Đầu tư

Bộ Xây dựng đề nghị tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của UAV

Minh Kiệt

25/02/2026, 15:45

Sau hàng loạt vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập khu vực cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khiến nhiều chuyến bay phải chờ, chuyển hướng, Bộ Xây dựng đề nghị tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi uy hiếp an ninh, an toàn hàng không...

Nhiều người dân sử dụng flycam - Ảnh minh hoạ.
Nhiều người dân sử dụng flycam - Ảnh minh hoạ.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sân bay về việc ngăn chặn UAV uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay tại cảng hàng không, sân bay.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026, khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng liên tiếp xảy ra nhiều vụ UAV xâm nhập khu vực tàu bay cất cánh, tiếp cận và hạ cánh.

Các UAV được phát hiện hoạt động ở độ cao từ 1.000 đến 3.800 feet. Nhiều chuyến bay buộc phải bay chờ, tạm dừng khai thác, thay đổi đường cất hạ cánh hoặc chuyển hướng đến sân bay dự bị, gây gián đoạn dây chuyền khai thác, thiệt hại kinh tế và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, uy hiếp trực tiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Đơn cử, ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết), có 2 vụ UAV hoạt động trong khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, làm 17 chuyến bay phải bay chờ, 1 chuyến chuyển hướng đến sân bay dự bị và 15 chuyến chờ khởi hành. Ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết) tiếp tục xảy ra 1 vụ UAV và 1 vụ UAV/hoặc bóng bay, khiến 18 chuyến bay phải bay chờ, 4 chuyến chuyển hướng và 14 chuyến chờ khởi hành.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhận định các vụ việc có xu hướng tái diễn, diễn biến phức tạp, cho thấy công tác kiểm soát, ngăn chặn UAV trái phép tại khu vực lân cận cảng hàng không chưa thực sự hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn bay và an ninh quốc gia, đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Bính Ngọ.

Để chủ động ngăn chặn tình trạng mất an ninh, an toàn bay, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố các địa phương chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động UAV và các phương tiện bay khác, bảo đảm tuân thủ Nghị định số 288/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan.

Đối với thành phố Đà Nẵng, Bộ đề nghị thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành thường trực giữa lực lượng công an, quân đội và các đơn vị hàng không dân dụng nhằm giám sát, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường cảnh giới, kiểm tra và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm; xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn từ xa đối với UAV xâm nhập trái phép khu vực hạn chế bay; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo cộng đồng, nhất là khu dân cư quanh sân bay, về nguy cơ, hậu quả pháp lý và chế tài xử lý đối với hành vi uy hiếp an toàn hoạt động bay.

Từ khóa:

an ninh hàng không dân sinh đầu tư hàng không

5 tuyến cao tốc của VEC phục vụ 2,68 triệu lượt xe dịp Tết, tăng gần 19%

5 tuyến cao tốc của VEC phục vụ 2,68 triệu lượt xe dịp Tết, tăng gần 19%

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 5 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đã phục vụ khoảng 2,68 triệu lượt phương tiện, tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận nhiều mốc lưu lượng kỷ lục mới...

Đề xuất gần 30.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng lên 6 làn xe

Đề xuất gần 30.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng lên 6 làn xe

UBND TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang đề xuất mở rộng toàn tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 30.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027...

Đảm bảo vật liệu xây dựng cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Đảm bảo vật liệu xây dựng cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Trước nhu cầu vật liệu xây dựng gia tăng phục vụ loạt dự án chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành chủ động bảo đảm nguồn cung, nâng công suất khai thác và tháo gỡ vướng nhằm đáp ứng tiến độ thi công...

Nghệ An quyết tâm khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24.000 tỷ vào dịp 30/4

Nghệ An quyết tâm khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24.000 tỷ vào dịp 30/4

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài khoảng 60 km, đi qua địa phận 9 xã của tỉnh Nghệ An...

Phú Thọ: Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng cầu sông Lô mới trong đầu năm 2027

Phú Thọ: Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng cầu sông Lô mới trong đầu năm 2027

UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất phương án xây dựng cầu sông Lô mới tại xã Đoan Hùng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng, triển khai theo trình tự công trình khẩn cấp, phấn đấu khánh thành trước Tết năm 2027...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy