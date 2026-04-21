Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường vận tải, bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Bộ Xây dựng có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai thực hiện Công điện số 30/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4–1/5...

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị chủ động bám sát tình hình thực tế, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện vận chuyển trong dịp cao điểm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải.

Các Cục quản lý chuyên ngành được giao tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tại địa phương; tổ chức phương án điều tiết giao thông hợp lý, hạn chế ùn tắc tại các tuyến trục chính, đặc biệt là khu vực kết nối Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các đầu mối giao thông lớn như sân bay, ga đường sắt, bến xe, cảng biển.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố được yêu cầu phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, đồng thời kiểm soát chặt giá cước, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng biến động chi phí để tăng giá bất hợp lý; tăng cường kiểm tra điều kiện phương tiện, người lái, bảo đảm an toàn khai thác và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, hàng không, đường sắt xây dựng kế hoạch tăng chuyến trong các ngày cao điểm, bảo đảm phù hợp với năng lực hạ tầng và an toàn khai thác, hạn chế tối đa tình trạng chậm, hủy chuyến. Các cảng hàng không phải chủ động phương án phân luồng, tăng cường nhân lực để tránh ùn tắc tại khu vực nhà ga.

Cùng với đó, các đơn vị phải rà soát, bảo đảm điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời xử lý các bất cập về tổ chức giao thông; bố trí điểm dừng nghỉ tạm thời trên các tuyến cao tốc; xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông khi xảy ra sự cố.

Bộ Xây dựng yêu cầu công bố rộng rãi đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân; tổ chức trực 24/7 trong suốt kỳ nghỉ lễ và thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày về tình hình vận tải, trật tự an toàn giao thông để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.