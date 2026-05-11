Bộ Xây dựng: Hơn 3.800 km cao tốc trên cả nước đã được đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật

Theo báo cáo tổng hợp về lĩnh vực đường bộ của Bộ Xây dựng, đến nay cả nước đã đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật khoảng 3.803 km đường bộ cao tốc, gồm 3.345 km tuyến chính và 458 km nút giao, đường dẫn.

Đặc biệt, vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hệ thống giao thông, đảm nhận khoảng 70–75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và khoảng 91% vận tải hành khách.

Bộ Xây dựng hiện đang trực tiếp quản lý các tuyến quốc lộ trọng yếu có tính liên vùng, liên quốc gia với tổng chiều dài khoảng 4.875 km (chiếm 20%); phần còn lại do các nhà đầu tư BOT quản lý hoặc đang được bàn giao cho các chủ đầu tư để cải tạo, nâng cấp. Đồng thời, hơn 70% chiều dài quốc lộ, tương đương khoảng 17.520 km, đã được phân cấp cho địa phương quản lý.

Trên phạm vi toàn quốc, đang triển khai 38 dự án hạ tầng đường bộ với tổng chiều dài khoảng 2.111 km. Trong đó, Bộ Xây dựng thực hiện 8 dự án (284 km), các địa phương triển khai 29 dự án (1.797 km) và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thực hiện 1 dự án dài 30 km.

Ngoài ra, ở lĩnh vực hàng hải và đường thủy, kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện, giúp năng lực thông qua và vận tải tăng nhanh, từ 706,1 triệu tấn năm 2021 lên 955,5 triệu tấn năm 2025. Hiện cả nước có 309 bến cảng với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 107 km, cùng 14 bến cảng dầu khí ngoài khơi. Hệ thống luồng hàng hải, báo hiệu, đê kè được đầu tư tương đối đồng bộ, đáp ứng 100% nhu cầu vận tải xuất nhập khẩu và nội địa.

Đối với đường thủy nội địa, mạng lưới khai thác đạt khoảng 25.108,6 km. Dù trong thời gian dài chưa được đầu tư tương xứng, hệ thống này vẫn từng bước hình thành các tuyến vận tải chủ lực, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch theo hướng tích hợp, tăng cường liên kết giữa hàng hải và đường thủy nội địa; ưu tiên đầu tư các cảng cửa ngõ và luồng tuyến trọng điểm; đồng thời đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án cảng biển lớn như Gemalink giai đoạn 2, Cái Mép Hạ, Liên Chiểu, Lạch Huyện và Hòn Khoai. Song song với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao năng lực quản lý của địa phương.

Trong lĩnh vực hàng không, Bộ Xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nhằm sớm đưa vào khai thác, gồm Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau; cải tạo đường cất, hạ cánh tại các sân bay Vinh, Liên Khương; nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027; và đầu tư xây dựng đường cất, hạ cánh số 2 tại Cảng Hàng không Phù Cát.

Cùng với đó, quy hoạch hệ thống cảng hàng không sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại; tiến độ các dự án trọng điểm được đẩy nhanh; phân cấp, phân quyền được tăng cường gắn với nâng cao năng lực quản lý.

Ngành hàng không cũng được định hướng phát triển mạnh theo hướng mở rộng mạng bay quốc tế, gắn với phát triển logistics, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực các hãng bay và cơ cấu đội tàu bay hợp lý, qua đó tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.