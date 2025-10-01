Huế nắm bắt lợi thế, tạo thêm nhiều điểm nhấn du lịch

Năm Du lịch Quốc gia Huế 2025 được xem như “cơ hội vàng” để đưa văn hóa, du lịch cố đô nói riêng, Việt Nam nói chung vươn ra thế giới, tạo “cú hích” cho tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh bền vững trong kỷ nguyên mới…

Một trong những định hướng quan trọng của ngành du lịch hiện nay là gia tăng tính trải nghiệm cho du khách. Việc miễn, giảm giá vé tham quan trong một số thời điểm, hay triển khai chương trình “Huế không tiền mặt”, tích hợp mã QR tại điểm đến... đã góp phần giúp vùng đất cố đô tăng mức độ tiếp cận với du khách.

UBND thành phố Huế mới đây cũng đã phê duyệt đề án thí điểm tuyến du lịch đường thủy kết nối các điểm di sản bằng phương tiện thuyền điện trên sông Hương và các chi lưu. Đề án thí điểm này sẽ giúp thành phố Huế đi đầu trong việc thực hiện chủ trương bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

DU LỊCH ĐƯỜNG THỦY

Với 8 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng đã được UNESCO công nhận, Huế là một thành phố du lịch trọng điểm của cả nước. Một trong những yếu tố quan trọng hình thành nên đặc trưng của đô thị Huế là các tuyến giao thông đường thủy, còn gọi là hệ thống thủy đạo cổ gắn liền với quần thể kiến trúc cung đình Huế.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế cho rằng phát triển giao thông xanh, trong đó có giao thông thủy kết hợp khai thác tiềm năng di sản hệ thống thủy đạo sẽ góp phần đa dạng hoá sản phẩm du lịch. Hiện nay phần lớn thuyền rồng du lịch chạy bằng nhiên liệu hóa thạch trên sông Hương đã hết niên hạn sử dụng. Việc thí điểm phương tiện vận tải bằng năng lượng xanh được kỳ vọng tạo thêm việc làm, góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch thành phố Huế.

Hệ thống thủy đạo cổ gắn liền với quần thể kiến trúc cung đình Huế.

Huế không chỉ nổi tiếng đền đài, lăng tẩm mà còn sở hữu mạng lưới sông ngòi phong phú. Trong đó, sông Hương đóng vai trò trung tâm, gắn với văn hóa - lịch sử mang đến những trải nghiệm du lịch đặc trưng.

Các tuyến du lịch đường thủy tiêu biểu ở Huế trước hết phải kể đến Du thuyền trên sông Hương, khai thác các điểm đến nổi bật như: Chùa Thiên Mụ – biểu tượng của Huế; Lăng Minh Mạng, Lăng Gia Long – kiến trúc lăng tẩm đặc sắc; Điện Hòn Chén – di tích tâm linh quan trọng...

Du lịch đường thủy ở Huế hiện cũng tập trung phát triển du lịch vùng đầm phá trong đó nổi bật là du lịch phá Tam Giang, đầm Cầu Hai, đầm Lập An... Tại những nơi này, khu khách sẽ được đi thuyền trên đầm phá bằng loại thuyền mang đặc trưng bản địa. Trải nghiệm cuộc sống làng chài, đánh bắt thủy sản, ngắm hoàng hôn trên đầm phá, thưởng thức ẩm thực biển vùng nước lợ... Ngoài ra, từ các địa điểm này, du khách dễ dàng tham gia du lịch sinh thái tại Quảng Điền, Phú Vang...

DU LỊCH ĐÊM

Thời gian qua, Huế đã tận dụng các nền tảng giá trị văn hóa đặc sắc để xây dựng một chiến lược phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo như "Huế - Kinh đô ẩm thực", "Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam", "Huế - Thành phố lễ hội"... Đặc biệt, Huế cũng bước đầu tập trung triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch đêm.

Huế cũng bước đầu tập trung triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch đêm.

Các mô hình du lịch đêm tại cố đô tập trung ở các khu vực trọng điểm như: tuyến phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu - Chu Văn An, phố đi bộ Hai Bà Trưng, không gian văn hóa nghệ thuật trục đường Lê Lợi, khu vực phụ cận Đại Nội, và không thể thiếu các tuyến đi bộ hai bờ sông Hương.

Nội bật trong số đó là chương trình biểu diễn nhã nhạc cung đình Huế duy trì định kỳ vào buổi tối tại Duyệt Thị Đường, Ca Huế trên sông Hương; những hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố tại phố đêm Hoàng Thành vào các tối cuối tuần. Ngoài ra, du khách cũng có thể tham quan TP. Huế về đêm qua các chương trình độc đáo.

Chẳng hạn như chương trình "Đại Nội về đêm" thí điểm kéo dài thời gian mở cửa đến 23h, trong vòng 4 tháng đã thu hút trên 20.000 lượt khách. Các tour "Huế về đêm" kết hợp xe điện, xe buýt 2 tầng, dạo bộ và thưởng thức Ca Huế hoặc ẩm thực truyền thống được các đơn vị lữ hành triển khai thời gian gần đây…

Huế đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước.

Hiện các tuyến ẩm thực đêm tại các đường Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão - Trương Định, với trên 100 cơ sở phục vụ đến sau 23h, trong đó khoảng 60% nhận được đánh giá tích cực trên nền tảng du lịch quốc tế. Huế còn phát triển một số hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe về đêm, bước đầu tạo ấn tượng với du khách. Ví dụ sự kiện "Hue Jogging" lần 6 năm 2025 đã thu hút gần 6.000 người tham gia…

SỐ HÓA MẠNH MẼ

Những năm gần đây, Huế đi đầu cả nước về xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh. Lợi thế này đang được tận dụng mạnh mẽ cho ngành du lịch. Cổng thông tin “Hue-S” hay các ứng dụng hỗ trợ du khách trực tuyến chứng minh tính tiện ích, giúp quảng bá điểm đến, đặt dịch vụ, định vị bản đồ du lịch.

Đến Đại Nội Huế, lăng tẩm triều Nguyễn, các mã QR sẵn sàng thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, tạo thuận lợi và cá nhân hóa hành trình khám phá của du khách. Sự hợp tác giữa Công ty Cổ phần Phygital Labs và thành phố Huế cũng đã và đang tạo ra các sản phẩm “đột phá” thúc đẩy chuyển đổi số trong du lịch, văn hóa, di sản.

Minh chứng là gần 100 cổ vật quý đã được định danh số với công nghệ blockchain (chuỗi khối) và NFC (công nghệ kết nối không dây tầm ngắn) được đưa lên các phòng triển lãm số. Người dân và du khách có thể tiếp cận di sản bằng công nghệ qua nhiều loại thiết bị như điện thoại, máy tính, kính thực tế ảo.

Chỉ trong thời gian ngắn, các phòng triển lãm số thu hút gần 10.000 lượt truy cập quốc tế từ hơn 40 quốc gia. Hệ thống Trạm du lịch tương tác Tap Quest đã được lắp thêm 70 trạm tại 12 địa điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế trong tháng 7/2025, nâng tổng số trạm ở Huế lên gần 100, thu hút hàng chục nghìn lượt check-in.

Các trạm du lịch tương tác thậm chí còn mở ra “khung trời” tương tác kỹ thuật số với giới trẻ. “Đế Đô Khảo Cổ Ký” - sản phẩm đồ chơi văn hóa về cổ vật triều Nguyễn dưới hình thức blindbox (hộp mù) được bán ra nhanh gấp 2 - 3 lần so với sản phẩm quà lưu niệm văn hóa khác. Mỗi sản phẩm này được gắn chip NFC, đưa quà lưu niệm trở thành “tài sản số” gắn với di sản, giúp xác thực và quản lý sản phẩm có bản quyền văn hóa.

Trong tương lai, Huế hoàn toàn có thể đưa di sản “xuất ngoại” bằng triển lãm số, với blockchain đóng vai trò bảo chứng cho tính xác thực. Khi đó, du khách ở bất kỳ đâu cũng có thể kết nối với Huế và vùng đất cố đô sẽ khẳng định vị thế của mình như một cửa ngõ toàn cầu về di sản số.