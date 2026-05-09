Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu thông toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam trước 19/5

Huỳnh Dũng

09/05/2026, 19:39

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại, đưa vào khai thác đồng bộ các đoạn cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong và Quy Nhơn – Chí Thạnh trước ngày 19/5/2026, bảo đảm tuyến cao tốc Bắc – Nam từ Hà Nội đến TP.HCM không còn điểm nghẽn...

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban thực hiện nhiệm vụ công tác tháng Tư và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng Năm diễn ra sáng 8/5.

Theo ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, đến hết tháng 4/2026, cả nước đã đưa vào khai thác thêm 254 km đường bộ cao tốc mới, gồm toàn bộ các đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (88 km), Hoài Nhơn – Quy Nhơn (70 km), 54 km đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh, 24 km đoạn Chí Thạnh – Vân Phong và 18 km thuộc Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Đồng thời, hoàn thiện thêm 73 km tuyến Hậu Giang – Cà Mau và khởi công cầu Ninh Cường.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết hiện vẫn còn 11 dự án đường bộ và hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí, kiểm tra tải trọng xe chưa đáp ứng tiến độ đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do chậm giải phóng mặt bằng, giá nhiên liệu tăng cao khiến nhiều nhà thầu thi công cầm chừng.

Liên quan công tác vận hành thu phí, từ ngày 2/3 đến 30/4/2026, hệ thống thu phí tại 5 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đầu tư công đã ghi nhận hơn 6 triệu lượt phương tiện, thu hơn 590 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Bộ Xây dựng cho biết đã tổ chức kiểm tra hiện trường và chỉ đạo xử lý các tồn tại phát sinh trong quá trình vận hành.

Trong lĩnh vực đường sắt, các dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai. Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đã hoàn thành thẩm định chung báo cáo nghiên cứu khả thi từ ngày 10/4/2026. Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, tư vấn đang hoàn thiện nhiệm vụ và dự toán chi phí gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Bộ Xây dựng cũng đã hoàn thành báo cáo đầu kỳ quy hoạch hai tuyến Hà Nội – Đồng Đăng và Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái.

Về giải ngân đầu tư công, năm 2026 Bộ Xây dựng được giao kế hoạch vốn hơn 133.843 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ đã đề nghị điều chuyển hơn 55.000 tỷ đồng cho các địa phương phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, qua đó kế hoạch giải ngân sau điều chỉnh còn khoảng 54.075 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 4/2026, Bộ đã giải ngân khoảng 6.076 tỷ đồng, tương đương 11,23% kế hoạch sau điều chỉnh. Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, tỷ lệ giải ngân thấp do phần lớn vốn tập trung cho hai dự án đường sắt lớn, chủ yếu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng nên chưa thể giải ngân ngay; đồng thời chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu, thiếu vật liệu xây dựng và thủ tục ODA kéo dài.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường điều hành tại hiện trường, kịp thời thanh quyết toán theo quy định và không để chậm giải ngân vốn đầu tư công. Sau khi đưa vào khai thác, các tuyến cao tốc phải bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống thu phí chung theo đúng nghị quyết của Quốc hội.

Trong tháng 5, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tập trung rà soát, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành xây dựng, ưu tiên các lĩnh vực mới như đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao; đồng thời tiếp tục đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm.

Từ mô hình "6 nhà" với sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung số đến việc ứng dụng Starlink để xóa những vùng "lõm sóng", phiên đối thoại VPSF 2026 tại Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để biến những khó khăn đặc thù của vùng cao thành cơ hội bứt phá trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới…

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Điện Biên năm 2026, địa phương đã chào đón hơn 750 đại biểu, doanh nhân và nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham dự. Sự kiện ghi nhận 22 nhà đầu tư ký biên bản hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng; đồng thời 11 nhà đầu tư được trao 12 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 48.320 tỷ đồng...

Hiện nay, tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) đang được đánh giá là một trong những nơi có thế mạnh về công nghệ xanh và phát triển bền vững và phù hợp với định hướng phát triển xanh mà Hà Nội đang hướng tới...

Vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hệ thống giao thông, đảm nhận khoảng 70–75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và khoảng 91% vận tải hành khách...

Bộ Xây dựng cho biết quá trình điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ nghiên cứu bổ sung thêm một số sân bay mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có trên 95% dân số tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100km...

