Lừa đảo "bán thuốc lá giá rẻ, chiết khấu cao" chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xử phạt
bị cáo Nguyễn Thị Dương (SN 1983, ở phường Đông Ngạc, TP.Hà Nội) mức án chung
thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có 6 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, bị cáo Dương từng
là nhân viên của công ty kinh doanh thuốc lá. Từ giữa năm 2023, do
thiếu tiền để trả nợ cá nhân, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
của những người đặt mua thuốc lá.
Bị cáo Dương đưa ra thông tin
gian dối, giới thiệu mình là nhân viên, đại lý cấp 1 và quen biết lãnh đạo Công
ty Thuốc lá Thăng Long, có khả năng nhập và bán thuốc lá với giá chiết khấu cao
hơn nhiều lần so với giá bán trên thị trường.
Sau khi nhận tiền, Dương sử dụng
một phần để mua thuốc lá của đại lý rồi bán cho các bị hại với giá rẻ hơn để họ
tin tưởng, chuyển thêm tiền.
Số thuốc lá mua về, bị cáo tập hợp
ở 2 kho hàng, sau đó đưa bị hại đến xem, tạo sự tin tưởng bản thân là đại lý
phân phối thật. Ngoài ra, bị cáo còn đề nghị một số bị hại không lấy hàng mà gửi
lại để mình bán.
Bị cáo hứa hẹn với các bị hại, đầu tư trung bình 1
tỷ đồng sẽ được nhận 80-100 triệu đồng trong 20 ngày, tương ứng với giá chiết
khấu như khi mua hàng.
Với thủ đoạn trên, từ ngày
29/3/2024 đến ngày 26/9/2024, bị cáo Dương đã thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt
hơn 76 tỷ đồng của 6 người, trong đó có anh Chu Văn T. bị chiếm đoạt hơn 26 tỷ
đồng.
Theo cáo trạng, anh T được Dương
đưa đến kho hàng, giới thiệu mức chiết khấu cao từ 7.000-12.000 đồng/cây thuốc
lá.
Tin tưởng vào thông tin Dương đưa
ra, từ ngày 1/4/2024 đến ngày 20/9/2024, anh này đã chuyển khoản hơn 107 tỷ đồng
vào các tài khoản Dương chỉ định.
Sau khi nhận tiền, ban đầu Dương
có mua thuốc lá và trả hàng, sau đó bị cáo không thực hiện như cam kết, chiếm đoạt
hơn 26 tỷ đồng của nạn nhân này.
Các nạn nhân khác cũng bị chiếm đoạt
từ vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng.
Có mặt tại tòa, những người cho bị
cáo mượn tài khoản để nhận tiền, trong đó có mẹ, em gái, anh bị cáo khai nhận
vì bị cáo là người thân nên họ mới tin tưởng, cho mượn tài khoản để nhận tiền.
Khi cho mượn tài khoản, họ không biết tiền do đâu mà có. Do đó, cơ quan điều
tra không xem xét trách nhiệm.
Cơ quan điều tra cũng nhận được đơn
của 4 cá nhân khác tố giác Dương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình
thức vay tiền để kinh doanh. Công an xác định đây là quan hệ vay nợ dân sự nên
không đề cập xử lý trong vụ án này.