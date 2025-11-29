Thứ Bảy, 29/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Hạ tầng

Giải phóng mặt bằng ì ạch, hai dự án giao thông lớn ở Quảng Trị áp lực tiến độ

Nguyễn Thuấn

29/11/2025, 10:59

Trước tình trạng vướng mắc mặt bằng kéo dài khiến hai dự án giao thông trọng điểm chậm triển khai, Bộ Xây dựng đề nghị Quảng Trị tập trung xử lý dứt điểm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để không ảnh hưởng kế hoạch giải ngân vốn và tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ
Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện số 98/CĐ-BXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng Quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn và Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà.

Theo Bộ Xây dựng, hai dự án trên do Bộ làm cơ quan chủ quản và giao Sở Xây dựng Quảng Trị làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là tăng cường kết nối, nâng cao năng lực vận tải trên địa bàn; giảm tải cho Quốc lộ 1 và các tuyến đường qua khu vực đô thị; đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh và khu vực. Toàn bộ dự án được yêu cầu hoàn thành trong năm 2025.

Trong thời gian triển khai, Bộ Xây dựng đã nhiều lần có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng Quảng Trị, công tác bàn giao mặt bằng vẫn còn nhiều điểm nghẽn kéo dài.

Cụ  thể, tại Dự án thành phần 1 – Quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn, các đơn vị đang thi công nâng đường dây 500kV và hạ ngầm đường dây 22kV, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2025. Tuy vậy, vẫn còn 2 hộ thuộc khu vực nút giao đường Nguyễn Trãi (phường Ba Đồn) và 6 hộ tại nút giao Quốc lộ 1 (xã Quảng Trạch) chưa bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ Dự án Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ Dự án Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn 

Ở Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, mới bàn giao được 13,25/13,3km. Phần còn lại dài khoảng 50m liên quan đến 2 hộ dân tại nút giao Quốc lộ 1 thuộc khu vực xã Phong Bình (cũ). Việc chậm bàn giao mặt bằng khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời tạo nguy cơ không thể hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025, kéo theo khó khăn về giải ngân vốn đầu tư công.

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương xử lý dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại, hoàn thành ngay công tác giải phóng mặt bằng cho cả hai dự án.

Bộ Xây dựng đồng thời ghi nhận sự phối hợp của tỉnh Quảng Trị thời gian qua và bày tỏ mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành trong giai đoạn tiếp theo để dự án được triển khai đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Bộ cũng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Hà Nội sắp có tuyến đường gần 500 tỷ kết nối Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn

15:23, 24/11/2025

Hà Nội sắp có tuyến đường gần 500 tỷ kết nối Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Thanh Hóa: Tháo gỡ điểm nghẽn cho 39 dự án quy mô 112.000 tỷ đồng

09:41, 20/11/2025

Thanh Hóa: Tháo gỡ điểm nghẽn cho 39 dự án quy mô 112.000 tỷ đồng

Từ khóa:

Bộ Xây dựng bồi thường tái định cư Dự án Quốc lộ 12A đường tránh Đông Hà giải phóng mặt bằng quảng trị tiến độ thi công

Đọc thêm

Cần Thơ: Điểm sáng thu hút đầu tư của khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Cần Thơ: Điểm sáng thu hút đầu tư của khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Thành phố Cần Thơ đang khẳng định một “sức bật” mới, mạnh mẽ qua hàng loạt chỉ số tăng trưởng ấn tượng về công nghiệp, thương mai, dịch vụ…, kỳ vọng cho một giai đoạn phát triển mới, sau sáp nhập.

Giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ: Quảng Trị ra “tối hậu thư” cho các điểm nghẽn

Giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ: Quảng Trị ra “tối hậu thư” cho các điểm nghẽn

Quảng Trị đang tập trung tháo gỡ các tồn đọng trong bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ, sau khi kiểm tra tiến độ cho thấy một số vị trí hạ tầng kỹ thuật và đất đai vẫn chưa thể hoàn thành theo kế hoạch.

Giải quyết các thách thức để xây dựng danh mục các dự án PPP vững mạnh

Giải quyết các thách thức để xây dựng danh mục các dự án PPP vững mạnh

Đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) tại Việt Nam vẫn còn đối mặt nhiều thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc từ Chính phủ

Bác đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay Cần Thơ

Bác đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay Cần Thơ

Hạ tầng hiện nay của sân bay Cần Thơ gồm một đường băng, 10 vị trí đậu máy bay và một nhà ga hành khách công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không của địa phương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nên chưa cần sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng trong giai đoạn hiện nay...

Quảng Trị: Tập trung tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc các dự án tại Khu kinh tế Hòn La

Quảng Trị: Tập trung tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc các dự án tại Khu kinh tế Hòn La

Trước yêu cầu tăng tốc các dự án trọng điểm, Quảng Trị đang chỉ đạo quyết liệt nhằm xử lý những hạn chế còn tồn tại tại Khu Kinh tế Hòn La, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn cho nhà đầu tư...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ tăng 5 phiên liên tiếp, giá dầu giảm trong lúc chờ tin Nga - Ukraine

Thế giới

2

Giá vàng bứt phá mạnh qua mốc 4.200 USD/oz, giá bạc cao chưa từng thấy

Thế giới

3

Kế hoạch vận hành hệ thống điện năm 2026: Chủ động nguồn cung, đáp ứng tăng trưởng

Thị trường

4

Tháo gỡ các “điểm nghẽn”, đón làn sóng FDI thế hệ mới vào khu công nghiệp

Thị trường

5

VNREA yêu cầu siết chặt hành nghề môi giới bất động sản

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy