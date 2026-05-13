Thứ Tư, 13/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế ban hành danh mục khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Thu Hằng

13/05/2026, 10:03

Người dân từ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng, và làm các xét nghiệm cận lâm sàng như xét nghiệm máu; chẩn đoán hình ảnh...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Mục tiêu nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên phạm vi toàn quốc.

Phấn đấu đạt mục tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời từ năm 2026.

Theo hướng dẫn mới nhất, người từ đủ 18 tuổi sẽ được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng như: Xét nghiệm máu; xét nghiệm nước tiểu; chẩn đoán hình ảnh (X.quang tim phổi thẳng).

Các xét nghiệm khác thực hiện theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương, hoặc khi có yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Khi hỏi tiền sử bệnh tật, khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh nếu có dấu hiệu tổn thương nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hay bệnh lý khác, người hành nghề cần chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên khoa làm căn cứ chẩn đoán, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để chẩn đoán và can thiệp sớm bệnh tật.

Danh mục khám chuyên khoa phụ sản trong khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ, bao gồm: Khám phụ khoa; sàng lọc ung thư cổ tử cung; sàng lọc ung thư vú; siêu âm tử cung - phần phụ (khi có chỉ định của bác sỹ khám).

Đối với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng. Các xét nghiệm cận lâm sàng thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ hoặc yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương, đơn vị.

Với trẻ em dưới 6 tuổi, nội dung khám theo quy định của Bộ Y tế gồm: Các dấu hiệu sinh tồn; đánh giá tình trạng dinh dưỡng; đánh giá sự phát triển tinh thần, vận động; đánh giá tiêm chủng; thăm khám toàn thân và các bộ phận: da, đầu - cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng và cơ quan sinh dục, cơ xương khớp và thần kinh.

Cùng với đó, có có cả phần khám trắc nghiệm phát hiện nguy cơ tự kỷ (áp dụng cho trẻ từ 16-30 tháng tuổi).

Bộ Y tế yêu cầu khám đầy đủ các nội dung theo quy định để đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ. Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu bất thường, phát hiện bệnh tật, cần phải khám và điều trị bệnh, tư vấn chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để khám và điều trị kịp thời.

Về địa điểm khám khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Y tế nêu rõ ưu tiên tổ chức tại Trạm y tế xã/phường khi bố trí nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Đối với các đối tượng là cán bộ, học sinh, người lao động thuộc các ngành, nghề đặc thù, Bộ Y tế hướng dẫn tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Cụ thể, việc khám sức khỏe định kỳ đối với đối tượng là cán bộ thực hiện theo Quyết định số 1266/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ và mẫu phiếu khám sức khỏe cán bộ.

Đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Học sinh trong trường học, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.

Đối với người hành nghề lái xe ô tô, thực hiện theo Thông tư số 36/2024/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; việc khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô; cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng.

Với nhân viên hàng không, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không.

Đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt, thực hiện theo Thông tư số 42/2025/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt.

Với thuyền viên, thực hiện theo Thông tư số 22/2017/TT-BYT quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.

Bộ Y tế cũng đề nghị phân nhóm đối tượng ưu tiên và sắp xếp lịch khám đảm bảo phù hợp, tránh quá tải và thuận tiện cho người dân.

Tổ chức khám theo nội dung chuyên môn phù hợp đối với từng nhóm đối tượng để đánh giá tình trạng sức khỏe hoặc phân loại sức khỏe; phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh và người mắc bệnh theo nhóm đối tượng. Đồng thời, kết hợp tư vấn phòng bệnh, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp theo quy định.

Lộ trình triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

15:02, 20/03/2026

Lộ trình triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Dự kiến các nhóm được ưu tiên khám sức khỏe miễn phí từ năm 2026

09:42, 29/09/2025

Dự kiến các nhóm được ưu tiên khám sức khỏe miễn phí từ năm 2026

Đọc thêm

Bộ Y tế cập nhật thông tin mới nhất về bệnh do virus Hanta

Bộ Y tế cập nhật thông tin mới nhất về bệnh do virus Hanta

Trước các thông tin quốc tế liên quan đến chùm ca bệnh do virus Hanta ghi nhận trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius, chiều 13/5, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đã cập nhật những thông tin mới nhất...

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sẽ được áp dụng giá dịch vụ như cơ sở chính

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sẽ được áp dụng giá dịch vụ như cơ sở chính

Bộ Y tế đề xuất cho phép cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như cơ sở chính tại Hà Nội...

Luật Công chứng (sửa đổi): Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp

Luật Công chứng (sửa đổi): Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp

Nhiều điểm mới trong Luật Công chứng 2026 giúp thu hẹp phạm vi các giao dịch phải công chứng, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân, doanh nghiệp...

Doanh nghiệp nâng lương để giữ chân lao động trước giá cả tăng cao

Doanh nghiệp nâng lương để giữ chân lao động trước giá cả tăng cao

Gần 50% vị trí tuyển dụng tại Hà Nội trong tháng 4 nằm ở dải 10 - 20 triệu đồng/tháng, cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động nâng sàn thu nhập để thu hút nhân tài và phù hợp với mặt bằng giá cả tại Thủ đô...

Bộ Nội vụ đang sửa quy định về sắp xếp thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ đang sửa quy định về sắp xếp thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ đang xây dựng trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định hiện nay về sắp xếp thôn, tổ dân phố. Đây là cơ sở để bảo đảm việc triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước trong thời gian tới...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Tài chính không chấp thuận đề xuất rút ngắn thời hạn kiểm tra sau thông quan

Tài chính

2

Hội An và Nhật Bản: Hành trình hơn 400 năm kết nối văn hóa và kinh tế

Du lịch

3

Sự trỗi dậy của sản phẩm dưỡng da dạng thỏi

Đẹp +

4

Đẩy mạnh cải cách thủ tục xây dựng theo hướng số hóa, tinh gọn

Bất động sản

5

Việt Nam cần định hình chiến lược FDI hiệu quả cho giai đoạn phát triển mới

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy