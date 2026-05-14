Lừa đảo "bán thuốc lá giá rẻ, chiết khấu cao" chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng

Đỗ Mến

14/05/2026, 14:12

Bị cáo hứa hẹn chiết khấu bán hàng với giá cao hơn nhiều lần so với giá bán trên thị trường và nhận ký gửi hàng khiến nhiều người tin tưởng, đưa số tiền hơn 76 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Dương (SN 1983, ở phường Đông Ngạc, TP.Hà Nội) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có 6 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Dương từng là nhân viên của công ty kinh doanh thuốc lá. Từ giữa năm 2023, do thiếu tiền để trả nợ cá nhân, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người đặt mua thuốc lá.

Bị cáo Dương đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu mình là nhân viên, đại lý cấp 1 và quen biết lãnh đạo Công ty Thuốc lá Thăng Long, có khả năng nhập và bán thuốc lá với giá chiết khấu cao hơn nhiều lần so với giá bán trên thị trường.

Sau khi nhận tiền, Dương sử dụng một phần để mua thuốc lá của đại lý rồi bán cho các bị hại với giá rẻ hơn để họ tin tưởng, chuyển thêm tiền.

Số thuốc lá mua về, bị cáo tập hợp ở 2 kho hàng, sau đó đưa bị hại đến xem, tạo sự tin tưởng bản thân là đại lý phân phối thật. Ngoài ra, bị cáo còn đề nghị một số bị hại không lấy hàng mà gửi lại để mình bán.

Bị cáo hứa hẹn với các bị hại, đầu tư trung bình 1 tỷ đồng sẽ được nhận 80-100 triệu đồng trong 20 ngày, tương ứng với giá chiết khấu như khi mua hàng.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 29/3/2024 đến ngày 26/9/2024, bị cáo Dương đã thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 6 người, trong đó có anh Chu Văn T. bị chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, anh T được Dương đưa đến kho hàng, giới thiệu mức chiết khấu cao từ 7.000-12.000 đồng/cây thuốc lá.

Tin tưởng vào thông tin Dương đưa ra, từ ngày 1/4/2024 đến ngày 20/9/2024, anh này đã chuyển khoản hơn 107 tỷ đồng vào các tài khoản Dương chỉ định.

Sau khi nhận tiền, ban đầu Dương có mua thuốc lá và trả hàng, sau đó bị cáo không thực hiện như cam kết, chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng của nạn nhân này.

Các nạn nhân khác cũng bị chiếm đoạt từ vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng.

Có mặt tại tòa, những người cho bị cáo mượn tài khoản để nhận tiền, trong đó có mẹ, em gái, anh bị cáo khai nhận vì bị cáo là người thân nên họ mới tin tưởng, cho mượn tài khoản để nhận tiền. Khi cho mượn tài khoản, họ không biết tiền do đâu mà có. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm.

Cơ quan điều tra cũng nhận được đơn của 4 cá nhân khác tố giác Dương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức vay tiền để kinh doanh. Công an xác định đây là quan hệ vay nợ dân sự nên không đề cập xử lý trong vụ án này.

