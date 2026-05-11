Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Bộ Xây dựng: Hơn 3.800 km cao tốc trên cả nước đã được đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật

Gia Huy

11/05/2026, 11:52

Vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hệ thống giao thông, đảm nhận khoảng 70–75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và khoảng 91% vận tải hành khách...

Đã có hơn 3.800 km cao tốc được đưa vào khai thác.
Đã có hơn 3.800 km cao tốc được đưa vào khai thác.

Theo báo cáo tổng hợp về lĩnh vực đường bộ của Bộ Xây dựng, đến nay cả nước đã đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật khoảng 3.803 km đường bộ cao tốc, gồm 3.345 km tuyến chính và 458 km nút giao, đường dẫn.

Đặc biệt, vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hệ thống giao thông, đảm nhận khoảng 70–75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và khoảng 91% vận tải hành khách.

Bộ Xây dựng hiện đang trực tiếp quản lý các tuyến quốc lộ trọng yếu có tính liên vùng, liên quốc gia với tổng chiều dài khoảng 4.875 km (chiếm 20%); phần còn lại do các nhà đầu tư BOT quản lý hoặc đang được bàn giao cho các chủ đầu tư để cải tạo, nâng cấp. Đồng thời, hơn 70% chiều dài quốc lộ, tương đương khoảng 17.520 km, đã được phân cấp cho địa phương quản lý.

Trên phạm vi toàn quốc, đang triển khai 38 dự án hạ tầng đường bộ với tổng chiều dài khoảng 2.111 km. Trong đó, Bộ Xây dựng thực hiện 8 dự án (284 km), các địa phương triển khai 29 dự án (1.797 km) và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thực hiện 1 dự án dài 30 km.

Ngoài ra, ở lĩnh vực hàng hải và đường thủy, kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện, giúp năng lực thông qua và vận tải tăng nhanh, từ 706,1 triệu tấn năm 2021 lên 955,5 triệu tấn năm 2025. Hiện cả nước có 309 bến cảng với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 107 km, cùng 14 bến cảng dầu khí ngoài khơi. Hệ thống luồng hàng hải, báo hiệu, đê kè được đầu tư tương đối đồng bộ, đáp ứng 100% nhu cầu vận tải xuất nhập khẩu và nội địa.

Đối với đường thủy nội địa, mạng lưới khai thác đạt khoảng 25.108,6 km. Dù trong thời gian dài chưa được đầu tư tương xứng, hệ thống này vẫn từng bước hình thành các tuyến vận tải chủ lực, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch theo hướng tích hợp, tăng cường liên kết giữa hàng hải và đường thủy nội địa; ưu tiên đầu tư các cảng cửa ngõ và luồng tuyến trọng điểm; đồng thời đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án cảng biển lớn như Gemalink giai đoạn 2, Cái Mép Hạ, Liên Chiểu, Lạch Huyện và Hòn Khoai. Song song với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao năng lực quản lý của địa phương.

Trong lĩnh vực hàng không, Bộ Xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nhằm sớm đưa vào khai thác, gồm Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau; cải tạo đường cất, hạ cánh tại các sân bay Vinh, Liên Khương; nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027; và đầu tư xây dựng đường cất, hạ cánh số 2 tại Cảng Hàng không Phù Cát.

Cùng với đó, quy hoạch hệ thống cảng hàng không sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại; tiến độ các dự án trọng điểm được đẩy nhanh; phân cấp, phân quyền được tăng cường gắn với nâng cao năng lực quản lý.

Ngành hàng không cũng được định hướng phát triển mạnh theo hướng mở rộng mạng bay quốc tế, gắn với phát triển logistics, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực các hãng bay và cơ cấu đội tàu bay hợp lý, qua đó tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu thông toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam trước 19/5

19:39, 09/05/2026

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu thông toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam trước 19/5

Nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Măng Đen theo phương thức PPP

10:43, 07/05/2026

Nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Măng Đen theo phương thức PPP

Ninh Bình: Phấn đấu hoàn thành mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn trước 30/6

11:02, 05/05/2026

Ninh Bình: Phấn đấu hoàn thành mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn trước 30/6

Từ khóa:

Bộ Xây dựng Cao tốc đầu tư đường bộ hạ tầng Hạ tầng đường cao tốc

Đọc thêm

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Từ mô hình “6 nhà” với sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung số đến việc ứng dụng Starlink để xóa những vùng “lõm sóng”, phiên đối thoại VPSF 2026 tại Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để biến những khó khăn đặc thù của vùng cao thành cơ hội bứt phá trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới…

Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới

Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Điện Biên năm 2026, địa phương đã chào đón hơn 750 đại biểu, doanh nhân và nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham dự. Sự kiện ghi nhận 22 nhà đầu tư ký biên bản hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng; đồng thời 11 nhà đầu tư được trao 12 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 48.320 tỷ đồng...

Hà Nội và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Hà Nội và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Hiện nay, tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) đang được đánh giá là một trong những nơi có thế mạnh về công nghệ xanh và phát triển bền vững và phù hợp với định hướng phát triển xanh mà Hà Nội đang hướng tới...

Đến năm 2030, hơn 95% dân số tiếp cận sân bay trong bán kính 100km

Đến năm 2030, hơn 95% dân số tiếp cận sân bay trong bán kính 100km

Bộ Xây dựng cho biết quá trình điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ nghiên cứu bổ sung thêm một số sân bay mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có trên 95% dân số tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100km...

Huế thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch tâm linh với tỉnh Miền Trung Sri Lanka

Huế thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch tâm linh với tỉnh Miền Trung Sri Lanka

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Huế vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Chính quyền tỉnh Miền Trung Sri Lanka nhằm trao đổi định hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, bảo tồn di sản, du lịch tâm linh và xúc tiến thương mại...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

2

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

3

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Đầu tư

4

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

Thế giới

5

Tác động việc làm từ các dự án điện hạt nhân

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy