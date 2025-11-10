Thứ Hai, 10/11/2025

Trang chủ Dân sinh

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026

Nhật Dương

10/11/2025, 19:58

Từ ngày 1/1/2026, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng, đạt mức cao nhất tại vùng I lên 5.310.000 đồng/tháng, theo Nghị định mới của Chính phủ...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 10/11/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau: Vùng I tăng 350.000 đồng, từ 4.960.000 đồng/tháng lên 5.310.000 đồng/tháng; Vùng II tăng 320.000 đồng, từ 4.410.000 đồng/tháng lên 4.730.000 đồng/tháng; Vùng III tăng 280.000 đồng, từ 3.860.000 đồng/tháng lên 4.140.000 đồng/tháng; Vùng IV tăng 250.000 đồng, từ 3.450.000 đồng/tháng lên 3.700.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ, vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ, vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ, vùng IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 1/1/2026. 
Mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 1/1/2026. 

Như vậy, mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP.

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động như sau: Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào, thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách, thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách, cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn, hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Nghị định nêu rõ, mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng, và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc, hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ, và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần, hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm, hoặc lương khoán, thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng, hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường, do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động.

Cụ thể, mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.

Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

Doanh nghiệp không được cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

07:00, 16/10/2025

Doanh nghiệp không được cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

Bộ Nội vụ bác đề xuất giảm mức tăng lương tối thiểu thấp hơn 7,2%

23:56, 06/10/2025

Bộ Nội vụ bác đề xuất giảm mức tăng lương tối thiểu thấp hơn 7,2%

Lương tối thiểu tăng 7,2% tác động thế nào đến chi phí của doanh nghiệp?

12:26, 01/10/2025

Lương tối thiểu tăng 7,2% tác động thế nào đến chi phí của doanh nghiệp?

Từ khóa:

lao động lương tối thiểu tăng lương

Đề nghị hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở mọi độ tuổi

Đề nghị hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở mọi độ tuổi

Góp ý vào Dự thảo Luật Dân số, đại biểu Quốc hội đề nghị hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở tất cả các độ tuổi, thay vì chỉ phụ nữ dưới 35 tuổi như dự thảo hiện nay…

Bộ Y tế vào cuộc vụ 235 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Bộ Y tế vào cuộc vụ 235 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc làm 235 trường hợp phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại một cửa tiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm...

Cao Bằng: Từ chính sách đa chiều đến cây trồng giúp nông dân thoát nghèo bền vững

Cao Bằng: Từ chính sách đa chiều đến cây trồng giúp nông dân thoát nghèo bền vững

Chính sách hỗ trợ đa chiều kết hợp với các mô hình kinh tế trông cây Mắc ca đang hỗ trợ người nông dân Cao Bằng thoát nghèo bền vững.

Bộ Y tế đề nghị tăng cường công tác đấu tranh phòng chống thuốc chữa bệnh giả

Bộ Y tế đề nghị tăng cường công tác đấu tranh phòng chống thuốc chữa bệnh giả

Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vật tư y tế tại cơ sở...

Bộ Xây dựng ghi nhận có tình trạng xếp chỗ mua nhà ở xã hội rồi bán chênh 200-500 triệu đồng

Bộ Xây dựng ghi nhận có tình trạng xếp chỗ mua nhà ở xã hội rồi bán chênh 200-500 triệu đồng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các địa phương nắm bắt hiện tượng này để chấn chỉnh, minh bạch trong việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng đã dự thảo xong và trình lên Chính phủ Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội...

