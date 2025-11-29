Giải phóng mặt bằng ì ạch, hai dự án giao thông lớn ở Quảng Trị áp lực tiến độ

Trước tình trạng vướng mắc mặt bằng kéo dài khiến hai dự án giao thông trọng điểm chậm triển khai, Bộ Xây dựng đề nghị Quảng Trị tập trung xử lý dứt điểm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để không ảnh hưởng kế hoạch giải ngân vốn và tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện số 98/CĐ-BXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng Quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn và Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà.

Theo Bộ Xây dựng, hai dự án trên do Bộ làm cơ quan chủ quản và giao Sở Xây dựng Quảng Trị làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là tăng cường kết nối, nâng cao năng lực vận tải trên địa bàn; giảm tải cho Quốc lộ 1 và các tuyến đường qua khu vực đô thị; đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh và khu vực. Toàn bộ dự án được yêu cầu hoàn thành trong năm 2025.

Trong thời gian triển khai, Bộ Xây dựng đã nhiều lần có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng Quảng Trị, công tác bàn giao mặt bằng vẫn còn nhiều điểm nghẽn kéo dài.

Cụ thể, tại Dự án thành phần 1 – Quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn, các đơn vị đang thi công nâng đường dây 500kV và hạ ngầm đường dây 22kV, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2025. Tuy vậy, vẫn còn 2 hộ thuộc khu vực nút giao đường Nguyễn Trãi (phường Ba Đồn) và 6 hộ tại nút giao Quốc lộ 1 (xã Quảng Trạch) chưa bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ Dự án Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn

Ở Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, mới bàn giao được 13,25/13,3km. Phần còn lại dài khoảng 50m liên quan đến 2 hộ dân tại nút giao Quốc lộ 1 thuộc khu vực xã Phong Bình (cũ). Việc chậm bàn giao mặt bằng khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời tạo nguy cơ không thể hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025, kéo theo khó khăn về giải ngân vốn đầu tư công.

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương xử lý dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại, hoàn thành ngay công tác giải phóng mặt bằng cho cả hai dự án.

Bộ Xây dựng đồng thời ghi nhận sự phối hợp của tỉnh Quảng Trị thời gian qua và bày tỏ mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành trong giai đoạn tiếp theo để dự án được triển khai đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Bộ cũng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.