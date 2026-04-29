Trang chủ Bất động sản

Hà Nội lập quy hoạch cải tạo chung cư cũ theo lộ trình đến năm 2027

Thanh Xuân

29/04/2026, 10:13

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch nghiên cứu lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu kết thúc 100% công tác lập quy hoạch đối với các khu chung cư cũ vào quý 2/2027.

Ảnh minh họa.

Kế hoạch được xây dựng nhằm triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Quy định quản lý đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị đã được UBND Thành phố phê duyệt. Đồng thời, thống nhất với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được UBND Thành phố phê duyệt Nhiệm vụ tại Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 21/2/2026; thực hiện chủ trương, định hướng của Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và các quy định của Luật Thủ đô.

Đây sẽ là cơ sở để triển khai thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, Đề án quy gom đối với các nhà chung cư cũ độc lập, đơn lẻ, đảm bảo tiến độ và triển khai dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố; đảm bảo đồng bộ với Chương trình phát triển đô thị của Thành phố.

Đối tượng thực hiện là toàn bộ nhà chung cư theo Danh mục được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 5/11/2025 tại 48 phường, xã nơi có nhà chung cư cũ gồm: Đống Đa; Láng; Kim Liên; Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Ô Chợ Dừa; Ba Đình; Giảng Võ; Ngọc Hà; Hai Bà Trưng; Vĩnh Tuy; Cầu Giấy; Nghĩa Đô; Thanh Xuân; Thanh Liệt; Khương Đình; Hoàng Liệt; Hoàng Mai; Vĩnh Hưng; Yên Sở; Long Biên; Bồ Đề; Việt Hưng; Phúc Lợi; Đông Ngạc; Vĩnh Thanh; Thanh Trì; Phúc Thịnh; Hà Đông; Bạch Mai; Tương Mai; Phú Diễn; Tây Hồ; Phú Thượng; Gia Lâm; Hồng Hà; Thư Lâm; Đông Anh; Phương Liệt; Cửa Nam; Hoàn Kiếm; Đại Mỗ; Xuân Mai; Yên Hòa; Từ Liêm; Đại Thanh; Xuân Phương; Ngọc Hồi; Phù Đổng.

Để thực hiện, UBND cấp phường, xã sẽ tổ chức lập quy hoạch; nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư; việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (gồm nhiệm vụ và quy hoạch) được thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 144/2025/QH15; Nghị định 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ...

Theo tiến độ đề ra, các phường, xã phải hoàn thành triển khai lập quy hoạch trong quý 2/2026; hoàn thành Đề án quy gom các nhà chung cư đơn lẻ, độc lập xong trong quý 3/2026.

Đối với các Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, ưu tiên triển khai ngay công tác lập quy hoạch những khu chung cư/nhà chung cư đã có kết quả kiểm định, đánh giá chất lượng thuộc đối tượng phải phá dỡ.

Các khu vực phải lập quy hoạch, trong đó trường hợp đã được phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cần xong trong quý 2/2026; đang nghiên cứu triển khai, chưa được phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch, thì đảm bảo 50% số lượng khu chung cư cũ hoàn thành công tác lập quy hoạch trong năm 2026. Kết thúc công tác lập quy hoạch 100% các khu chung cư cũ trên địa bàn vào quý 2/2027.

Các khu vực lập Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 cần linh hoạt theo yêu cầu đầu tư xây dựng theo Dự án cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ. Kết thúc công tác thỏa thuận (100%) Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 các nhà chung cư cũ trên địa bàn vào quý 3/2027.

Nếu có nhu cầu, nhà chung cư sẽ được phân hạng

Câu chuyện thành công của những đô thị mẫu mực trên thế giới như Vauban hay Hammarby Sjöstad đang được vận hành theo 4 lớp giá trị cốt lõi: Lớp quy hoạch - nền tảng giá trị; Lớp hạ tầng - đòn bẩy tăng trưởng; Lớp cộng đồng - yếu tố tạo nên sức sống; Lớp tài sản mang giá trị biểu tượng.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Hát Môn (Hà Nội), khoảng 3.767ha. Trong đó, quy mô lập quy hoạch di tích có diện tích 58,42ha, với Khu vực bảo vệ của di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn diện tích 16,33ha; Khu vực nghiên cứu, mở rộng 42,09ha…

Khái niệm "Nấc thang cuộc đời" (Ladder of Life) hay "Chu kỳ cư trú" (Residential Lifecycle) vốn là một nền tảng cơ bản trong nghiên cứu xã hội. Từ năm 1977, học giả Constance Perin đã mô tả cách thức một cá nhân dịch chuyển qua các nấc thang cuộc đời thông qua sự thay đổi hình thái cư trú.

Trong công tác phát triển nhà ở xã hội, 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, lũy kế khởi công xây dựng là 226 dự án với quy mô 228.725 căn và đã hoàn thành 5.426 căn. Song hiện vẫn còn một số địa phương chưa chú trọng đến công tác này…

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh triển khai đề án chỉnh trang đô thị, tập trung di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch; đồng thời tăng tốc đầu tư hạ tầng nhằm cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

