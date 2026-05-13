Bộ Y tế ban hành danh mục khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Người dân từ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng, và làm các xét nghiệm cận lâm sàng như xét nghiệm máu; chẩn đoán hình ảnh...

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Mục tiêu nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên phạm vi toàn quốc.

Phấn đấu đạt mục tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời từ năm 2026.

Theo hướng dẫn mới nhất, người từ đủ 18 tuổi sẽ được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng như: Xét nghiệm máu; xét nghiệm nước tiểu; chẩn đoán hình ảnh (X.quang tim phổi thẳng).

Các xét nghiệm khác thực hiện theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương, hoặc khi có yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Khi hỏi tiền sử bệnh tật, khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh nếu có dấu hiệu tổn thương nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hay bệnh lý khác, người hành nghề cần chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên khoa làm căn cứ chẩn đoán, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để chẩn đoán và can thiệp sớm bệnh tật.

Danh mục khám chuyên khoa phụ sản trong khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ, bao gồm: Khám phụ khoa; sàng lọc ung thư cổ tử cung; sàng lọc ung thư vú; siêu âm tử cung - phần phụ (khi có chỉ định của bác sỹ khám).

Đối với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng. Các xét nghiệm cận lâm sàng thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ hoặc yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương, đơn vị.

Với trẻ em dưới 6 tuổi, nội dung khám theo quy định của Bộ Y tế gồm: Các dấu hiệu sinh tồn; đánh giá tình trạng dinh dưỡng; đánh giá sự phát triển tinh thần, vận động; đánh giá tiêm chủng; thăm khám toàn thân và các bộ phận: da, đầu - cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng và cơ quan sinh dục, cơ xương khớp và thần kinh.

Cùng với đó, có có cả phần khám trắc nghiệm phát hiện nguy cơ tự kỷ (áp dụng cho trẻ từ 16-30 tháng tuổi).

Bộ Y tế yêu cầu khám đầy đủ các nội dung theo quy định để đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ. Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu bất thường, phát hiện bệnh tật, cần phải khám và điều trị bệnh, tư vấn chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để khám và điều trị kịp thời.

Về địa điểm khám khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Y tế nêu rõ ưu tiên tổ chức tại Trạm y tế xã/phường khi bố trí nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Đối với các đối tượng là cán bộ, học sinh, người lao động thuộc các ngành, nghề đặc thù, Bộ Y tế hướng dẫn tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Cụ thể, việc khám sức khỏe định kỳ đối với đối tượng là cán bộ thực hiện theo Quyết định số 1266/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ và mẫu phiếu khám sức khỏe cán bộ.

Đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Học sinh trong trường học, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.

Đối với người hành nghề lái xe ô tô, thực hiện theo Thông tư số 36/2024/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; việc khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô; cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng.

Với nhân viên hàng không, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không.

Đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt, thực hiện theo Thông tư số 42/2025/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt.

Với thuyền viên, thực hiện theo Thông tư số 22/2017/TT-BYT quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.

Bộ Y tế cũng đề nghị phân nhóm đối tượng ưu tiên và sắp xếp lịch khám đảm bảo phù hợp, tránh quá tải và thuận tiện cho người dân.

Tổ chức khám theo nội dung chuyên môn phù hợp đối với từng nhóm đối tượng để đánh giá tình trạng sức khỏe hoặc phân loại sức khỏe; phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh và người mắc bệnh theo nhóm đối tượng. Đồng thời, kết hợp tư vấn phòng bệnh, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp theo quy định.