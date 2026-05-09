Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa và phân cấp 157 thủ tục hành chính

Tại hội nghị giao ban công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2026, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, cho biết Bộ đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể, trong tháng 4/2026, Bộ Xây dựng đã khẩn trương rà soát toàn bộ 454 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Qua đó, đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa và phân cấp 157 thủ tục, tương đương gần 35%. Bộ cũng đề xuất cắt giảm 19 ngành, nghề đầu tư kinh doanh (chiếm 30%) và 102/249 điều kiện đầu tư kinh doanh, đạt tỷ lệ gần 41%.

Với kết quả này, Bộ Xây dựng trở thành một trong 3 bộ bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao theo Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2. Sang tháng 5/2026, Bộ sẽ tiếp tục tập trung cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết hồ sơ. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo đúng chỉ đạo.

Ngoài ra, Bộ đã trình và được Chính phủ thông qua hồ sơ chính sách Bộ luật Hàng hải và đường thủy Việt Nam (Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 1/4/2026). Hiện nay, Bộ Xây dựng đang xây dựng nội dung dự thảo Bộ luật trên cơ sở chính sách đã được Chính phủ thông qua và cũng khẩn trương thực hiện xây dựng các Luật chuyên ngành theo chương trình công tác.

Đặc biệt, theo đại diện Bộ Xây dựng, nhiều thủ tục liên quan đến mở, đóng cảng hàng không, cấp giấy chứng nhận đăng ký sân bay cũng được đề xuất bãi bỏ trong dự thảo nghị định mới vừa được Bộ Xây dựng trình Chính phủ.

Cụ thể, theo dự thảo Nghị định về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh vừa trình Chính phủ, Bộ Xây dựng thực hiện phân cấp đảm bảo nguyên tắc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; không can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, minh bạch, an toàn và hiệu quả đảm bảo phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng, Chính phủ.

Dự thảo định hướng hạn chế việc sử dụng nhiều giấy phép trong công tác quản lý, chuyển thành hậu kiểm; đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Bên cạnh đó, nguyên tắc giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng quy định rõ về thời hạn nộp phí thẩm định, thời hợp tổ chức, cá nhân được hoàn thiện, làm rõ hồ sơ của thủ tục hành chính.

Bộ Xây dựng cho biết dự thảo thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm, phân cấp 14/26 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không. Đáng chú ý, có 10 thủ tục hành chính được đề xuất bãi bỏ bao gồm thủ tục mở cảng hàng không, sân bay; nhóm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay như: cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay; cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay; sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay; cấp lại chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay.

Mặt khác, dự thảo đề xuất bãi bỏ nhóm thủ tục đóng cảng hàng không, sân bay như: đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, sự cố, tai nạn hàng không và các tình huống bất thường khác uy hiếp đến an toàn hàng không; đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay để cải tạo, mở rộng, sửa chữa kết cấu hạ tầng; đóng tạm thời một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay.

Hai thủ tục khác cũng đề xuất bãi bỏ là phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng trong phạm vi ranh giới dự án được giao đầu tư và cấp số biển kiểm soát của tiện hoạt động tại cảng hàng không.

Đối với thủ tục được điều chỉnh, cắt giảm, dự thảo chuyển đề xuất thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị chuyên ngành sang Cục Đăng kiểm là cơ quan giải quyết. Ngoài ra, cắt giảm một phần theo hướng bỏ quy định cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với thiết bị chuyên ngành hàng không nhằm cắt giảm thủ tục hành chính cho đơn vị thực hiện.

Về phân cấp, dự thảo thực hiện theo Quyết định số 1015 ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Theo đó, hai thủ tục được phân cấp từ Bộ Xây dựng xuống Cục Hàng không Việt Nam là cấp giấy phép kinh doanh cảng hàng không và cấp lại giấy phép kinh doanh cảng hàng không.