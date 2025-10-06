Bộ Xây dựng quyết tâm hoàn thành các công trình trọng điểm dự kiến khánh thành ngày 19/12

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra, để tổ chức khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025. Đặc biệt là các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2025.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2025 của ngành Xây dựng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết, Bộ Xây dựng đã triển khai quyết liệt, kịp thời các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ; tập trung triển khai rà soát tổng thể, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để cho chính quyền địa phương gắn với việc tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

TẬP TRUNG RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Trong công tác đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành nhiều văn bản, nghị quyết quan trọng, định hướng chiến lược đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; điều chỉnh tiến độ và triển khai giai đoạn 1 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Trong công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ đã tham mưu, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Từ đầu năm 2025 đến nay, kết quả đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có nhiều tín hiệu tích cực. Cả nước đã hoàn thành 43.681/100.275 căn (đạt 43,6%), dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 39.245 căn (đạt 83%).

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hiện nay, Bộ đang cung cấp 271 dịch vụ công trực tuyến (đạt tỷ lệ 84,68%); đồng thời, tập trung hoàn thành việc xây dựng 10 cơ sở dữ liệu. Theo kết quả công bố trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ Xây dựng xếp hạng thứ Nhất trong khối các bộ, ngành về chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Trong công tác quản lý vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động vận tải, đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ vào các dịp cao điểm; đặc biệt là dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá, trong 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng Bộ Xây dựng cơ bản hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm 2025, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2025.

Trước hết, Vụ Pháp chế phối hợp với các cục, vụ liên quan tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án. Đặc biệt là hoàn thiện Luật Hàng không, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Xây dựng (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025). Đồng thời hoàn thành 10 dự thảo Nghị định theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Về tiến độ, giải ngân các dự án trọng điểm, Bộ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra để tổ chức khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025. Đặc biệt là các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

“Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trọng điểm giao thông vận tải, bảo đảm tỷ lệ giải ngân của Bộ Xây dựng không thấp hơn mức giải ngân bình quân chung cả nước”, Bộ trưởng yêu cầu.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình trong lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng theo phân cấp, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia.

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng tăng cường công tác quản lý xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông; kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, biện pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ; nghiên cứu, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thoát nước trong đô thị.

Vụ Khoa học, công nghệ môi trường và vật liệu xây dựng cùng Trung tâm Công nghệ thông tin tích cực làm việc với các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ, các doanh nghiệp mạnh trong ngành để thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản khẩn trương xây dựng kế hoạch tăng cường, thúc đẩy phát triển đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; đề xuất giải pháp cụ thể để đẩy mạnh triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 – 2030”; xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản để trình Chính phủ. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án thí điểm mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản”; "Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản”; sửa đổi Nghị định 100/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia...