trình đã được Quốc hội phê duyệt.

VCCI đề xuất siết chặt tiêu chí ưu đãi thuế cho xe xanh

17:57, 08/10/2025

VCCI đề xuất siết chặt tiêu chí ưu đãi thuế cho xe xanh

Siết chặt danh mục đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

09:23, 20/09/2025

Siết chặt danh mục đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Từ khóa:

Bộ Tài Chính giá tính thuế ô tô Luật số 03/2022/QH15 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Ô tô điện tài chính Tập đoàn Vingroup thuế tiêu thụ đặc biệt ưu đãi thuế xe điện

Mastercard đồng hành cùng Việt Nam xây dựng nền kinh tế số không tiền mặt

Mastercard đồng hành cùng Việt Nam xây dựng nền kinh tế số không tiền mặt

Năm 2020, Việt Nam khởi động hành trình tham vọng hướng tới xây dựng nền kinh tế số. Đến nay, tác động của tầm nhìn này đã hiện hữu trong đời sống hàng ngày: Người dân chạm thẻ và thiết bị thông minh để di chuyển trên mạng lưới giao thông công cộng, các hộ kinh doanh nhỏ dễ dàng chấp nhận thanh toán số, và người tiêu dùng tận hưởng trải nghiệm giao dịch an toàn, liền mạch cả trong nước và quốc tế.

Tỷ giá trên thị trường tự do hạ độ cao

Tỷ giá trên thị trường tự do hạ độ cao

Ngày 10/11, tỷ giá USD/VND tăng nhẹ ở hệ thống ngân hàng nhưng lại giảm đáng kể trên thị trường tự do; tuy nhiên, chênh lệch giữa tỷ giá trên thị trường tự do và tỷ giá ngân hàng vẫn duy trì mức cao (khoảng 1.400 đồng/USD)…

Thu nhập từ nhiều nguồn nhưng giảm trừ gia cảnh chỉ được tính một lần

Thu nhập từ nhiều nguồn nhưng giảm trừ gia cảnh chỉ được tính một lần

Thuế Phú Thọ có văn bản hướng dẫn chi tiết cách áp dụng giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc, đồng thời nhấn mạnh nếu cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn cũng chỉ được giảm trừ gia cảnh một lần tại một nơi duy nhất…

Người mua vàng miếng SJC lãi hơn 63 triệu đồng từ đầu năm

Người mua vàng miếng SJC lãi hơn 63 triệu đồng từ đầu năm

Sau khi tăng 1,2 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng mua vào tại các doanh nghiệp chủ yếu niêm yết ở mức 147,6 triệu đồng/lượng. Kể từ đầu năm, người mua lãi hơn 63 triệu đồng khi giá bán ra thời điểm đó chỉ ở mức hơn 84 triệu đồng/lượng…

Đồng USD đang đi vào ổn định sau một thời kỳ biến động mạnh

Đồng USD đang đi vào ổn định sau một thời kỳ biến động mạnh

Một số nhà quản lý quỹ cũng nói đồng USD đang dần lấy lại vai trò truyền thống là một “bộ ổn định” trong danh mục đầu tư của họ...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

1

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026

Dân sinh

2

Đề xuất bổ sung quy định cụ thể thời gian quây, chặn dầu tràn với sự cố ngoài khơi

Kinh tế xanh

3

Đề nghị hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở mọi độ tuổi

Dân sinh

4

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Chứng khoán

5

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam được dự báo khó khăn vì tác động dây chuyền từ thuế và MMPA

Thị trường

