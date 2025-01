Bộ trưởng Tài chính: Toàn ngành chứng khoán nỗ lực để nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm nay

Sáng ngày 2/1, lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2025 đã diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngay trước giờ mở cửa thị trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán năm 2025.

NĂM 2024: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH VÀ CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh năm 2024 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, thị trường chứng khoán mặc dù chịu áp lực lớn từ tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán quốc tế nhưng vẫn hoạt động ổn định, có sự tăng trưởng và ghi nhận những kết quả nổi bật nhờ sự hỗ trợ tích cực từ nền tảng kinh tế vĩ mô trong nước.

Trong đó, chỉ số VN-Index đạt 1.266,78 điểm, tăng 12,11% so với cuối năm trước, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 7.080,26 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm trước, tương đương 70% GDP năm 2023 với 720 mã cổ phiếu niêm yết và 886 cổ phiếu đăng ký giao dịch, giá trị giao dịch bình quân đạt 20.849 tỷ đồng/phiên, tăng 18,6% so với bình quân năm trước.

Các doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp đại chúng đã huy động gần 10 nghìn tỷ đồng vốn qua thị trường chứng khoán, khẳng định thị trường chứng khoán dần trở thành một kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tính đến cuối tháng 11/2024 đạt hơn 9,16 triệu tài khoản, tăng 26% so với cuối năm 2023.

Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2025 đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo UBND Thành phố, Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và sự quan tâm của các doanh nghiệp, thành viên thị trường và công chúng đầu tư.

Trên thị trường trái phiếu, hoạt động đấu thầu trái phiếu Chính phủ đã huy động cho Kho bạc Nhà nước trên 330.375,5 tỷ đồng, đạt 82,6% kế hoạch năm 2024, thanh khoản thị trường tăng 80,7%, giá trị giao dịch bình quân đạt 11.767 tỷ đồng/phiên.

Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục được vận hành an toàn, ổn định, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 211.037 hợp đồng/phiên.

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sau hơn 1 năm đi vào hoạt động đã luôn được vận hành an toàn, ổn định, thanh khoản thị trường tăng mạnh với giá trị giao dịch bình quân đạt 4.336 tỷ đồng/phiên.

NĂM 2025: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH TÍN CHỈ CARBON THỨ CẤP

Bước sang năm 2025, là một năm có những dấu mốc quan trọng, là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, năm kỷ niệm 80 năm thành lập nước, đồng thời đối với ngành tài chính và thị trường chứng khoán cũng có những sự kiện quan trọng. Nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ là khai thông các nguồn lực, tận dụng tối đa tiềm năng của đất nước để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế với những bước phát triển đột phá và bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành chứng khoán nỗ lực không ngừng cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra một môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và hấp dẫn, để thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm thu hút nguồn vốn trung và dài hạn cho Ngân sách Nhà nước, cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ cho ngành chứng khoán, tập trung vào các nhiệm vụ trọng yếu gồm: Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng các nghị định và văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung; triển khai Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, trong đó năm 2025 thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Đảm bảo tổ chức vận hành thị trường chứng khoán liên tục, an toàn, thông suốt, sớm đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động để đảm bảo sự đồng bộ về giao dịch và thanh toán sau giao dịch tại các Sở Giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký & Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, các định chế tài chính trung gian và các nhà đầu tư.

Sắp xếp và mở rộng thị trường, phân loại công ty niêm yết; đa dạng hóa, phát triển các sản phẩm mới, chỉ số khác, thị trường mới, dịch vụ mới trên thị trường, nghiên cứu xây dựng thị trường giao dịch tín chỉ carbon thứ cấp và thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên thị trường cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và nghĩa vụ công bố thông tin. Chú trọng công tác tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực cho các nhà đầu tư cá nhân; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho nhà đầu tư, thúc đẩy sự tham gia của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Cuối cùng, chủ động trong công tác hội nhập, hợp tác quốc tế, tiếp cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và các thị trường chứng khoán trong khu vực và thế giới.

Thay mặt lãnh đạo ngành chứng khoán, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương lĩnh hội thông điệp, ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị trong ngành chứng khoán quán triệt và tập trung toàn tâm, toàn lực tổ chức triển khai giải pháp xây dựng thị trường chứng khoán, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán vào năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan, cùng những giải pháp quan trọng của Chính phủ, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục phát triển ngày càng công khai, minh bạch