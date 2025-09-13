Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper
Đỗ Như
13/09/2025, 10:22
Chiều 12/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper đến chào xã giao...
Tại buổi tiếp, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt
Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược; đánh giá cao những
tiến triển thực chất trong quan hệ song phương kể từ khi hai nước nâng cấp quan
hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2023.
Hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp. Hợp tác
kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục phát triển ổn định; hai bên duy trì đối
thoại thường xuyên về vấn đề thuế đối ứng. Quan hệ an ninh - quốc phòng, khắc
phục hậu quả chiến tranh cũng có nhiều tiến triển.
Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ
giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Việt Nam, cũng như vai trò
của Đại sứ Knapper trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào chiều
sâu, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. Đề nghị hai bên tiếp tục
hợp tác chặt chẽ triển khai hiệu quả chương trình nghị sự mà lãnh đạo cấp cao
và các cấp làm việc của hai nước đã nhất trí.
Đại sứ Marc Knapper bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hai
nước tiếp tục giữ đà phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm
thiết lập quan hệ ngoại giao.
Đại sứ đánh giá cao kết quả các cuộc trao đổi giữa Tổng Bí
thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump; cảm ơn Chính phủ và các bộ, ngành của Việt
Nam đã quan tâm thúc đẩy hợp tác song phương, cam kết thực hiện đầy đủ các thỏa
thuận thương mại quốc tế, ưu tiên tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp
Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam.
Đại sứ khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam
hướng tới hoàn thành các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng, đặc biệt là trong
lĩnh vực khoa học - công nghệ cao; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong
các trụ cột hợp tác khác như khắc phục hậu quả chiến tranh, giáo dục, y tế,
phòng chống tội phạm xuyên quốc gia….
