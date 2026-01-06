Hà Nội đón 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025

Du lịch Hà Nội đang cho thấy những bước bứt phá với lượng khách tăng mạnh, sản phẩm ngày càng đa dạng và cách làm mới mẻ. Từ di sản, văn hóa đến du lịch đêm, du lịch trải nghiệm, Thủ đô đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn và giàu bản sắc…

Theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố Hà Nội, năm 2025, ngành du lịch Thủ đô khi ước đón trên 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,87% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 7,82 triệu lượt, tăng 22,76%, còn khách nội địa đạt trên 25,88 triệu lượt, tăng 20,32%.

Cùng với lượng du khách tăng mạnh, tổng thu từ du lịch ước đạt trên 134,46 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm trước. Đáng chú ý, sự gia tăng doanh thu gắn liền với xu hướng kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế và khách có khả năng chi trả cao. Những kết quả trên cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của du lịch Hà Nội trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến trong khu vực ngày càng rõ nét.

Điểm sáng nổi bật của du lịch Hà Nội năm 2025 là sự đổi mới trong phát triển sản phẩm. Trong dịp kỉ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, Hà Nội thu hút du khách bằng sự đa dạng các tour và hoạt động du lịch gắn với di sản, di tích và các làng nghề. Những hành trình du lịch đường sông, đường sắt, metro, xe máy, xe đạp điện công cộng tạo dấu ấn riêng, mang đến cho du khách cách khám phá mới mẻ, tiện ích, gần gũi với thiên nhiên.

Các sản phẩm du lịch văn hóa tiếp tục giữ vai trò chủ lực với những tuyến mới gắn di sản, di tích và làng nghề, tiêu biểu như các hành trình trải nghiệm phía Tây và phía Nam thành phố, tour văn hóa đêm "Tiếng chuông Trấn Vũ" hay các chương trình đi bộ khám phá kiến trúc và nghệ thuật đô thị. Du lịch nông nghiệp, nông thôn và du lịch cộng đồng được mở rộng tại Phúc Thọ, Mỹ Đức, Ba Vì, góp phần đưa du khách về không gian làng quê và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, các sản phẩm du lịch đường sông và đường sắt từng bước hình thành bản sắc riêng, kết nối trung tâm Hà Nội với các vùng phụ cận, mở ra hướng tiếp cận mới cho du lịch trải nghiệm, thân thiện môi trường và giàu giá trị văn hóa.

Song hành với phát triển sản phẩm, công tác quảng bá và xúc tiến du lịch Hà Nội năm 2025 được triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp và có chiều sâu. Hàng loạt sự kiện quy mô lớn như Lễ hội Du lịch Hà Nội, Lễ hội Quà tặng Du lịch, Festival Thu, Lễ hội Áo dài hay các chương trình kích cầu đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi sự kiện, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông rộng khắp.

Ở thị trường quốc tế, Hà Nội tăng cường hiện diện tại các hội chợ du lịch lớn, triển lãm thế giới và chương trình xúc tiến tại châu Âu, Đông Bắc Á, Ấn Độ, Nhật Bản. Việc phối hợp công bố và khai thác các đường bay quốc tế mới, cùng chiến dịch quảng bá trên các nền tảng truyền thông toàn cầu, đã đưa hình ảnh Thủ đô lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Năm 2025, thành phố Hà Nội tiếp tục được các tổ chức du lịch uy tín trên thế giới bình chọn, vinh danh các giải thưởng danh giá như: điểm đến thành phố hàng đầu châu Á, điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu châu Á, thứ 2/25 điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á. Điều này cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của du lịch Hà Nội trên bản đồ quốc tế và khu vực.

Nhìn tổng thể, năm 2025 cho thấy du lịch Hà Nội đã bước qua giai đoạn phục hồi để tiến vào quỹ đạo tăng trưởng bền vững, với cấu trúc thị trường ngày càng cân đối, sản phẩm ngày càng đa dạng và công tác quản lý, xúc tiến ngày càng chuyên nghiệp. Những kết quả đạt được không chỉ tạo lực đẩy cho năm 2026 mà còn đặt nền móng quan trọng để Thủ đô hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới trong giai đoạn tới.

Trong không khí rộn ràng của ngày đầu năm mới, từ phố đi bộ trung tâm Hồ Hoàn Kiếm đến các di tích lịch sử, cho tới những không gian văn hóa, không khí du lịch đầu năm diễn ra sôi động nhưng vẫn trật tự, văn minh.

Những điểm nhấn góp phần tạo nên kết quả tăng trưởng ấn tượng này là chuỗi hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn như màn bắn pháo hoa tại 5 địa điểm, hàng loạt chương trình trải nghiệm mới ra mắt như không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa, chương trình countdown, triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, trình diễn âm nhạc, nghệ thuật quy tụ đông đảo nghệ sỹ trong và quốc tế...

Không gian triển lãm số “Hà Nội Rạng Rỡ – Ánh sáng và Di sản” chính thức ra mắt công chúng dịp Tết Dương lịch 2026.

Một bất ngờ nữa đối với khách du lịch là khi đến với Hoàng thành Thăng Long vào dịp năm mới này. Đó là không gian trải nghiệm đa giác quan Immersive, với 6 phân khu công nghệ đặc sắc như: Visual Mapping 3D - Phục dựng không gian văn hiến: đồ họa chuyển động kết hợp cảm biến thông minh, tái hiện trọn vẹn sự bề thế của kinh thành Thăng Long xưa, như đang dạo bước giữa hoàng cung thế kỷ XI.

Holobox 3D - Bảo vật triều Lý trong không gian ảo cho phép các hiện vật quý hiện diện dưới dạng hình ảnh ba chiều lơ lửng trong không gian thực. Hay trải nghiệm “Lễ tân ảo AI - Cuộc đối thoại xuyên không”: tương tác, trả lời trực tiếp câu hỏi của khách tham quan về triều đại nhà Lý và lịch sử Việt Nam bằng giọng nói tự nhiên. Kiosk thông tin tương tác - “Chạm” vào dòng chảy lịch sử, rồi ứng dụng “Selfie Render ảnh tự động AI - Hóa thân cùng cổ phục”; và “Chuyến du hành thực tế ảo”.

Có thể thấy, từ không gian du xuân truyền thống bên Hồ Hoàn Kiếm đến những trải nghiệm văn hóa - công nghệ hiện đại tại Hoàng thành Thăng Long, du lịch Hà Nội trong những ngày đầu năm 2026 đang cho thấy sức hút đa dạng, hài hòa giữa chiều sâu lịch sử và nhịp sống đương đại.

Visual Mapping 3D - Phục dựng không gian văn hiến tại Hoàng thành Thăng Long.

Với bước khởi đầu thuận lợi cho năm 2026, 560.000 lượt khách du lịch trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch phản ánh nhu cầu vui chơi, trải nghiệm ngày càng tăng cao của người dân, du khách. Đồng thời cho thấy hiệu quả từ tinh thần chủ động trong công tác xây dựng sản phẩm sáng tạo, quảng bá điểm đến, góp phần tạo đà cho ngành du lịch Thủ đô tăng tốc ngay thời điểm đầu năm mới.